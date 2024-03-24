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"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии

"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии - 24.03.2024 Украина.ру

"Гробы туда едут в больших количествах": аналитик рассказал о возможностях французской армии

Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможностях Франции отправить войска на Украину

2024-03-24T10:00

2024-03-24T10:00

2024-03-24T10:00

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Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал открытие четырех заводов на Украине. Для этого части ПВО должны будут прибыть на Украину для защиты предприятий. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявляет об отправке западного военного контингента на Украину.Аналитик предположил, что значимость этих слов, жертв и жестов преувеличена. "Я не думаю, что кто-то реально, во всяком случае, если не считать определенной части элиты, может быть, генералитета, и то не всего, всерьез хочет с Россией воевать", - заявил эксперт.Голубовский напомнил, что немецкая армия "не обстреляна", так как не воевала со времен окончания Второй мировой войны. А российская армия, отметил он, воевала в двух чеченских компаниях, эффективно потом повоевала в Сирии. Боеготовность французской армии в разы лучше немецкой, добавил он.Аналитик полагает, что Франция может провести интервенцию на Украину в рамках её раздела в будущем.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20240319/1053959577.html

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новости, украина, франция, россия, дмитрий голубовский, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, войска