Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Белгороду
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
"Под шумок" террористических операций и контрударов штурмовых групп ВСУ переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Однажды на Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Еще до президентских выборов в России штурмовые группы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения пытались нащупать слабые места в обороне. Однажды на Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки, рассказал обозреватель.
Это была рекордная контратака противника. Такими действиями ВСУ маскируют самое главное – переход к стратегической обороне. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил о строительстве трех линий укреплений, добавил военный.
"Вы же видите эти колоссальные надолбы, бетонные укрепления, треугольники и колючую проволоку [которую ставит Украина]. Вы же видите экскаваторы, которые зарывают украинскую армию по самые ноздри. Это явные признаки оборонительной тактики", - отметил Баранец.
Это означает, что "под шумок" террористических операций на границе и контрударов штурмовых групп ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить, резюмировал собеседник издания.
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