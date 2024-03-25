Эксперт рассказал, когда армия РФ займется санитарной зоной в Сумах и Харькове и "прогрызает" оборону ВСУ
Вариантов ухода от текущей войны на истощение пока не предвидится. Максимум, что можно ожидать, так это продление фронта боевых действий для создания санитарной зоны в Сумской и Харьковской областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Это заметно по тому, как противник осуществляет атаки на Черноморский флот и российские нефтеперерабатывающие заводы. Следовательно, Украину этих производственных мощностей надо лишить, сообщил эксперт.
Вариантов ухода от текущей войны на истощение пока не предвидится. Максимум, что можно ожидать, так это продление фронта боевых действий для создания санитарной зоны в Сумской и Харьковской областях в ответ на попытки Киева перенести фронт на территорию "старых" регионов, добавил специалист.
"Но для такой операции нам (армии РФ. - Ред.) нужны существенные силы, чтобы не просто занять эту санитарную полосу, а удержать её", - отметил Анпилогов.
Это напрашивающийся момент, который очевиден с точки зрения изменения формата операции помимо медленного "прогрызания" обороны ВСУ во всех существующих местах с целью истощения личного состава, боеприпасов и техники противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова считайте на сайте Украина.ру
Вчера, 10:43Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"Теракт в "Крокус Сити Холл" был резонансным. Но обстрелы Донецка и Белгорода дают нам не меньший повод совершать жесткие действия в отношении Украины. Если мы этим не занимаемся, то на это есть серьезные причины.