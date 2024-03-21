Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье - 21.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240321/1054006904.html
Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье
Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье - 21.03.2024 Украина.ру
Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье
На Запорожье Киев пытается сдерживать российское наступление за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. До лета у армии РФ есть благоприятный период, чтобы уничтожить боеспособные бригады и лишить противника логистических центров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-21T03:20
2024-03-21T03:20
новости
россия
запорожье
киев
владимир евсеев
вс рф
логистика
работино
всу
потери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050591324_0:166:3008:1858_1920x0_80_0_0_133cc32cbc581d7ae3a13402185a6ad1.jpg
Украинская сторона пытается сдержать наступление ВС РФ под Работино, но силы ВСУ, которые туда направляются, технически слабо оснащены. То есть Киев пытается удержать оборону за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки, рассказал эксперт.Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно для российских военных. Это цель для армии РФ, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами, добавил он.При таком подходе будет рушиться оборона. Учитывая, что моральный дух ВСУ не такой высокий как был, низкие темпы мобилизации не позволяют противнику восполнять потери. Из силовых структур, полиции, СБУ, для восполнения потерь могут взять не более 100 тысяч, это очень мало, отметил специалист.Плюс ко всему уровень подготовки украинских военных вовсе не тот, который нужен для ведения боевых действий. Поэтому до лета у армии РФ есть благоприятный период, чтобы уничтожить боеспособные бригады и лишить противника логистических центров и коммуникаций, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html
россия
запорожье
киев
работино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050591324_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_542cac3a73cb2f28dd3bb67e82b8c867.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожье, киев, владимир евсеев, вс рф, логистика, работино, всу, потери, наступление
Новости, Россия, Запорожье, Киев, Владимир Евсеев, ВС РФ, логистика, Работино, ВСУ, потери, наступление

Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье

03:20 21.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
На Запорожье Киев пытается сдерживать российское наступление за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. До лета у армии РФ есть благоприятный период, чтобы уничтожить боеспособные бригады и лишить противника логистических центров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Украинская сторона пытается сдержать наступление ВС РФ под Работино, но силы ВСУ, которые туда направляются, технически слабо оснащены. То есть Киев пытается удержать оборону за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки, рассказал эксперт.
Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно для российских военных. Это цель для армии РФ, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами, добавил он.
"Первая задача — это выбивание боеготовых бригад и отдельных подразделений. Вторая задача — это коммуникации, то есть лишение противника коммуникационных узлов", - отметил Евсеев.
При таком подходе будет рушиться оборона. Учитывая, что моральный дух ВСУ не такой высокий как был, низкие темпы мобилизации не позволяют противнику восполнять потери. Из силовых структур, полиции, СБУ, для восполнения потерь могут взять не более 100 тысяч, это очень мало, отметил специалист.
Плюс ко всему уровень подготовки украинских военных вовсе не тот, который нужен для ведения боевых действий. Поэтому до лета у армии РФ есть благоприятный период, чтобы уничтожить боеспособные бригады и лишить противника логистических центров и коммуникаций, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
Максим Бардин
19 марта, 18:29
Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за ОдессуПриднестровье не имеет с РФ общей границы. Москве сложно экономически и политически поддерживать регион. Поэтому наши резкие шаги сейчас могут привести к непредсказуемым последствиям.
 
НовостиРоссияЗапорожьеКиевВладимир ЕвсеевВС РФлогистикаРаботиноВСУпотеринаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов
04:20Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников
04:10Военный эксперт раскрыл, как ФАБы и "кассетники" ВС РФ перемалывают шесть батальонов ВСУ под Работино
04:00"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино
03:50Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино
03:40Военный эксперт объяснил, как ВС РФ могут зайти с Белгорода, чтобы обезопасить регион и окружить Харьков
03:30Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"
03:20Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье
03:10Достижимая цель: эксперт рассказал про две важные задачи должны решить ВС РФ, чтобы освободить Гуляйполе
03:00Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром
23:54Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам
23:34Советник Байдена перечислил критерии победы Украины – ни слова о возвращении территорий
23:15В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине
22:55ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль
22:32Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"
22:08"Какой-то Ли Хуэй": Данилов пренебрежительно высказался о спецпредставителе КНР
21:48Заслонил командира от вражеского дрона: боец спас жизнь будущему Герою России
21:20Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою
20:54Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал
20:29В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода
Лента новостейМолния