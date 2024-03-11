https://ukraina.ru/20240311/1053812565.html

Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT

Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT - 11.03.2024 Украина.ру

Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT

Ожидается, что к лету 12 украинских пилотов научатся управлять истребителями F-16 в условиях боевых действий. Об этом 11 марта сообщает издание New York Times

2024-03-11T12:25

2024-03-11T12:25

2024-03-11T12:25

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"Двенадцать (украинских - ред.) пилотов... как ожидается, будут готовы управлять F-16 в бою к этому лету после 10 месяцев обучения в Дании, Британии и США", - говорится в материале.Однако издание отмечает, что к тому времени, когда летчики вернутся на Украину, Киеву предоставят лишь шесть истребителей из обещанных 45.До сих пор неясно, когда украинские пилоты начнут обучаться на авиабазе в Румынии, хотя об открытии центра обучения на этой базе объявили в июле 2023 года, а в ноябре в нем начали тренировать румынских летчиков.При этом в материале подчеркивается, что Украина "отчаянно нуждается в большем количестве оружия любого вида, поскольку у нее заканчиваются артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, в то время как республиканцы в Конгрессе придерживают дополнительную американскую военную помощь". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом указал, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ukraina.ru/20240302/1053665840.html

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f-16, новости, украина, дания, киев, нато