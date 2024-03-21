План Запада по спасению Украины: буферная зона, снарядная коалиция и санкционная удавка
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Западные страны ввиду усиливающегося натиска ВС РФ на фронте ищут способы повлиять на ситуации и вынудить Россию договориться с Киевом на их условиях. Всего через несколько месяцев на Украину может быть введен воинский контингент НАТО, который создаст буферную зону и усложнит Москве достижение целей СВО
Британский буфер
Страны НАТО все ближе к тому, чтобы отправить своих военных на помощь Украине. Такую возможность ранее не исключил президент Франции Эммануэль Макрон, теперь в же в эту игру готова вступить и Великобритания.
Такой прогноз, во всяком случае, дают ученые Академии военных наук РФ: член-корреспондент, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Анатолий Летягок.
В статье в журнале "Национальная оборона" они написали, что британские военные могут появиться на Украине уже в мае этого года.
"Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева", - говорится в материале.
Авторы статьи полагают, что задача Лондона – высвободить силы ВСУ, чтобы направить их на фронт, сорвать наступление России и вынудить Кремль пойти на переговоры на условиях Украины и Запада.
В то же время в материале допускается, что этот план не найдет поддержки среди других стран Североатлантического альянса и в итоге он так и останется на бумаге.
Неприятный сценарий от Франции
Что касается Франции, то здесь речь может идти об обеспечении работы логистических центров по поставке техники и вооружений, отмечал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
Париж собирается отправить на Украину крылатые ракеты класса "воздух-земля", боеприпасы к РСЗО типа MLRS и HIMARS (они тоже есть на вооружении у французской армии) и 155-мм снаряды, отметил он.
"Париж планирует передать Киеву самоходные установки "Цезарь" и боеприпасы к ним (по несколько тысяч снарядов в месяц). Это немного. Но для обеспечения поставок всего этого снаряжения все равно требуется охрана, сопровождение, транспортировка, приемка и обслуживание", - сказал эксперт.
Корнев не исключил, что во французский контингент на Украине также могут войти связисты, военные разведчики и спецназовцы.
"Если Франция войдет на Украину более крупными силами, они на каких-то участках могут подменить войска территориальной обороны, чтобы противник отправил их на линии соприкосновения. Это самый неприятный для нас сценарий. В этом случае Киев сможет провести ротацию, усилить резервы и пополнить боевые части ВСУ", - заявил собеседник издания.
Снаряды из третьих стран
Параллельно с разработкой планов интервенции, на Западе думают, как решить проблемы снарядного голода ВСУ и поставить киевскому режиму еще больше оружия. Пока в США Конгресс все никак не согласует финансирование украинской армии, европейские лидеры решили попробовать справится собственными силами.
На предстоящем 21 и 22 марта саммите в Брюсселе лидеры ЕС могут утвердить так называемую чешскую инициативу по закупке в третьих странах снарядов для Украины.
Как отмечали власти Чехии, Прага уже обнаружила возможность закупки 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм у третьих стран. Если США, Германия, Швеция и другие государства, оказывающие военную помощь Киеву, найдут финансирование, Украина в течение нескольких недель может получить нужные боеприпасы.
Список стран, которые готовы продать свои боеприпасы держится в секрете. По данным западной прессы, речь идет о неких странах Центральной Европы, среди которых якобы есть и союзники РФ. Такой страной с натяжкой можно назвать Венгрию, однако она состоит в ЕС и НАТО, поэтому этот вариант можно отбросить.
Теоретически, такой страной может быть Сербия, которая официально не занимается торговлей оружием, однако сербские снаряды, утверждалось ранее в профильных телеграм-каналах, периодически появляются в распоряжении украинской армии, вероятно через цепочку подставных фирм-прокладок. Вероятно, что такой страной может оказаться также Босния и Герцеговина, которая располагает соответствующими производственными мощностями еще со времен Югославии.
Запугивание китайских банков
Кроме чисто военной составляющей, Запад наращивает экономическое и санкционное давление на Россию.
Газета "Известия" 21 марта сообщила со ссылкой на источники в индустрии, что несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России.
"Среди таких финорганизаций КНР — Ping An Bank и Bank of Ningbo (они занимают 13-е и 15-е места по капитализации в Китае)", - говорится в материале.
Издание приводит комментарий гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина, который рассказал, что банки уже начали уведомлять клиентов о приостановке транзакций в юанях. По словам источника "Известий", это произошло еще с середины января.
Тогда же, в январе, СМИ сообщили, что три крупнейших китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от подсанкционных финансовых российских организаций. Позднее в Bank on China эту информацию опровергли.
Отмечается, что решение китайский банков – вынужденное. Они боятся попасть под вторичные санкции США.
Помимо "азиатского направления", Соединенные Штаты и их европейские сателлиты пытаются создать для России и другие экономические проблемы.
Так, министры сельского хозяйства стран Балтии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.
"В инициированном Литвой обращении к комиссарам ЕС также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран — членов Евросоюза, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Литвы.
По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году Евросоюз импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на 437,5 млн евро.
Таким образом, Запад наращивает давление на Россию, не смотря на угрозу развязывания новой мировой войны. Как неоднократно подчеркивали в Кремле, никакое вмешательство из вне не способно остановить борьбу страны за свой суверенитет.