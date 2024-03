https://ukraina.ru/20240322/1054042677.html

США напугали украинские удары, ячейка РДК* в Москве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 марта

США напугали украинские удары, ячейка РДК* в Москве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 марта

США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ. В Москве задержали группу, планировавшую создать ячейку РДК*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

О призыве Вашингтона сообщило издание Financial Times со ссылкой на трёх человек, знакомых с ходом переговоров.Как сообщили источники, неоднократные предупреждения американских чиновников довели до сведения руководства Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам одного из собеседников Financial Times, в Белом доме растёт недовольство ударами, которые Украина при помощи БпЛА наносить по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и нефтехранилищам в России.Издание обратило внимание на то, что в этом году мировые цены на нефть выросли примерно на 15%, до $85 за баррель, что в свою очередь привело к повышению стоимости топлива в США как раз в тот момент, когда президент Соединенных Штатов Джо Байден начал свою предвыборную кампанию.Более того, в Вашингтоне обеспокоены ответными действиями России, а именно тем, что РФ может повлиять на объёмы поставок нефти по энергетической инфраструктуре, на которую полагается Запад. В частности, речь о нефтепроводе Каспийского трубопроводного консорциума, по которому нефть из Казахстана через Россию попадает на мировой рынок. Этим нефтепроводом до сих пор пользуются западные компании, в том числе ExxonMobil и Chevron. Издание напомнило, что в 2022 году Россия ненадолго перекрывала отгрузку нефти по этому КТК.Как сообщил изданию представитель Совета национальной безопасности США, Вашингтон не поощряет удары Украины по территории РФ. Источник издания в военной разведке Украины заявил Financial Times, что украинцы не менее 12 раз атаковали крупные российские НПЗ с 2022 года. По его словам, в этом году было уже не менее 9 подобных атак.По словам украинского чиновника, цели украинских ударов — затруднить поставки топлива российским войскам и сократить возможности для финансирования военных мощностей РФ. Также удары несут и символическую нагрузку. По задумке Украины, эти удары, которые достигают в т.ч. и отдалённых от границы регионов России, должны приблизить военные действия к Москве и показать, что российскую противовоздушную оборону можно пробить. Ряд украинских чиновников сообщил изданию, что атаки должны подтолкнуть США к одобрению военной помощи Украине, законопроект о которой сейчас обсуждается в Конгрессе США.Несостоявшаяся ячейкаСотрудники Федеральной службы безопасности и СОБР ГУ Росгвардии задержали группу москвичей, планировавших создать ячейку "Русского добровольческого корпуса"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев", - отмечалось в пресс-релизе.РИА Новости опубликовало видео задержания.При обысках дома у задержанных изъяли мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также гаджеты с активной перепиской с главарями РДК*.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее ФСБ сообщила о разгроме законспирированной ячейки РДК* в Санкт-Петербурге. Члены ячейчки хотели отравить продукты для армии и жителей новых регионов."В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК* и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС России, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", — отмечалось в пресс-релизе.Кроме того, они собирали данные об объектах жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы в дальнейшем готовить теракты.В отношении задержанных Следственная служба регионального управления ФСБ возбудила уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации". Позже стало известно, что в суде двое задержанных сознались в преступлении и дали показания, третий причастность к попытке отравить гуманитарную помощь отрицал.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 39 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 13 обстрелов, на горловском направлении — 26 обстрелов, выпустив в общей сложности 120 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецку в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Центрально-Городскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону 24 снаряда из ствольной артиллерии"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Каховка — 5; Песчановка — 4; Козачьи Лагеря — 5; Днепряны — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Подстепное, Кардашинка, Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале опубликовал фото с места обстрелов."Противник обстрелял больницу и школу в Каховском округе. 21 марта, примерно в 22:00 боевики киевского режима нанесли удар по Каховской центральной районной больнице. Обстрел вели кассетными боеприпасами, из города сообщают как минимум о 10 взрывах. Также, по информации властей Каховского муниципального округа, в селе Васильевка ВСУ ударили по школе. В образовательном учреждении повреждена крыша. К счастью, обошлось без жертв. Эти обстрелы красноречиво напоминают нам о том, с кем мы воюем. С идейными наследниками фашистов, которые не стесняются бить по детям и старикам", - подписал Сальдо фотографию.Его коллега — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — у себя в телеграм-канале утром 22 марта рассказал об очередном обстреле Белгорода и его жертвах."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. К большому горю, один человек погиб – женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах – от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 09:29.По его словам, по предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь."В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире 5 МКД, одном частном жилом домовладении и 4 учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели. В Белгородском районе в посёлке Майский пострадали 6 частных жилых домовладений, одна надворная постройка и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении. На местах работают оперативные службы", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - запрещённая в РФ террористическая организация

