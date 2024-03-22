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В Днепропетровской области экстренно отключают электричество

В Днепропетровской области экстренно отключают электричество - 22.03.2024 Украина.ру

В Днепропетровской области экстренно отключают электричество

В Днепропетровской области идут экстренные отключения электроэнергии, сообщил генеральный компании-поставщики электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в соцсети Facebook*

2024-03-22T11:54

2024-03-22T11:54

2024-03-22T11:54

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Коваленко подтвердил, что в Днепропетровском регионе ведутся экстренные отключения. Подробности пока не сообщаются.Утром 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.Харьковские власти сообщили, что Россия била исключительно по энергетической инфраструктуре. Без электроснабжения оказались 700 тысяч абонентов.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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новости, россия, днепропетровская область, украина, энергетика, энергосистема украины, обстрелы