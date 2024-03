https://ukraina.ru/20240321/1054014824.html

План Запада по спасению Украины: буферная зона, снарядная коалиция и санкционная удавка

План Запада по спасению Украины: буферная зона, снарядная коалиция и санкционная удавка

Западные страны ввиду усиливающегося натиска ВС РФ на фронте ищут способы повлиять на ситуации и вынудить Россию договориться с Киевом на их условиях. Всего через несколько месяцев на Украину может быть введен воинский контингент НАТО, который создаст буферную зону и усложнит Москве достижение целей СВО

2024-03-21

Британский буферСтраны НАТО все ближе к тому, чтобы отправить своих военных на помощь Украине. Такую возможность ранее не исключил президент Франции Эммануэль Макрон, теперь в же в эту игру готова вступить и Великобритания.Такой прогноз, во всяком случае, дают ученые Академии военных наук РФ: член-корреспондент, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Анатолий Летягок.В статье в журнале "Национальная оборона" они написали, что британские военные могут появиться на Украине уже в мае этого года.Авторы статьи полагают, что задача Лондона – высвободить силы ВСУ, чтобы направить их на фронт, сорвать наступление России и вынудить Кремль пойти на переговоры на условиях Украины и Запада.В то же время в материале допускается, что этот план не найдет поддержки среди других стран Североатлантического альянса и в итоге он так и останется на бумаге.Неприятный сценарий от ФранцииЧто касается Франции, то здесь речь может идти об обеспечении работы логистических центров по поставке техники и вооружений, отмечал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Париж собирается отправить на Украину крылатые ракеты класса "воздух-земля", боеприпасы к РСЗО типа MLRS и HIMARS (они тоже есть на вооружении у французской армии) и 155-мм снаряды, отметил он.Корнев не исключил, что во французский контингент на Украине также могут войти связисты, военные разведчики и спецназовцы."Если Франция войдет на Украину более крупными силами, они на каких-то участках могут подменить войска территориальной обороны, чтобы противник отправил их на линии соприкосновения. Это самый неприятный для нас сценарий. В этом случае Киев сможет провести ротацию, усилить резервы и пополнить боевые части ВСУ", - заявил собеседник издания.Снаряды из третьих странПараллельно с разработкой планов интервенции, на Западе думают, как решить проблемы снарядного голода ВСУ и поставить киевскому режиму еще больше оружия. Пока в США Конгресс все никак не согласует финансирование украинской армии, европейские лидеры решили попробовать справится собственными силами.На предстоящем 21 и 22 марта саммите в Брюсселе лидеры ЕС могут утвердить так называемую чешскую инициативу по закупке в третьих странах снарядов для Украины.Как отмечали власти Чехии, Прага уже обнаружила возможность закупки 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм у третьих стран. Если США, Германия, Швеция и другие государства, оказывающие военную помощь Киеву, найдут финансирование, Украина в течение нескольких недель может получить нужные боеприпасы.Список стран, которые готовы продать свои боеприпасы держится в секрете. По данным западной прессы, речь идет о неких странах Центральной Европы, среди которых якобы есть и союзники РФ. Такой страной с натяжкой можно назвать Венгрию, однако она состоит в ЕС и НАТО, поэтому этот вариант можно отбросить.Теоретически, такой страной может быть Сербия, которая официально не занимается торговлей оружием, однако сербские снаряды, утверждалось ранее в профильных телеграм-каналах, периодически появляются в распоряжении украинской армии, вероятно через цепочку подставных фирм-прокладок. Вероятно, что такой страной может оказаться также Босния и Герцеговина, которая располагает соответствующими производственными мощностями еще со времен Югославии.Запугивание китайских банковКроме чисто военной составляющей, Запад наращивает экономическое и санкционное давление на Россию.Газета "Известия" 21 марта сообщила со ссылкой на источники в индустрии, что несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России.Издание приводит комментарий гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина, который рассказал, что банки уже начали уведомлять клиентов о приостановке транзакций в юанях. По словам источника "Известий", это произошло еще с середины января.Тогда же, в январе, СМИ сообщили, что три крупнейших китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от подсанкционных финансовых российских организаций. Позднее в Bank on China эту информацию опровергли.Отмечается, что решение китайский банков – вынужденное. Они боятся попасть под вторичные санкции США.Помимо "азиатского направления", Соединенные Штаты и их европейские сателлиты пытаются создать для России и другие экономические проблемы.Так, министры сельского хозяйства стран Балтии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году Евросоюз импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на 437,5 млн евро.Таким образом, Запад наращивает давление на Россию, не смотря на угрозу развязывания новой мировой войны. Как неоднократно подчеркивали в Кремле, никакое вмешательство из вне не способно остановить борьбу страны за свой суверенитет.

Павел Котов

