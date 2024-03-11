https://ukraina.ru/20240311/1053812565.html
Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT
Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT - 11.03.2024 Украина.ру
Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT
Ожидается, что к лету 12 украинских пилотов научатся управлять истребителями F-16 в условиях боевых действий. Об этом 11 марта сообщает издание New York Times
2024-03-11T12:25
2024-03-11T12:25
2024-03-11T12:25
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"Двенадцать (украинских - ред.) пилотов... как ожидается, будут готовы управлять F-16 в бою к этому лету после 10 месяцев обучения в Дании, Британии и США", - говорится в материале.Однако издание отмечает, что к тому времени, когда летчики вернутся на Украину, Киеву предоставят лишь шесть истребителей из обещанных 45.До сих пор неясно, когда украинские пилоты начнут обучаться на авиабазе в Румынии, хотя об открытии центра обучения на этой базе объявили в июле 2023 года, а в ноябре в нем начали тренировать румынских летчиков.При этом в материале подчеркивается, что Украина "отчаянно нуждается в большем количестве оружия любого вида, поскольку у нее заканчиваются артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, в то время как республиканцы в Конгрессе придерживают дополнительную американскую военную помощь". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом указал, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ukraina.ru/20240302/1053665840.html
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f-16, новости, украина, дания, киев, нато
Запад обучит 12 летчиков ВСУ, но истребителей F-16 на всех не хватит - NYT
Ожидается, что к лету 12 украинских пилотов научатся управлять истребителями F-16 в условиях боевых действий. Об этом 11 марта сообщает издание New York Times
"Двенадцать (украинских - ред.) пилотов... как ожидается, будут готовы управлять F-16 в бою к этому лету после 10 месяцев обучения в Дании, Британии и США", - говорится в материале.
Однако издание отмечает, что к тому времени, когда летчики вернутся на Украину, Киеву предоставят лишь шесть истребителей из обещанных 45.
"Сохраняется много неопределенности по поводу того, когда каждая из стран отправит свои истребители, какое количество будет направлено, как быстро будут обучаться пилоты", - пишет газета.
До сих пор неясно, когда украинские пилоты начнут обучаться на авиабазе в Румынии, хотя об открытии центра обучения на этой базе объявили в июле 2023 года, а в ноябре в нем начали тренировать румынских летчиков.
При этом в материале подчеркивается, что Украина "отчаянно нуждается в большем количестве оружия любого вида, поскольку у нее заканчиваются артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, в то время как республиканцы в Конгрессе придерживают дополнительную американскую военную помощь".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом указал, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.