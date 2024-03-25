https://ukraina.ru/20240325/1054058312.html

"Врагу есть чем отвечать": эксперт объяснил, как ВС РФ огневым катком выжигают опорники ВСУ за Авдеевкой

"Врагу есть чем отвечать": эксперт объяснил, как ВС РФ огневым катком выжигают опорники ВСУ за Авдеевкой - 25.03.2024 Украина.ру

"Врагу есть чем отвечать": эксперт объяснил, как ВС РФ огневым катком выжигают опорники ВСУ за Авдеевкой

Принцип обороны опорными пунктами был придуман еще в Первую мировую, но своё развитие получил во Вторую мировую войну. Потому что сплошная линия обороны на фронте нужна далеко не всегда. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-03-25T04:20

2024-03-25T04:20

2024-03-25T04:20

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Сейчас за Авдеевкой ВСУ возвели фортификационные сооружения, для их уничтожения ВС РФ продолжат тактику "огневого катка". Ничего другого там просто не придумать. Поэтому "на земле" нужно надеяться на мужество и изобретательность бойцов и командиров, рассказал эксперт.Принцип обороны опорными пунктами был придуман еще в Первую мировую, а развитие получил во Вторую мировую войну. Потому что сплошная линия обороны необходима не всегда, добавил журналист.Главное, чтобы ВС РФ не атаковали населенные пункты в лобовую, потому что "огневой каток" ВСУ также может выехать навстречу, отметил он. После небольшого перерыва Запад снова передал Украине боеприпасы, то есть врагу есть чем отвечать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240322/1054056901.html

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новости, россия, авдеевка, олег измайлов, всу, вс рф, оборона, разведка, сво, донецкое направление