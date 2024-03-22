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В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине - 22.03.2024 Украина.ру
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
С эксплуатацией истребителей F-16 украинской армией есть проблемы, связанные с поставкой необходимых деталей. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что из-за не налаженной логистики, самолёты смогут полетать две недели
2024-03-22T17:48
2024-03-22T17:48
2024-03-22T17:49
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По его словам, у украинской армии в такой срок закончатся запчасти для F-16, которые требуется заменить после некоторого количества использования истребителя. Поскольку самолёты ВСУ отличаются от новых истребителей, обслуживание такой техники может поставить под угрозу их эксплуатацию. "Речь идет также об обслуживании. Оно совершенно другое. Например, запчасти нужно заменить через определённое количество лётных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя. И если вы очень много летаете, как это происходит в условиях войны, вам нужны эти запчасти. А проблема не только в средствах. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве", – цитирует Бауэра телеграм-канал "Политика страны". Кроме того, истребители должны переносить ракеты и бомбы, а это, по словам лейтенант-адмирала, будет не просто осуществить, поскольку союзники Киева передают ВСУ разные типы истребителей. ВС РФ готовятся к появлению на фронте F-16, но Баэр верит, что самолёты повлияют на ситуацию на поле боя. Ранее газета NYT сообщала, что Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит.
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, f-16, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, СВО, военная помощь, военная техника
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
17:48 22.03.2024 (обновлено: 17:49 22.03.2024)
С эксплуатацией истребителей F-16 украинской армией есть проблемы, связанные с поставкой необходимых деталей. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что из-за не налаженной логистики, самолёты смогут полетать две недели
По его словам, у украинской армии в такой срок закончатся запчасти для F-16, которые требуется заменить после некоторого количества использования истребителя. Поскольку самолёты ВСУ отличаются от новых истребителей, обслуживание такой техники может поставить под угрозу их эксплуатацию.
"Речь идет также об обслуживании. Оно совершенно другое. Например, запчасти нужно заменить через определённое количество лётных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя. И если вы очень много летаете, как это происходит в условиях войны, вам нужны эти запчасти. А проблема не только в средствах. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве", – цитирует Бауэра телеграм-канал "Политика страны".
Кроме того, истребители должны переносить ракеты и бомбы, а это, по словам лейтенант-адмирала, будет не просто осуществить, поскольку союзники Киева передают ВСУ разные типы истребителей.
ВС РФ готовятся к появлению на фронте F-16, но Баэр верит, что самолёты повлияют на ситуацию на поле боя.
Ранее газета NYT сообщала
, что Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит.