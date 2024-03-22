В Днепропетровской области экстренно отключают электричество
В Днепропетровской области идут экстренные отключения электроэнергии, сообщил генеральный компании-поставщики электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в соцсети Facebook*
"Из-за обстрелов России по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области действуют экстренные отключения электроэнергии", - сообщила пресс-службы компании.
Коваленко подтвердил, что в Днепропетровском регионе ведутся экстренные отключения. Подробности пока не сообщаются.
Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
Харьковские власти сообщили, что Россия била исключительно по энергетической инфраструктуре. Без электроснабжения оказались 700 тысяч абонентов.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
10:16Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутомВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадала, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости