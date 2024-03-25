https://ukraina.ru/20240325/1054050775.html

Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым валом давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово

Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым валом давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово - 22.03.2024 Украина.ру

Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым валом давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово

Населенные пункты Карловка и Курахово важны не только с военной точки зрения. Курахово – это крупнейшая в Европе электростанция. Два местных водохранилища пригодятся для водоснабжения ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-03-25T04:10

2024-03-25T04:10

2024-03-22T22:01

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На Авдеевском направлении российским военным не нужно выравнивать линию фронта. Потому что ее всегда выравнивает обороняющаяся сторона. Армии РФ нужно там наступать, рассказал эксперт.За Авдеевкой находится холмообразная местность, которая перемежается мелкими речушками. Их русла представляют собой небольшие овраги. Единственное место, где они углубляются, – ближе к двум водохранилищам, Кураховскому и Карловскому. Именно туда продвигаются российские войска, добавил журналист.Населенные пункты Карловка и Курахово важны не только с военной точки зрения. Курахово – это крупнейшая в Европе электростанция, которая пригодится для местных нужд. Два местных водохранилища также нужны для водоснабжения ДНР, отметил Измайлов.Продвижение огневого катка ВС РФ на Авдеевском направлении продолжится. Тем более, что крупных населенных пунктов до Курахово за Авдеевкой действительно нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240322/1054051833.html

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