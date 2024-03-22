В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине - 22.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054050868.html
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине - 22.03.2024 Украина.ру
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
С эксплуатацией истребителей F-16 украинской армией есть проблемы, связанные с поставкой необходимых деталей. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что из-за не налаженной логистики, самолёты смогут полетать две недели
2024-03-22T17:48
2024-03-22T17:49
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
нато
f-16
сво
военная помощь
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_debf272747a51b3fb83c660dfce56c28.jpg.webp
По его словам, у украинской армии в такой срок закончатся запчасти для F-16, которые требуется заменить после некоторого количества использования истребителя. Поскольку самолёты ВСУ отличаются от новых истребителей, обслуживание такой техники может поставить под угрозу их эксплуатацию. "Речь идет также об обслуживании. Оно совершенно другое. Например, запчасти нужно заменить через определённое количество лётных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя. И если вы очень много летаете, как это происходит в условиях войны, вам нужны эти запчасти. А проблема не только в средствах. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве", – цитирует Бауэра телеграм-канал "Политика страны". Кроме того, истребители должны переносить ракеты и бомбы, а это, по словам лейтенант-адмирала, будет не просто осуществить, поскольку союзники Киева передают ВСУ разные типы истребителей. ВС РФ готовятся к появлению на фронте F-16, но Баэр верит, что самолёты повлияют на ситуацию на поле боя. Ранее газета NYT сообщала, что Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит.
https://ukraina.ru/20240307/1053746872.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_19fe2d3e8ab199e0c427878eb2df0750.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, f-16, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, СВО, военная помощь, военная техника

В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине

17:48 22.03.2024 (обновлено: 17:49 22.03.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
С эксплуатацией истребителей F-16 украинской армией есть проблемы, связанные с поставкой необходимых деталей. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что из-за не налаженной логистики, самолёты смогут полетать две недели
По его словам, у украинской армии в такой срок закончатся запчасти для F-16, которые требуется заменить после некоторого количества использования истребителя. Поскольку самолёты ВСУ отличаются от новых истребителей, обслуживание такой техники может поставить под угрозу их эксплуатацию.
"Речь идет также об обслуживании. Оно совершенно другое. Например, запчасти нужно заменить через определённое количество лётных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя. И если вы очень много летаете, как это происходит в условиях войны, вам нужны эти запчасти. А проблема не только в средствах. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве", – цитирует Бауэра телеграм-канал "Политика страны".
Кроме того, истребители должны переносить ракеты и бомбы, а это, по словам лейтенант-адмирала, будет не просто осуществить, поскольку союзники Киева передают ВСУ разные типы истребителей.
ВС РФ готовятся к появлению на фронте F-16, но Баэр верит, что самолёты повлияют на ситуацию на поле боя.
Ранее газета NYT сообщала, что Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит.
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
7 марта, 03:40
Заход НАТО, миллион дронов и ядерный "подвес" на F-16. Эксперт раскрыл, почему нужно идти в наступлениеРоссии нельзя допустить появление на Украине контингента НАТО, потому что это создаст риск начала Третьей мировой войны. В ближайшее время F-16 будут дислоцированы на аэродромах Польши и Румынии. Об этом рассказал изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
 
НовостиУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныНАТОF-16СВОвоенная помощьвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:49Россия менее чем за сутки поразила около 20 украинских объектов энергетики
18:24Российские подразделения улучшили позиции в Работино и возле Вербового – Рогов
18:06У СБУ появится своя авиация
18:01Цели ударов возмездия. Итоги 22 марта на Украине
17:48В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
17:35Белая скатерть надежд, или взгляд из чайханы на турецкие выборы
17:27Власть от Бога. Анпилогов рассказал, что удивило Запад в победе Путина на выборах
17:23Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
17:23Украинское досье: как итоги выборов в России скажутся на СВО и против чего голосовала страна
17:16Сотрудникам колонии, где содержался Навальный*, запретили въезд в ЕС
16:45Каждый должен понимать - это война: что имел в виду Песков
16:45В НАТО заявили о готовности к войне с Россией
16:25США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо
16:19Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую область
16:07Российские ракеты достали до объектов "Нафтогаза"
16:07Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — Холод
16:00"Ах, джаз Утёсова, он так был весел!"
15:53"Вдовы, сироты, разрушенные жизни": Орбан напомнил о последствиях решений, принятых в Брюсселе
15:33Владимир Орлов: Если Россия накажет людоловов на Украине, то достигнет старых границ СССР
14:59Харьков полностью обесточен и почти обезвожен
Лента новостейМолния