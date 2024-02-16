Запад саморазоблачительно обвинил РФ в смерти Навального* – Захарова - 16.02.2024 Украина.ру
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Запад саморазоблачительно обвинил РФ в смерти Навального* – Захарова
Запад саморазоблачительно обвинил РФ в смерти Навального* – Захарова - 16.02.2024 Украина.ру
Запад саморазоблачительно обвинил РФ в смерти Навального* – Захарова
Сверхоперативные выводы западных СМИ о том, что Кремль якобы виновен в смерти отбывавшего срок в исправительной колонии блогера Алексея Навального* – саморазоблачительны. Так громкие заголовки прессы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-02-16T16:54
2024-02-16T16:54
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В статьях известных журналов напоминают об "ужасных условиях" в которых находился Навальный*, а также о том, какое "влияние" он имел на умы россиян. Единогласно утверждается, что заключённого убил сам президент РФ Владимир Путин. "По словам Билла Браудера, британского финансиста и критика Путина, нет никаких сомнений в том, что Кремль попытается скрыть обстоятельства смерти Навального*", – пишет в своей статье The Time."Лидер российской оппозиции Алексей Навальный* скончался в тюрьме, сообщила тюремная служба страны, в результате того, что, вероятно, будет рассматриваться как политическое убийство, приписываемое Владимиру Путину", – отмечают журналисты The Guardian. Поспешили высказаться также мировые политики, в числе которых оказался президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Франции Стефан Сежурне, председатель Евросовета Шарль Мишель и, конечно же, президент Украины Владимир Зеленский. "Стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный*. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", – заявил глава киевского режима. Такое нарочитое внимание и единодушная скорбь по заключённому о котором вспоминали, в лучшем случае, раз в год, очевидно, связана с предстоящими выборами президента в России, полагают ряд экспертов. Напомним, Алексей Навальный* 16 февраля умер в исправительной колонии №3 после прогулки. На помощь ему незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов это не дало. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть Навального. УФСИН занимается всеми необходимыми проверками, причины смерти установят медики. * — внесён в список экстремистов и террористов в РФ
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Новости, Алексей Навальный, Мария Захарова, Запад, СМИ

Запад саморазоблачительно обвинил РФ в смерти Навального* – Захарова

16:54 16.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Сверхоперативные выводы западных СМИ о том, что Кремль якобы виновен в смерти отбывавшего срок в исправительной колонии блогера Алексея Навального* – саморазоблачительны. Так громкие заголовки прессы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы", – написала она в своём телеграм-канале.
В статьях известных журналов напоминают об "ужасных условиях" в которых находился Навальный*, а также о том, какое "влияние" он имел на умы россиян. Единогласно утверждается, что заключённого убил сам президент РФ Владимир Путин.
"По словам Билла Браудера, британского финансиста и критика Путина, нет никаких сомнений в том, что Кремль попытается скрыть обстоятельства смерти Навального*", – пишет в своей статье The Time.
"Лидер российской оппозиции Алексей Навальный* скончался в тюрьме, сообщила тюремная служба страны, в результате того, что, вероятно, будет рассматриваться как политическое убийство, приписываемое Владимиру Путину", – отмечают журналисты The Guardian.
Поспешили высказаться также мировые политики, в числе которых оказался президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Франции Стефан Сежурне, председатель Евросовета Шарль Мишель и, конечно же, президент Украины Владимир Зеленский.
"Стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный*. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", – заявил глава киевского режима.
Такое нарочитое внимание и единодушная скорбь по заключённому о котором вспоминали, в лучшем случае, раз в год, очевидно, связана с предстоящими выборами президента в России, полагают ряд экспертов.

"Не буду даже начинать им об'яснять, что его (прим. ред. - Навального*) все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более - перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам. Чего об'яснять-то, когда они и так все это прекрасно знают", – написала в своём телеграм-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Напомним, Алексей Навальный* 16 февраля умер в исправительной колонии №3 после прогулки. На помощь ему незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов это не дало. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть Навального. УФСИН занимается всеми необходимыми проверками, причины смерти установят медики.
* — внесён в список экстремистов и террористов в РФ
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
15:01
Навальный умер после прогулки, в УФСИН проверкаАлексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили 16 февраля в Управлении ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу
 
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