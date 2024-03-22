https://ukraina.ru/20240322/1054026544.html

Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке

Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке - 22.03.2024 Украина.ру

Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке

ВСУ возводили фортификационные сооружения за Авдеевкой. Не дураки же против нас воюют. Но мы продолжим эту тактику огневого катка с применением артиллерии и авиации

2024-03-22T05:41

2024-03-22T05:41

2024-03-22T05:41

интервью

всу

россия

донбасс

авдеевка

угледар

часов яр

артиллерия

авиация

сво

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Потому что в условиях СВО на данный момент ничего другого не придумаешь, считает журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег ИзмайловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Олег, ранее в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении овладели населенным пунктом Орловка. Как именно этот успех позволит нам выровнять линию фронта и выбить ВСУ из других поселков за Авдеевкой, где они успели окопаться?- Нам там надо не выравнивать линию фронта. Линию фронта выравнивает обороняющаяся сторона. Нам наступать надо. Это пусть ВСУ выравнивают линию фронта. Если смогут.За Авдеевкой – холмообразная местность, которая перемежается мелкими речушками. Ее русла представляют собой овраги (к счастью, не очень большие). Единственное место, где они углубляются, - ближе к двум водохранилищам - Кураховскому и Карловскому. Именно туда сейчас и направляются наши войска.Карловка и Курахово важны не только с военной точки зрения.Во-первых, Курахово – это крупнейшая в Европа электростанция, которая пригодится для местных нужд. Во-вторых, оба эти водохранилища пригодятся для водоснабжения ДНР. В Донбассе не хватало войны даже в мирное время, а сейчас это стало катастрофической проблемой.Надеюсь, что произойдет именно так, как об этом говорил Сергей Шойгу: огневой вал, а потом за ним идут войска. Чем именно мы будем осуществлять этот огневой вал? Да чем под руку попадется. Чем больше мы употребим авиации и артиллерии, тем лучше.Повторюсь, продвижение нашего огневого катка продолжится. Тем более, что крупных населенных пунктов до Курахово за Авдеевкой действительно нет.- Я немного неправильно употребил выражение "выравнивать линию фронта". Просто сами украинские эксперты говорят, что ВС РФ за Авдеевкой пытаются равномерно прогрызать их оборону и не подставляться под фланговый удар.- Это же классика военной науки, с которой в наше прогрессивное время знакомы все. Подставляться под фланговый удар не надо. В этом смысле наша армия работает правильно. - Насколько я понимаю, суть обороны ВСУ за Авдеевкой состоит в следующем: единой линии обороны там нет, но отдельные опорники там создают для нас проблемы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.- Принцип обороны опорными пунктами был придуман еще в Первую, а развитие получил во Вторую мировую войну. Сплошная линия обороны не всегда нужна. Ты можешь поставить пять опорников в шахматном порядке, которые всё простреливают вдоль и поперек. Сейчас это еще опаснее, потому что беспилотная и спутниковая разведка позволяет видеть все перемещения наступающего противника.Конечно, ВСУ возводили фортификационные сооружения за Авдеевкой. Не дураки же против нас воюют. Но мы продолжим эту тактику огневого катка. Потому что там ничего другого не придумаешь.- Огневой каток огневым катком, но нашей пехоте рано или поздно придется зачищать эту территорию. Насколько серьезно ВСУ оказывают там сопротивление на земле после нашего дистанционного воздействия?- Главное, чтобы мы не атаковали эти населенные пункты в лоб, потому что огневой каток ВСУ может выехать навстречу нам. Противник тоже может применить все средства огневого поражения. Тем более, что после небольшого перерыва Запад снова передал Украине боеприпасы. Врагу есть, чем отвечать.Повторюсь, пехота все равно должна идти за огневым катком. Тут ничего другого не придумаешь. Поэтому на земле нужно надеяться на мужество и изобретательность наших бойцов и командиров, а также на тактические и стратегические выкладки сверху.