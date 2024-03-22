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В НАТО заявили о готовности к войне с Россией

В НАТО заявили о готовности к войне с Россией - 22.03.2024 Украина.ру

В НАТО заявили о готовности к войне с Россией

Страны НАТО готовы к потенциальному военному конфликту с Россией. Планировать "оборонную стратегию, операции и силы, необходимые для выполнения всех этих задач", блок начал ещё в 2019 году, сообщил глава Военного комитета НАТО Роба Бауэра в интервью АрмияInform

2024-03-22T16:45

2024-03-22T16:45

2024-03-22T16:45

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Готовиться к военному конфликту с РФ блок начал сразу после того, как Крым был возвращён в состав России. Уточняется, что с 2019 года страны Североатлантического союза начали возвращаться к коллективной безопасности, путём подготовки сил, средств и операций. "Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась", – приводит издание слова адмирала блока. По его словам, если НАТО "придётся драться сегодня", страны готовы. Бауэр напомнил, что 2016 года военный альянс расширился, приняв Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию. Вместе с тем, он отметил, что "фокусироваться только на восточном фланге глупо", потому что Россия "повсюду". В связи с этим, НАТО постоянно отслеживает действия РФ и реагирует по необходимости. Напомним, 31 января начались крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник-2024"). Отрабатывать маневры 90 тысяч военнослужащих намерены четыре месяца.

https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html

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новости, россия, нато, украина, сво, война