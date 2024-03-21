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Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье

Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье - 21.03.2024 Украина.ру

Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье

На Запорожье Киев пытается сдерживать российское наступление за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. До лета у армии РФ есть благоприятный период, чтобы уничтожить боеспособные бригады и лишить противника логистических центров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-21T03:20

2024-03-21T03:20

2024-03-21T03:20

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Украинская сторона пытается сдержать наступление ВС РФ под Работино, но силы ВСУ, которые туда направляются, технически слабо оснащены. То есть Киев пытается удержать оборону за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки, рассказал эксперт.Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно для российских военных. Это цель для армии РФ, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами, добавил он.При таком подходе будет рушиться оборона. Учитывая, что моральный дух ВСУ не такой высокий как был, низкие темпы мобилизации не позволяют противнику восполнять потери. Из силовых структур, полиции, СБУ, для восполнения потерь могут взять не более 100 тысяч, это очень мало, отметил специалист.Плюс ко всему уровень подготовки украинских военных вовсе не тот, который нужен для ведения боевых действий. Поэтому до лета у армии РФ есть благоприятный период, чтобы уничтожить боеспособные бригады и лишить противника логистических центров и коммуникаций, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html

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