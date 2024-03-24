"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов - 24.03.2024 Украина.ру
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"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов
"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов - 24.03.2024 Украина.ру
"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов
Морские беспилотники Украины атакуют российские корабли, с этим надо что-то делать. Это запрос не только армейского командования, но и всего общества, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-24T10:10
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новости
дроны
черное море
черноморский флот
виктор баранец
украина
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Украина продолжает наносить удары морскими безэкипажными катерами по кораблям Черноморского флота. По мнению Баранца, с этим надо что-то делать. Идет "всероссийский коллективный совет", отметил он.Такое "всероссийское заседание Генштаба" является "феноменальным случаем", полагает эксперт. Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дроны, черное море, черноморский флот, виктор баранец, украина
Новости, дроны, Черное море, Черноморский флот, Виктор Баранец, Украина

"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов

10:10 24.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Морские беспилотники Украины атакуют российские корабли, с этим надо что-то делать. Это запрос не только армейского командования, но и всего общества, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Украина продолжает наносить удары морскими безэкипажными катерами по кораблям Черноморского флота. По мнению Баранца, с этим надо что-то делать. Идет "всероссийский коллективный совет", отметил он.
"Я по радио каждый день общаюсь с рядовыми гражданами. Кто мне чего только ни предлагал. Кто-то советует постоянно держать в воздухе вертолеты, чтобы наблюдать за обстановкой. Кто-то предлагает ставить боновые заграждения. Кто-то требует поставить на каждый корабль по шесть крупнокалиберных пулеметов, чтобы они могли стрелять по беспилотникам. Кто-то предлагает сменить гидрографию", - рассказал собеседник издания.
Такое "всероссийское заседание Генштаба" является "феноменальным случаем", полагает эксперт.
Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостидроныЧерное мореЧерноморский флотВиктор БаранецУкраина
 
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