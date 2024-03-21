https://ukraina.ru/20240321/1054007800.html

Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужу

Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужу - 21.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужу

Франция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. на первом этапе контингент составит порядка 2000 военнослужащих.

2024-03-21T05:31

2024-03-21T05:31

2024-03-21T05:41

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Отправка войск на Украину будет стоить Макрону карьеры. И будет очень негативно воспринята во Франции. Это авантюризм не французов или немцев, это авантюризм идеологии, которая господствует в Евросоюзе, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, для чего Макрону необходимо официальное военное присутствие на Украине?- Я бы не говорил со стопроцентной уверенностью, что французские военные отправятся на Украину. Как отметил Нарышкин, скрыть перемещение такого количества людей будет трудно, и вряд ли это произойдет.Очевидно, что Макрон хочет получить политические очки, выступая в роли ястреба в отношении России по украинскому вопросу. Это вполне в его стиле. Если вы обратили внимание, он сделал быструю политическую карьеру. Очевидно, он был поддержан очень могущественными финансовыми, политическими кругами во Франции и Европе.Выбран он был именно потому, что его личность соответствует некоторым французским ценностям. Человек очень любит говорить, говорить высокопарно. Когда речь не идет о его личной безопасности, то он даже немножко авантюрист. Во Франции такая отвага ценится со времен романов Александра Дюма.Он соответствует представлениям французов о правильном молодом мужчине. Но мы знаем по опыту, что очень часто он садился в лужу. Его умствования приводили к конфузу или ничем не кончались.Человек поддается впечатлениям, не очень слушает тех, кто является экспертами, а на основе своих впечатлений, часто приходит к смешным выводам.С Украиной точно такой же случай. Сначала он вообразил, что может один решить восьмилетнюю проблему Донбасса. Помните, как он поехал к Путину. В итоге из этого ничего не вышло, потому что надо было рискнуть отношениями с США. И он быстренько сдал назад и присоединился к общему стаду с санкциями против России, с посылкой оружия ВСУ, в том числе гаубиц Caesar.Осознает ли Макрон, насколько трудно послать войска на Украину, и как это будет воспринято в армии и обществе. Политиком он оказался не зрелым. Тут можно привести аналогию с Горбачевым. Когда этот человек с не очень большим жизненным опытом стал главой государства, оказалось, что на него очень легко повлиять. Люди, которые с ним работали, с раздражением вспоминали, что во время Карабахского конфликта Горбачёв, послушав армянскую сторону, говорил, что правы армяне. А послушав азербайджанскую сторону, признавал свою неправоту и говорил, что правы азербайджанцы. То есть когда главой государства становится человек с неустоявшимися убеждениями, внушаемый, это очень плохо.Со стороны Европы мы, конечно, наблюдаем ряд не очень продуманных выбросов ненависти. Недавно министры обороны Польши и Германии заявили, что создадут силы быстрого реагирования Европы, решение о создании которых было принято еще в 1999 году. По 2,5 тысячи поляков и немцев сколотят эту силу. Во время пресс-конференции они говорили только об Украине. То есть предполагается, что эти силы будут направлены в первую очередь на Украину.Но изначально планировалось, что эти силы будут бороться с нелегальной миграцией, обеспечивая южный фланг ЕС. И вот два человека встречаются и собираются бросить эти силы на Восток, не посоветовавшись с Испанией и Италией. Все это признаки незрелости.Это не значит, что ситуация не опасная, но у меня нет ощущения, что вокруг нас сжимается кольцо. Да, они хотят создать впечатление, что вокруг нас неумолимо сжимается некое кольцо продуманных враждебных действий, а Россия в капкане и бьётся в истерике. Возникает другое ощущение, что какие-то люди, толкаясь, мешают друг другу, заботясь прежде всего в собственных карьерах, руководствуясь неправильной идеологией, пытаются запугать Россию. Но у них это не очень получается. Выборы президента России это доказали.- Я бы попытался вам аккуратно возразить. Исторически мы наблюдаем устойчивый интерес Франции к южным регионам России. В середине 19 века французы воевали в Крыму, после Первой мировой войны французский десант высадился в Одессе. Недавно начальник штаба Франции заявил о подготовке к "трудным боям". Могут ли южные области современной пока еще Украины стать местом для размещения французского контингента?- Я очень сильно в этом сомневаюсь. Настроение в французском военном сословии достаточно протестное. Макрон точно не популярный в их среде президент. Был уже ряд открытых писем против него со стороны отставных военных, которые уже не рисковали карьерой. Были очень сильные статьи против министра обороны Лекорню. В них говорилось, что Францию нужно защищать от нелегальной миграции, от того, что целые пригороды оккупированы хулиганствующими элементами.А отправить войска в Крым или в южные степи Украины французские военные вряд ли хотят. Мечта французов восстановить контроль над Сен-Сен-Дени, самым большим пригородом Парижа, сейчас туда боятся сунуться даже полицейские.Отправка войск на Украину будет стоить Макрону карьеры. И будет очень негативно воспринята во Франции. Это авантюризм не французов или немцев, это авантюризм идеологии, которая господствует в Евросоюзе. Я называю ее ультралиберализмом. К сожалению, она контролирует кадровую политику в Европе.- Сейчас идет противостояние ультралиберальной идеологии, выразителем которой являются европейские элиты, с консервативной. Каким по итогам этой борьбы станет мир?- Из этих двух идеологий тоталитарной является именно ультралиберальная. Консервативная идеология была у власти в Европе и США многие годы, и она не приводила к подавлению свободы слова. Коммунистические партии в Европе даже открыто сотрудничали с СССР. И никого за это не подвергали санкциям, не лишали банковских счетов.А сейчас все это есть, потому что к власти пришла более радикальная идеология, которая считает, что осчастливит все человечество, став мировым полицейским. Дело в том, что у оппонентов ультралибералов очень неразвита научная база. У них очень мало СМИ, как правило, это интернет-сайты, а не крупные журналистские коллективы, где есть качественный продукт, дисциплина, возможность посылать корреспондентов, как положено в больших профессиональных СМИ. Поэтому очень часто сторонники Трампа или Марин Ле Пен производят впечатление любителей, многие из них сторонники теории заговоров. Это мышление народа, он не всегда любит точную науку. Но это не отменяет того факта, что консерваторы правы.Они задают правильные вопросы. Они спрашивают, куда идут огромные деньги, которые выделены Украине, почему мы так сильно поссорились с Россией, неужели Путин такой дьявол, как вы его представляете, господа ультралибералы. Но либералы ловят их на незнании каких-то фактов, называют ультраправыми и даже фашистами.Но если борьба между ними идет честно, побеждают консерваторы, поэтому Трамп победил на выборах в 2016 году. В случае честной борьбы намного больше бы в Европе пространства занимали такие политики как Марин Ле Пен, лидеры АГД как Тино Хруппала или Алиса Вайдель, или Эрик Земмур, французский консервативный политик. Мейнстрим-медиа постоянно ведут с ними борьбу и демонизируют. Благодаря этому ультралибералы и держатся. В честной борьбе они не выдержат, поэтому я желаю успеха консерваторам, хотя они и не ангелы. Среди них есть националисты, русофобы, но это народ, а ультралибералы - современные большевики. Между первым и вторым я выбираю народ со всеми его предрассудками, чем фанатиков новой идеологии.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20240320/1054004988.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, франция, россия, эммануэль макрон, михаил горбачёв, дмитрий бабич, служба внешней разведки , ес, одесса, крым