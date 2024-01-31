Крупнейшие учения НАТО, кто может спасти Украину. О чём говорили эксперты 31 января - 31.01.2024 Украина.ру
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Крупнейшие учения НАТО, кто может спасти Украину. О чём говорили эксперты 31 января
Крупнейшие учения НАТО, кто может спасти Украину. О чём говорили эксперты 31 января - 31.01.2024 Украина.ру
Крупнейшие учения НАТО, кто может спасти Украину. О чём говорили эксперты 31 января
Украина.ру, 31.01.2024
2024-01-31T17:29
2024-01-31T17:29
эксклюзив
валерий залужный
владимир зеленский
украина
всу
дмитрий бабич
нацизм
нато
германия
учения
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План Залужного не одобрили американцыОтставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о которой писали украинские СМИ, не подтвердилась.Военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев призывает не принижать роли командующих ВСУ в планировании боевых действий – он не согласен с мнением, что там всем руководят генералы НАТО.Васильев напомнил: когда Залужный еще до СВО говорил о подготовке украинской армии, он сказал, что они спрятали от США часть оружия и часть своих оборонительных планов, чтобы американцы не передали их россиянам.Так что какой-то процент самостоятельности украинские генералы точно имеют."Другое дело, что для России этот вопрос не имеет особого значения. Залужный не сам планирует и реализует эти операции. Для этого у Украины есть множество штабных офицеров. Залужный может только утвердить/не утвердить планы эти планы или внести в них свои предпочтения.В целом мы не видели прорывных решений со стороны украинского командования. За исключением одного. Залужный говорил, что он хотел ударить по Токмаку еще осенью 2022 года, но американцы его остановили.Если бы противник решился на этот шаг, возникла бы весьма опасная для нас ситуация", – сказал обозреватель."Осталось только прекратить бойню"Сейчас Украину может спасти человек, который "надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом — спасением своих детей", считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.Он считает, что на эту роль может претендовать Залужный. А Зеленский, как показали события, на такую роль претендовать не может. Его харизма — это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. "Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского", – сказал Бабич.При этом, отмечает он, Залужный не был замечен в нацистских безумствах."От Зеленского я слышал трусливый нацизм. Не то чтобы он искренне восхищался Бандерой, но он говорил какую-то чушь. "Миллионы людей любят Бандеру, поэтому я не вижу ничего плохого". Но миллионы людей любили Гитлера, но ты, как человек, как совестливое существо можешь от этого отказаться.Ясно, что Залужный – не трус, не нытик, не истерик, он показал это. Осталось только прекратить эту бойню, а для этого нужно больше смелости, чем воевать, потому что рисков – еще больше. Но для этого и нужны военные, я не говорю, что они не боятся смерти, но они делают это хладнокровно", – сообщил политолог.Манёвры НАТОКрупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник-2024") начались 31 января. Маневры продлятся четыре месяца. НАТО планирует задействовать для участия в маневрах 90 тысяч военнослужащих.В рамках масштабных учений пройдут маневры бундесвера Quadriga. По словам генерального инспектор бундесвера Карстена Бройера, "Германия - основа обороны Европы".Сейчас от былой мощи немецкой армии остались одни воспоминания, говорит политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.С объединением ФРГ и ГДР в 1990 году Германия постепенно отодвигала на второй план военную составляющую, проводя политическую и экономическую экспансию на востоке Европы – на Балканах и постсоветском пространстве. Это отвечало интересам немецкого бизнеса и внешней политики, которая после объединения страны искала свое место в мире."Бундесвер сокращали, сокращали военные ассигнования, а немецкий ВПК стал экспортно-ориентированным. При скромном количестве "Леопардов" в немецкой армии, порядка 200 штук, сотнями техника шла на экспорт в Турцию, Саудовскую Аравию, Латинскую Америку, не говоря уже о союзниках по НАТО – даже нейтральная Швейцария закупала немецкую бронетехнику."Чтобы реализовать амбициозные планы Шольца и Писториуса по выводу бундесвера на принципиально новый уровень, потребуются многомиллиардные вложения.В 2023 году было принято решение о создании фонда для перевооружения бундесвера в 100 млрд евро. Но большая часть этих денег будет потрачена на закупку американской техники, систем ПВО, связи, истребителей F-35.Писториус недавно и заявил, что в ближайшие 5-8 лет бундесвер должен готовиться к военному противостоянию с Россией. Восемь лет — это примерно столько, сколько требуется на эксплуатацию принципиально новых видов вооружений", – рассказал Камкин.Он уверен, что сейчас на Украине западные специалисты оценивают эффективность своих и российских видов вооружений, чтобы готовиться к агрессивной войне против России в условиях войны нового поколения.Украине же, подчёркивает эксперт, уготована роль пушечного мяса или подопытных кроликов.
https://ukraina.ru/20240131/1052991447.html
https://ukraina.ru/20240131/1052992371.html
https://ukraina.ru/20240131/1053008889.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, украина, всу, дмитрий бабич, нацизм, нато, германия, учения, россия
Эксклюзив, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина, ВСУ, Дмитрий Бабич, нацизм, НАТО, Германия, Учения, Россия

Крупнейшие учения НАТО, кто может спасти Украину. О чём говорили эксперты 31 января

