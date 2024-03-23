"Может петушиться сколько угодно": Баранец оценил угрозы Макрона
05:07 23.03.2024 (обновлено: 05:10 23.03.2024)
Макрон
Возможный ввод французского военного контингента на Украину приведет к большим потерям среди армии Франции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил, что французские военные могут быть отправлены на Украину. По словам Баранца, ВС Франции в этом случае "получат по морде".
"Мы внимательно наблюдаем за этой петушиной военной активностью Макрона. Говорят, что он вообще эти заявления делал в пьяном состоянии, напившись крепкого коньяка. Макрон – это еще не Франция", - отметил эксперт.
Баранец рассказал о соцопросах среди французов, которые в большинстве своем не хотят, чтобы их граждане гибли на Украине на чужой для них войне.
Макрон "может петушиться" сколько угодно, добавил обозреватель. России не в первой крошить иностранных наемников на Украине, подчеркнул он.
Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.