https://ukraina.ru/20240323/1053946578.html

"Может петушиться сколько угодно": Баранец оценил угрозы Макрона

"Может петушиться сколько угодно": Баранец оценил угрозы Макрона - 23.03.2024 Украина.ру

"Может петушиться сколько угодно": Баранец оценил угрозы Макрона

Возможный ввод французского военного контингента на Украину приведет к большим потерям среди армии Франции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-23T05:07

2024-03-23T05:07

2024-03-23T05:10

новости

франция

эммануэль макрон

виктор баранец

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0a/1053798687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ca77370223efad5b92f7f4f63b18379.jpg

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил, что французские военные могут быть отправлены на Украину. По словам Баранца, ВС Франции в этом случае "получат по морде". Баранец рассказал о соцопросах среди французов, которые в большинстве своем не хотят, чтобы их граждане гибли на Украине на чужой для них войне. Макрон "может петушиться" сколько угодно, добавил обозреватель. России не в первой крошить иностранных наемников на Украине, подчеркнул он.Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.

франция

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, эммануэль макрон, виктор баранец, украина