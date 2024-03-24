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"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов

"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов - 24.03.2024 Украина.ру

"Это феноменальный случай": Баранец о том, как идет решение проблемы атак морских дронов

Морские беспилотники Украины атакуют российские корабли, с этим надо что-то делать. Это запрос не только армейского командования, но и всего общества, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-24T10:10

2024-03-24T10:10

2024-03-24T10:10

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Украина продолжает наносить удары морскими безэкипажными катерами по кораблям Черноморского флота. По мнению Баранца, с этим надо что-то делать. Идет "всероссийский коллективный совет", отметил он.Такое "всероссийское заседание Генштаба" является "феноменальным случаем", полагает эксперт. Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, дроны, черное море, черноморский флот, виктор баранец, украина