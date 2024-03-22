В НАТО заявили о готовности к войне с Россией - 22.03.2024 Украина.ру
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В НАТО заявили о готовности к войне с Россией
В НАТО заявили о готовности к войне с Россией - 22.03.2024 Украина.ру
В НАТО заявили о готовности к войне с Россией
Страны НАТО готовы к потенциальному военному конфликту с Россией. Планировать "оборонную стратегию, операции и силы, необходимые для выполнения всех этих задач", блок начал ещё в 2019 году, сообщил глава Военного комитета НАТО Роба Бауэра в интервью АрмияInform
2024-03-22T16:45
2024-03-22T16:45
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Готовиться к военному конфликту с РФ блок начал сразу после того, как Крым был возвращён в состав России. Уточняется, что с 2019 года страны Североатлантического союза начали возвращаться к коллективной безопасности, путём подготовки сил, средств и операций. "Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась", – приводит издание слова адмирала блока. По его словам, если НАТО "придётся драться сегодня", страны готовы. Бауэр напомнил, что 2016 года военный альянс расширился, приняв Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию. Вместе с тем, он отметил, что "фокусироваться только на восточном фланге глупо", потому что Россия "повсюду". В связи с этим, НАТО постоянно отслеживает действия РФ и реагирует по необходимости. Напомним, 31 января начались крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник-2024"). Отрабатывать маневры 90 тысяч военнослужащих намерены четыре месяца.
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новости, россия, нато, украина, сво, война
Новости, Россия, НАТО, Украина, СВО, война

В НАТО заявили о готовности к войне с Россией

16:45 22.03.2024
 
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Страны НАТО готовы к потенциальному военному конфликту с Россией. Планировать "оборонную стратегию, операции и силы, необходимые для выполнения всех этих задач", блок начал ещё в 2019 году, сообщил глава Военного комитета НАТО Роба Бауэра в интервью АрмияInform
Готовиться к военному конфликту с РФ блок начал сразу после того, как Крым был возвращён в состав России. Уточняется, что с 2019 года страны Североатлантического союза начали возвращаться к коллективной безопасности, путём подготовки сил, средств и операций.
"Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась", – приводит издание слова адмирала блока.
По его словам, если НАТО "придётся драться сегодня", страны готовы. Бауэр напомнил, что 2016 года военный альянс расширился, приняв Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию.
"У нас восемь таких боевых групп численностью в батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно", – добавил он
Вместе с тем, он отметил, что "фокусироваться только на восточном фланге глупо", потому что Россия "повсюду". В связи с этим, НАТО постоянно отслеживает действия РФ и реагирует по необходимости.
Напомним, 31 января начались крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник-2024"). Отрабатывать маневры 90 тысяч военнослужащих намерены четыре месяца.
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