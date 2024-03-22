Сотрудникам колонии, где содержался Навальный*, запретили въезд в ЕС
17:16 22.03.2024 (обновлено: 17:17 22.03.2024)
В рамках новых антироссийских санкций, работникам исправительной колонии, где содержался ныне покойный блогер Алексей Навальный*, запрещён въезд в Евросоюз. Помимо них, ограничительные меры введены в отношении 33 человек и ещё двух юридических лиц, сообщили в ЕС 22 марта
"Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 33 лиц и двух юридических лиц, связанных с внезапной смертью в исправительной колонии строгого режима российского оппозиционного политика Алексея Навального*. Это решение было принято в рамках Глобального режима санкций Европейского союза в области прав человека", – сказано в сообщении пресс-службы Совета.
Уточняется, будто в российских колониях ИК-6 и ИК-3, "Навальный* подвергался злоупотреблениям, в том числе в результате неоднократного одиночного заключения в карцере и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, что привело к серьёзному ухудшению его здоровья".
Кроме сотрудников колоний, ЕС включил в список санкций имена представителей российского Суда: Андрея Суворова (который приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима), Кирилла Никифорова (отклонившего иск против ИК-6 об обжаловании перевода блогера в штрафной изолятор на 12 дней), Евгения Николаева и Натальи Дударь (которые вынесли ряд постановлений против Навального*)
"В другие списки включены высокопоставленные должностные лица пенитенциарной системы и министерства юстиции, которые были либо ответственны за исполнение тюремных приговоров Алексею Навальному*", – добавили в ЕС.
Согласно актуальным данным, сегодня ограничительные меры в рамках глобального режима санкций ЕС "в области прав человека" распространяются на 104 физических и юридических лица и 23 организации из нескольких стран.
Отмечается, что в ЕС беспокоятся о "продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в России", а также требуют "немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных по политически мотивированным обвинениям".
Напомним, Навальный* 16 февраля умер в исправительной колонии №3 после прогулки. На помощь ему незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов это не дало. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ещё до проведения медэкспетизы, лидеры западных стран заявили, что заключённого блогера убили. В МИД РФ ответили, что сверхоперативные выводы – саморазоблачительны.
* — внесён в список экстремистов и террористов в РФ.
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