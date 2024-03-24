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"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии
"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии - 24.03.2024 Украина.ру
"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии
Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможностях Франции отправить войска на Украину
2024-03-24T10:00
2024-03-24T10:00
2024-03-24T10:00
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Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал открытие четырех заводов на Украине. Для этого части ПВО должны будут прибыть на Украину для защиты предприятий. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявляет об отправке западного военного контингента на Украину.Аналитик предположил, что значимость этих слов, жертв и жестов преувеличена. "Я не думаю, что кто-то реально, во всяком случае, если не считать определенной части элиты, может быть, генералитета, и то не всего, всерьез хочет с Россией воевать", - заявил эксперт.Голубовский напомнил, что немецкая армия "не обстреляна", так как не воевала со времен окончания Второй мировой войны. А российская армия, отметил он, воевала в двух чеченских компаниях, эффективно потом повоевала в Сирии. Боеготовность французской армии в разы лучше немецкой, добавил он.Аналитик полагает, что Франция может провести интервенцию на Украину в рамках её раздела в будущем.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.
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новости, украина, франция, россия, дмитрий голубовский, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, войска
Новости, Украина, Франция, Россия, Дмитрий Голубовский, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, войска
"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии
Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможностях Франции отправить войска на Украину
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал открытие четырех заводов на Украине. Для этого части ПВО должны будут прибыть на Украину для защиты предприятий. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон
заявляет об отправке западного военного контингента на Украину.
Аналитик предположил, что значимость этих слов, жертв и жестов преувеличена. "Я не думаю, что кто-то реально, во всяком случае, если не считать определенной части элиты, может быть, генералитета, и то не всего, всерьез хочет с Россией воевать", - заявил эксперт.
Голубовский напомнил, что немецкая армия "не обстреляна", так как не воевала со времен окончания Второй мировой войны. А российская армия, отметил он, воевала в двух чеченских компаниях, эффективно потом повоевала в Сирии. Боеготовность французской армии в разы лучше немецкой, добавил он.
"Поэтому теоретически они могут усилить свое присутствие на Украине, но если вы думаете, что их там нет сейчас, вы заблуждаетесь. Данные радиоперехвата показывают, что французы там достаточно активны. И гробы оттуда во Францию идут в больших количествах", - заявил Голубовский.
Аналитик полагает, что Франция может провести интервенцию на Украину в рамках её раздела в будущем.