17:29 31.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NATO Allied Air Command
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NATO Allied Air Command
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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План Залужного не одобрили американцы
Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о которой писали украинские СМИ, не подтвердилась.
Военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев призывает не принижать роли командующих ВСУ в планировании боевых действий – он не согласен с мнением, что там всем руководят генералы НАТО.
Васильев напомнил: когда Залужный еще до СВО говорил о подготовке украинской армии, он сказал, что они спрятали от США часть оружия и часть своих оборонительных планов, чтобы американцы не передали их россиянам.
Так что какой-то процент самостоятельности украинские генералы точно имеют.
"Другое дело, что для России этот вопрос не имеет особого значения. Залужный не сам планирует и реализует эти операции. Для этого у Украины есть множество штабных офицеров. Залужный может только утвердить/не утвердить планы эти планы или внести в них свои предпочтения.
В целом мы не видели прорывных решений со стороны украинского командования. За исключением одного. Залужный говорил, что он хотел ударить по Токмаку еще осенью 2022 года, но американцы его остановили.
Если бы противник решился на этот шаг, возникла бы весьма опасная для нас ситуация", – сказал обозреватель.
Алексей Васильев интервью
06:47
Алексей Васильев: России остался один шаг, чтобы задавить ВСУ и поймать всех партизан в Днепропетровске Владимир Путин недавно озвучил, что с нашей стороны в зоне боевых действий работают 600 тысяч человек. Но он тактично промолчал о том, сколько у нас в резерве в тылу. Потому что многие бойцы после отработки контракта находятся в отпусках
"Осталось только прекратить бойню"
Сейчас Украину может спасти человек, который "надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом — спасением своих детей", считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.
Он считает, что на эту роль может претендовать Залужный. А Зеленский, как показали события, на такую роль претендовать не может. Его харизма — это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. "Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского", – сказал Бабич.
При этом, отмечает он, Залужный не был замечен в нацистских безумствах.
"От Зеленского я слышал трусливый нацизм. Не то чтобы он искренне восхищался Бандерой, но он говорил какую-то чушь. "Миллионы людей любят Бандеру, поэтому я не вижу ничего плохого". Но миллионы людей любили Гитлера, но ты, как человек, как совестливое существо можешь от этого отказаться.
Ясно, что Залужный – не трус, не нытик, не истерик, он показал это. Осталось только прекратить эту бойню, а для этого нужно больше смелости, чем воевать, потому что рисков – еще больше. Но для этого и нужны военные, я не говорю, что они не боятся смерти, но они делают это хладнокровно", – сообщил политолог.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
06:36
Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойнюХаризма Зеленского — это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Манёвры НАТО
Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник-2024") начались 31 января. Маневры продлятся четыре месяца. НАТО планирует задействовать для участия в маневрах 90 тысяч военнослужащих.
В рамках масштабных учений пройдут маневры бундесвера Quadriga. По словам генерального инспектор бундесвера Карстена Бройера, "Германия - основа обороны Европы".
Сейчас от былой мощи немецкой армии остались одни воспоминания, говорит политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
С объединением ФРГ и ГДР в 1990 году Германия постепенно отодвигала на второй план военную составляющую, проводя политическую и экономическую экспансию на востоке Европы – на Балканах и постсоветском пространстве. Это отвечало интересам немецкого бизнеса и внешней политики, которая после объединения страны искала свое место в мире.
"Бундесвер сокращали, сокращали военные ассигнования, а немецкий ВПК стал экспортно-ориентированным. При скромном количестве "Леопардов" в немецкой армии, порядка 200 штук, сотнями техника шла на экспорт в Турцию, Саудовскую Аравию, Латинскую Америку, не говоря уже о союзниках по НАТО – даже нейтральная Швейцария закупала немецкую бронетехнику.
"Чтобы реализовать амбициозные планы Шольца и Писториуса по выводу бундесвера на принципиально новый уровень, потребуются многомиллиардные вложения.
В 2023 году было принято решение о создании фонда для перевооружения бундесвера в 100 млрд евро. Но большая часть этих денег будет потрачена на закупку американской техники, систем ПВО, связи, истребителей F-35.
Писториус недавно и заявил, что в ближайшие 5-8 лет бундесвер должен готовиться к военному противостоянию с Россией. Восемь лет — это примерно столько, сколько требуется на эксплуатацию принципиально новых видов вооружений", – рассказал Камкин.
Александр Камкин интервью
16:54
Александр Камкин: России готовят новый "1941 год" в Арктике, пока "кроликов" из ВСУ отправляют на "мясо"НАТО выходит на позиции времен плана Барбаросса за исключением Калининградского анклава, то есть в 1941 году немцы и их союзники ударили по границе от севера Финляндии до Румынии. И сейчас это географическое положение строго повторяется, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Он уверен, что сейчас на Украине западные специалисты оценивают эффективность своих и российских видов вооружений, чтобы готовиться к агрессивной войне против России в условиях войны нового поколения.
Украине же, подчёркивает эксперт, уготована роль пушечного мяса или подопытных кроликов.
 
ЭксклюзивВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраинаВСУДмитрий БабичнацизмНАТОГерманияУченияРоссия
 
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