https://ukraina.ru/20240322/1054044045.html

"Предлагаю промолчать": мэр Днепропетровска призвал горожан набрать запасы воды

"Предлагаю промолчать": мэр Днепропетровска призвал горожан набрать запасы воды - 22.03.2024 Украина.ру

"Предлагаю промолчать": мэр Днепропетровска призвал горожан набрать запасы воды

Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов** предупредил о возможном отключении водоснабжения. Об этом он написал 22 марта в соцсети Facebook*

2024-03-22T13:56

2024-03-22T13:56

2024-03-22T14:00

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украина

водоснабжение

электроснабжение

отключение электричества

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"В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно [улицы] Рабочая, Фабра и т.д.). До 21-00 горводоканал справится. Пожалуйста, наберите немножко запасов воды, но не нужно это делать целыми ваннами", - написал Филатов. В комментариях жители региона интересуются, в частности, когда включат электроснабжение. Мэр Днепра посоветовал горожанам следить за официальными сообщениями. По его словам, аварийные отключения электричества проводит "Укрэнерго". "У Бориса Альбертовича (Филатова. - Ред.) нет в кабинете переключателя и дополнительной электростанции. Надеемся, что аварийные отключения перейдут в плановые. Ситуация критическая по всей стране", - ответил Филатов. Другой жительнице города на вопрос, что случилось с электроснабжением, и вовсе сыронизировал:"А что со светом? Вы новости не читаете?", - написал он.Одна из днепропетровчанок удивилась отсутствию воды, так как на Аульский водовод в прошлом году установили генераторы. Филатов не обошел и этот комментарий и предложил женщине промолчать. "Я понимаю, что соцсети придумали, чтобы неучи самоутверждались, но предлагаю лучше промолчать. Если Вы не понимаете технических деталей и всех обстоятельств дела, то не хватайте сразу клавиатуру", - отметил мэр горожанке.Генеральный компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко ранее сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области.Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.** внесен в российский перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240322/1054035939.html

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