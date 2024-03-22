https://ukraina.ru/20240322/1054049743.html

Сотрудникам колонии, где содержался Навальный*, запретили въезд в ЕС

Сотрудникам колонии, где содержался Навальный*, запретили въезд в ЕС - 22.03.2024 Украина.ру

Сотрудникам колонии, где содержался Навальный*, запретили въезд в ЕС

В рамках новых антироссийских санкций, работникам исправительной колонии, где содержался ныне покойный блогер Алексей Навальный*, запрещён въезд в Евросоюз. Помимо них, ограничительные меры введены в отношении 33 человек и ещё двух юридических лиц, сообщили в ЕС 22 марта

2024-03-22T17:16

2024-03-22T17:16

2024-03-22T17:17

новости

россия

алексей навальный

ес

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg

Уточняется, будто в российских колониях ИК-6 и ИК-3, "Навальный* подвергался злоупотреблениям, в том числе в результате неоднократного одиночного заключения в карцере и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, что привело к серьёзному ухудшению его здоровья". Кроме сотрудников колоний, ЕС включил в список санкций имена представителей российского Суда: Андрея Суворова (который приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима), Кирилла Никифорова (отклонившего иск против ИК-6 об обжаловании перевода блогера в штрафной изолятор на 12 дней), Евгения Николаева и Натальи Дударь (которые вынесли ряд постановлений против Навального*) Согласно актуальным данным, сегодня ограничительные меры в рамках глобального режима санкций ЕС "в области прав человека" распространяются на 104 физических и юридических лица и 23 организации из нескольких стран. Отмечается, что в ЕС беспокоятся о "продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в России", а также требуют "немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных по политически мотивированным обвинениям". Напомним, Навальный* 16 февраля умер в исправительной колонии №3 после прогулки. На помощь ему незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов это не дало. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ещё до проведения медэкспетизы, лидеры западных стран заявили, что заключённого блогера убили. В МИД РФ ответили, что сверхоперативные выводы – саморазоблачительны.* — внесён в список экстремистов и террористов в РФ.

https://ukraina.ru/20221102/1040408147.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, алексей навальный, ес, антироссийские санкции