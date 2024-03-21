https://ukraina.ru/20240321/1054004521.html

Дмитрий Корнев: Франция уже подкинула работу для России, но ее танки все равно погонят ВСУ до Павлограда

Дмитрий Корнев: Франция уже подкинула работу для России, но ее танки все равно погонят ВСУ до Павлограда - 21.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Корнев: Франция уже подкинула работу для России, но ее танки все равно погонят ВСУ до Павлограда

У Украины еще остается оружие и личный состав, который умеет им пользоваться. Обороняться всегда легче, чем наступать. В обороне противник еще что-может предпринять. Изменения на линии фронта пока незначительные.

2024-03-21T05:09

2024-03-21T05:09

2024-03-21T05:26

интервью

всу

танки

логистика

франция

украина

артиллерия

авиация

сво

ракеты

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Надеюсь, что как только встанет грунт (середина апреля или начало мая), мы сможем использовать наше основное преимущество в бронетанковой технике, считает военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий КорневОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. Некоторые эксперты полагают, что, если такая интервенция все же состоится, то целью этой группировки будут не прямые боестолкновения с армией России, а создание цепи военных баз, которые будут обеспечивать логистику поставок вооружений.- Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, подробнее, о какой логистике идет речь.- Сразу скажу, что мы не знаем точных планов французского командования. Карта Украины, которую показывают по французскому телевидению – это неофициальная информация от неофициальных лиц. Но, как вы правильно сказали, французские военнослужащие могут обеспечивать работу логистических центров по поставке техники и вооружений.Франция собирается отправить на Украину крылатые ракеты класса "воздух-земля", боеприпасы к РСЗО типа MLRS и HIMARS (они тоже есть на вооружении у французской армии) и 155-мм снаряды. Что касается техники, то Париж планирует передать Киеву самоходные установки "Цезарь" и боеприпасы к ним (по несколько тысяч снарядов в месяц). Это немного. Но для обеспечения поставок всего этого снаряжения все равно требуется охрана, сопровождение, транспортировка, приемка и обслуживание.Помимо технического персонала, в этот ограниченный французский контингент могут войти военные разведчики, спецназовцы и связисты. Наверняка все эти категории военных специалистов уже есть на Украине. Вопрос только в масштабе.Если Франция войдет на Украину более крупными силами, они на каких-то участках могут подменить войска территориальной обороны, чтобы противник отправил их на линии соприкосновения. Это самый неприятный для нас сценарий. В этом случае Киев сможет провести ротацию, усилить резервы и пополнить боевые части ВСУ.Но, повторюсь, это пока только может произойти. По законам информационной войны, разговоры на эту тему будут вестись еще долгое время. Я не знаю, введут ли французы свои войска на Украину. Но то, что они будут осуществлять крупные поставки оружия – это точно.- Вы упомянули "Цезарь" и SCALP. Можно ли посчитать, сколько всего техники и вооружений Франция отправила на Украину?- По "Скальпам" точной информации нет. Вероятно, речь о десятках ракет SCALP-EG.Что касается "Цезарей", то в 2024 году Франция планировала поставить 60 таких установок. Это немало, учитывая, что в 2023 году Париж передал Киеву около 15 единиц. В этом году Франция специально производит для ВСУ самоходную артиллерию.Если говорить о снарядах, то цифры там незначительные. ВСУ сейчас выпускают от 2 до 5 тысяч снарядов в день, а французы в месяц планировали отправлять такое же количество. Это вроде бы мало. Но "Цезарь" способен применять боеприпасы, произведенные не только для "Цезаря".- Сколько времени нужно французскому ВПК, чтобы раскочегариться? Сейчас они жалуются, что не готовы к войне. Но в Первую мировую им удалось создать мощный артиллерийский кулак.- "Раскочегариваться" они начали еще в 2023 году. К середине 2023 года стало ясно, что объем производства оружия и боеприпасов на Западе недостаточен. Начались мероприятия по увеличению выпуска.Все производственные планы, которые озвучивал Макрон, будут выполнены в 2024 году. К осени французский ВПК по некоторым показателям выйдет на желаемые цифры. Но мне все же кажется, что этих цифр для поддержки ВСУ не хватит. Потому что мы знаем, как проходят эти поставки.ВСУ готовы принимать любую технику и боеприпасы в любых объемах. Это ничем хорошим для них не закончилось, кроме огромного "зоопарка" и больших потерь.Резюмирую. Французский ВПК сможет реализовать свои планы. Но в том, что касается поддержки ВСУ, эти достижения уйдут в песок.- Что мы должны сделать на фронте до того момента, как французский ВПК выйдет на приемлемые показатели?- Повторюсь, судьба ВСУ никак не зависит от этих поставок, потому что объем этих поставок крайне ограничен. Но для нас это в любом случае крайне неприятно.Во-первых, поставки увеличивает Франция. Во-вторых, Германия (хоть и с оговорками) тоже усиливает эти поставки. Польша тоже готовится что-то поставить. В странах третьего мира агенты Украины и Запада тоже ведут работу по закупке самой разной техники. Но главное – это США.Если в США в апреле решат вопрос с финансированием Киева, то ситуация изменится.А поставки Франции серьезно не скажутся на ходе СВО. Если мы будем продолжать работать в том же духе, ВСУ они не спасут.- Как у нас сейчас обстоят дела с поставками вооружений: и старых проверенных, и новых разрекламированных?- Итогом 2023 года стало то, что ВПК вышел на желаемые результаты: работа в три смены и выпуск приоритетных образцов техники. Надеюсь, что у нас не осталось образцов техники, которые производятся для парадов или находятся в тылу. Все это будет использоваться в зоне СВО.В частности, мы сейчас производим 120 единиц бронетехники в месяц. В основном этим занимается "Уралвагонзавод". Тут надо пояснить, что какая-то часть этих машин – восстановленные или снятые с хранения танки. У нас сейчас на хранении находятся несколько тысяч достаточно актуальных Т-72 и Т-80. Еще у нас на хранении много танков Т-62, которые используются в вспомогательных целях (как самоходные артиллерийские установки). Потому что они оснащены специфической 115-мм пушкой, боеприпасов для которой мы накопили в достаточном количестве (их не надо дополнительно производить).А какая-то часть этих танков – новые Т-90 и Т-90М "Прорыв".Мне часто задают два вопроса: "Где "Армата""? и "Чего больше: Т-90 простых модификаций или более совершенных Т-90М "Прорыв""? Скорее всего, упор делается на Т-90М "Прорыв". Потому что это наиболее эффективное вложение средств. Грубо говоря, вместо трех таких танков мы получим одну "Армату". А нам нужны три танка. А если бы мы решили производить более старые Т-90, мы бы получили 3,5 танка. Экономия так себе.Резюмирую. Упор делается на Т-90М "Прорыв", потому что он самый современный и экономически выгодный.- Как у нас с самоходной артиллерией, которую мы часто рекламировали ("Малка" и "Коалиция")?- Первые серийные партии "Коалиции" поступили в зону СВО в январе. На эту тему было много критики от министра обороны. Понятно, что ВПК не говорит, сколько он их производит. Но я надеюсь, что к этой партии добавилась вторая или даже третья. Ведь по своим возможностям "Коалиция-СВ" может конкурировать с любой западной системой такого же рода.Серийное производство "Мсты-С" продолжается. Как только мы сможем производить такой же объем "Коалиций", мы будем делать упор на "Коалицию". Другое дело, что это не случится раньше конца 2024 года.- Могли бы вы привести конкретные примеры, когда нам наиболее эффективно удалась комплексная работа по ВСУ всеми средствами огневого поражения?- Самый сочный пример – это Авдеевская операция. Мы ее еще долго будем обсуждать, потому что это самое заметное позитивное событие 2024 года.Там мы впервые увидели взаимодействие моторизованных войск, артиллерии, ракетных сил и авиации. Мы наладили взаимодействие, которое реализовало давнюю мечту наших военных – работу разведывательно-ударного комплекса, когда в режиме реального время мы передаем цели нашим огневым средствам и поражаем их.Мы увидели комплексную работу авиабомб с УМПК, РСЗО "Торнадо-С" и ОТРК "Искандер". У баллистической ракеты "Искандера" подлетное время составляет 2-3 минуты (минута на передачу цели, пару минут на обработку информации, а еще за две минуты цель поражается). Мы таким образом накрыли пусковые установки "Хаймарсов", которые только приехали для развертывания и не успели отработать.Надеюсь, за счет этого мы сможем уничтожить еще много западной техники.- Чем еще силен противник помимо FPV-дронов, которые он часто рекламирует?- У Украины еще остается оружие и личный состав, который умеет им пользоваться. Обороняться всегда легче, чем наступать. В обороне противник еще что-может предпринять. Изменения на линии фронта пока незначительные.Надеюсь, что как только встанет грунт (середина апреля или начало мая), мы сможем использовать наше основное преимущество в бронетанковой технике. Да и в воздухе мы близки к завоеванию превосходства. В отличие от ВСУ, у нас есть, как и чем наступать.У противника сейчас серьезные проблемы с ПВО. На Западе звучат оценки, что через две-три неделю их ЗРК останутся без боеприпасов. Мы действительно поражаем все больше объектов в глубине украинской территории (например, в Николаеве). И если это правда, мы повторим ту кооперацию различных родов войск, как это было в Авдеевке.- Будет ли у вас прогноз по обстановке на оперативных направлениях в ближайшее время?- Мы продолжим движение от Донецка на запад. Это важно, потому что ВСУ продолжают обстрелы этой агломерации. Чем дальше мы их отодвинем, тем легче будет мирным жителям.Мы продолжим движение в сторону Харькова. Атаки диверсионных групп и обстрелы Белгорода могут спровоцировать с нашей стороны операцию по созданию санитарного кордона. Правда, для такой операции нам потребуется подготовка, потому что там не самая удачная для этого местность. Но цель оправдывает средства.Также мы продолжим движение под Артемовском с прицелом на Павлоград. Это крупный промышленный центр. Там наверняка работает производство боеприпасов и военной техники.- Напоследок вернемся к началу разговора. Что нам надо сделать, чтобы Франция не думала об отправке воинского контингента на Украину?- С точки зрения дипломатии мы уже делаем все возможное. Надо работать в том же духе, чтобы не допустить интервенции западных стран на Украину.Есть и более простой момент, который учитывает западный обыватель – мы будем наносить удары по их логистическим площадкам на Украине. Если работа французских логистов будет опасной, вряд ли это понравится их населению.Ракет у нас для этого хватит. У нас есть серьезное производство недорогих БПЛА "Герань". Мы их производим сотни в месяц.Надеюсь, этого хватит, чтобы не допустить появления натовских военнослужащих на Украине.

https://ukraina.ru/20221217/1041877894.html

https://ukraina.ru/20240320/1053999602.html

https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, танки, логистика, франция, украина, артиллерия, авиация, сво, ракеты, павлоград, харьков, авдеевка