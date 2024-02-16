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Навальный умер после прогулки, в УФСИН проверка

Навальный умер после прогулки, в УФСИН проверка - 16.02.2024 Украина.ру

Навальный умер после прогулки, в УФСИН проверка

Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили 16 февраля в Управлении ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу

2024-02-16T15:01

2024-02-16T15:01

2024-02-16T15:01

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"Шестнадцатого февраля года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении УФСИН.Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть Навального.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о смерти Навального. Песков заявил, что УФСИН занимается всеми необходимыми проверками. Причины смерти установят медики, добавил он. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, алексей навальный, фсин, смерть