- Некоторое время назад наши войска овладели населенным пунктом Невельское, откуда мы якобы сможем ударить во фланг и Первомайскому, и Красногоровке. Это замысел сейчас начал реализовываться?- Взятие Невельского нанесло серьезный психологический удар по соседним с ним опорным пунктам ВСУ.Что касается Красногоровки, то оборона противника там строится вокруг завода по производству огнеупорного кирпича. Это же классика, когда ВСУ чаще всего укрепляются на территории промышленных предприятий. Но завод этот небольшой. Как только его пережует наша артиллерия и авиация, наша пехота выбьет оттуда остатки вражеских солдат за относительно короткий промежуток времени.Красногоровка – это маленький полукурортный городок с десятком улиц. До войны много дончан покупали там себе дачи, потому что завод уже давно стоял. Его распродали еще в ранние украинские времена. Я это рассказываю на случай, если кто-то будет жалеть, что мы разрушаем важные промышленные предприятия. Это не так. Все оборудование оттуда вывезли давно. Там остались только стены производственных объектов, которые служат в качестве складов с боеприпасами и пунктов временной дислокации украинских войск.Я думаю, что именно Красногоровка будет следующим населенным пунктом в списке наших победных реляций. И со стороны Невельского нам действительно будет проще ее атаковать.- Насчет "держатся за промышленные объекты". Сейчас некоторые украинские военные говорят, что поскольку у русских много авиационных бомб, то надо отказаться от этой тактики и по возможности уходить куда-то в степь. Сумеют они там убежать или спрятаться от нас?- Бежать куда-то в степь от наших авиационных бомб абсолютно бессмысленно. Для самолета проще простого расстрелять в степи убегающих солдат. Не надо быть военным экспертом, чтобы это понять.Теперь насчет того, что "не стоит держаться". А где ВСУ тогда держаться? Примеры Мариуполя и Артемовска показали, что и наступающая, и обороняющаяся сторона эффективно действует именно в городской застройке. Потому что в городской застройке ты можешь спрятаться от взора беспилотников и укрыться от того же минометного обстрела. ВСУ продолжат выстраивать свою оборону от населенного пункта к населенному пункту. Другого выбора у них нет.В степи можно эффективно обороняться только в том случае, если ты за полгода готовил там мощные фортификационные сооружения с использованием строительной техники. Это должна быть или сплошная линия обороны, или система опорников в шахматном порядке. И фланкирующие огни ты должен продумать заранее. Иначе ты просто погибнешь на ровном месте.В реальной жизни не бывает так, как в фильме "Они сражались за Родину", когда советские солдаты вырыли окопчики и подбивали оттуда немецкие танки. В реальной жизни от огневого вала окоп тебя надолго не защитит. Даже если у тебя будет мужественная пехота.Повторюсь, ВСУ продолжат держаться за населенные пункты. Мы уже это видели на примере того же Петровского под Авдеевкой, которое трижды переходило из рук в руки. Да, Орловку мы официально освободили, но там на окраинах наверняка держатся отдельные группки всушников. Назовите любой населенный пункт – там будет та же самая картина.Такова тактика этой войны. Никуда ты от этого не денешься.- В районе Угледара и Часов Яра (два других важных направления) та же самая картина? Или там есть нюансы?- Местность в районе Угледара – это ровный стол, который обрывается оврагами. Именно с этим связано то, что наши войска там небыстро взламывают украинскую оборону. Я имею в виду прошлогодние события в Павловке. Там шли ожесточенные бои, но все остались на своих местах. Павловка Павловкой, а Угледар по-прежнему за противником. Притом, что это небольшой город.Украинские войска продолжают укреплять Угледар. Я думаю, их сейчас там больше, чем где-либо, потому что это незащищенное подбрюшье всей их системы обороны в Донбассе. Наверное, по этой причине мы так долго штурмуем ту же Новомихайловку.Сам Угледар – это две крупные шахты: "Южнодонбасская-1" и "Южнодонбасская-3". В каждой из этих шахт есть серьезные подземные сооружения. Там есть, где укрыться. Сейчас наши артиллеристы и ПТУРисты бьют по наблюдательным пунктам, которые закрепляются на копрах этих шахт. Еще там есть крупное железнодорожное предприятие "Южпогрузтранс", которое тоже помогает ВСУ обороняться.