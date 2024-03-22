https://ukraina.ru/20240322/1054044045.html
"Предлагаю промолчать": мэр Днепропетровска призвал горожан набрать запасы воды
"Предлагаю промолчать": мэр Днепропетровска призвал горожан набрать запасы воды - 22.03.2024 Украина.ру
"Предлагаю промолчать": мэр Днепропетровска призвал горожан набрать запасы воды
Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов** предупредил о возможном отключении водоснабжения. Об этом он написал 22 марта в соцсети Facebook*
2024-03-22T13:56
2024-03-22T13:56
2024-03-22T14:00
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водоснабжение
электроснабжение
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"В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно [улицы] Рабочая, Фабра и т.д.). До 21-00 горводоканал справится. Пожалуйста, наберите немножко запасов воды, но не нужно это делать целыми ваннами", - написал Филатов. В комментариях жители региона интересуются, в частности, когда включат электроснабжение. Мэр Днепра посоветовал горожанам следить за официальными сообщениями. По его словам, аварийные отключения электричества проводит "Укрэнерго". "У Бориса Альбертовича (Филатова. - Ред.) нет в кабинете переключателя и дополнительной электростанции. Надеемся, что аварийные отключения перейдут в плановые. Ситуация критическая по всей стране", - ответил Филатов. Другой жительнице города на вопрос, что случилось с электроснабжением, и вовсе сыронизировал:"А что со светом? Вы новости не читаете?", - написал он.Одна из днепропетровчанок удивилась отсутствию воды, так как на Аульский водовод в прошлом году установили генераторы. Филатов не обошел и этот комментарий и предложил женщине промолчать. "Я понимаю, что соцсети придумали, чтобы неучи самоутверждались, но предлагаю лучше промолчать. Если Вы не понимаете технических деталей и всех обстоятельств дела, то не хватайте сразу клавиатуру", - отметил мэр горожанке.Генеральный компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко ранее сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области.Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.** внесен в российский перечень террористов и экстремистов
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новости, днепр, днепропетровск, укрэнерго, борис филатов, россия, украина, водоснабжение, электроснабжение, отключение электричества
Новости, Днепр, Днепропетровск, Укрэнерго, Борис Филатов, Россия, Украина, водоснабжение, электроснабжение, отключение электричества
"Предлагаю промолчать": мэр Днепропетровска призвал горожан набрать запасы воды
13:56 22.03.2024 (обновлено: 14:00 22.03.2024)
Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов** предупредил о возможном отключении водоснабжения. Об этом он написал 22 марта в соцсети Facebook*
"В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно [улицы] Рабочая, Фабра и т.д.). До 21-00 горводоканал справится. Пожалуйста, наберите немножко запасов воды, но не нужно это делать целыми ваннами", - написал Филатов.
В комментариях жители региона интересуются, в частности, когда включат электроснабжение. Мэр Днепра посоветовал горожанам следить за официальными сообщениями. По его словам, аварийные отключения электричества проводит "Укрэнерго".
"У Бориса Альбертовича (Филатова. - Ред.) нет в кабинете переключателя и дополнительной электростанции. Надеемся, что аварийные отключения перейдут в плановые. Ситуация критическая по всей стране", - ответил Филатов.
Другой жительнице города на вопрос, что случилось с электроснабжением, и вовсе сыронизировал:
"А что со светом? Вы новости не читаете?", - написал он.
Одна из днепропетровчанок удивилась отсутствию воды, так как на Аульский водовод в прошлом году установили генераторы. Филатов не обошел и этот комментарий и предложил женщине промолчать.
"Я понимаю, что соцсети придумали, чтобы неучи самоутверждались, но предлагаю лучше промолчать. Если Вы не понимаете технических деталей и всех обстоятельств дела, то не хватайте сразу клавиатуру", - отметил мэр горожанке.
Генеральный компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко ранее сообщил
об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области.
Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
** внесен в российский перечень террористов и экстремистов