Так что с Угледаром нам просто не будет.Теперь насчет Часов Яра. Его окрестности изрыты карьерами, где добывали глину. Они сами по себе являются существенным препятствием на пути нашего продвижения. Более того, ВСУ строили укрепрайоны в Красном и Богдановке еще до штурма Артемовска. Это у них была вторая линия.В самом Часов Яре есть огнеупорный комбинат. Это тоже оборонительная позиция, но вряд ли он сам по себе серьезен. Для освобождения города надо взять укрепрайоны на походе к нему (Красное, Богдановка и более мелкие населенные пункты). Казалось бы, до Часов Яра осталась чепуха (максимум 2 километра). Но это та же ситуация, которая складывается под Купянском. От Синьковки до Купянска всего 4 километра, но мы там встали.ВСУ во всех таких горячих точках стараются сосредотачивать как можно больше своей артиллерии и беспилотников. Операторы БПЛА у них уже сведены в отдельные части. Это очень эффективное средство работы на фронте. Любой человек, который бывал в зоне СВО, знает, что беспилотники ВСУ летают стаями, а это осложняет любые наши действия.Повторюсь, и под Адвеевкой, и под Угледаром, и под Часов Яром этот новый род войск имеет большое значение. И быстрого продвижения мы не дождемся ни там, ни там, ни там.- Когда мы в целом говорим об освобождении Донбасса, то первое, что приходит в голову – освобождение Славянска и Краматорска. Но сейчас появилось мнение, что нам для сперва нужно перерезать дорогу Константиновка-Красноармейск, а для этого надо брать Дзержинск. Так ли это?- Дорогу Константиновка-Красноармейск лучше вообще не перерезать. За годы хозяйствования Украины ее перерезали так, что по ней даже ходить опасно. Я не мины имею в виду. Это дорога в ужасающем состоянии. И она маленькая. Она может служить рокадной дорогой для украинских войск, но стратегического значения она не имеет. Да, когда нет снабжения по основным трассам, то и такие дороги сгодятся. Но вряд ли ее перерезание может стать существенным нервом этой войны.Что касается освобождения всех этих крупных городов, то хотелось бы зайти к ним в тыл и штурмовать их с запада. С восточной стороны это сделать сложно из-за их рельефа и большого размера. Хотелось бы, чтобы наши войска провернули какой-то обходной маневр или клещи, не ввязываясь в затяжные бои за эти города.- Насчет обходного маневра. Есть один обывательский вопрос: "Почему мы бьемся лбом об укрепрайоны Донбасса? Давайте ударим в стык Харьковской и Сумской областей и всех окружим". Как бы вы на него ответили?- Это действительно обывательский вопрос, на который давным-давно ответили наши военные.Во-первых, у нас не хватит войск, чтобы наступать везде, где мы хотим.Во-вторых, даже если мы захотим наступать в Сумской области, ВСУ будут об этом знать мгновенно. Это война беспилотной, спутниковой и радиолокационной разведок. Противник сразу же на это отреагирует.Кроме того, ВСУ сейчас пытаются создать видимость наступления на Белгородскую область, чтобы вынудить нас снять войска с основных направлений. Нам действительно приходится прикрывать границу войсками, которые мы могли бы использовать для наступления на Угледар или Часов Яр. Да и сам киевский режим из полумиллионного резерва вынужден на всякий случай держать 150-тысячную группировку на границе с Белоруссией.Так что ни мы, ни противник не могут в полной мере действовать так, как им бы хотелось.Нам остается только надеяться, что в наших частях вдоль украинской границы исподволь накапливаются резервы (их показывать нельзя, иначе их засекут), которые позволят нам в свое время если не нанести "10 сталинских ударов", то хотя бы отвлечь украинские войска и ударить на направлении главного удара.Это же старая как мир тактика. Каждая сторона ищет слабые места у противника. Посмотрим, во что это выльется.Пока нам надо, чтобы подсохла земля, подвезли боеприпасы, накопились резервы и по-новому поработала разведка. Дел очень много. Это такой военный комбинат, у каждого цеха которого своя задача, чтобы выдать готовую продукцию. А готовая продукция – это наша победа.

https://ukraina.ru/20240222/1053476997.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, донбасс, авдеевка, угледар, часов яр, артиллерия, авиация, сво, завод, шахты