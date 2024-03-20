Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление - 20.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240320/1053979035.html
Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление
Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление - 20.03.2024 Украина.ру
Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление
"Под шумок" террористических операций и контрударов штурмовых групп ВСУ переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Однажды на Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-20T04:40
2024-03-20T04:40
новости
россия
украина
виктор баранец
наступление
всу
оборона
укрепления
сво
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/10/1053923502_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_699d5bd61a75b1bcf7f0d4fbb73e070d.jpg
Еще до президентских выборов в России штурмовые группы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения пытались нащупать слабые места в обороне. Однажды на Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки, рассказал обозреватель.Это была рекордная контратака противника. Такими действиями ВСУ маскируют самое главное – переход к стратегической обороне. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил о строительстве трех линий укреплений, добавил военный.Это означает, что "под шумок" террористических операций на границе и контрударов штурмовых групп ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240319/1053947729.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/10/1053923502_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_82cb4b5bbde58f096fbc2139ae0c753c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, виктор баранец, наступление, всу, оборона, укрепления, сво, атака
Новости, Россия, Украина, Виктор Баранец, наступление, ВСУ, оборона, укрепления, СВО, атака

Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление

04:40 20.03.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Белгороду
последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
"Под шумок" террористических операций и контрударов штурмовых групп ВСУ переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Однажды на Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Еще до президентских выборов в России штурмовые группы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения пытались нащупать слабые места в обороне. Однажды на Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки, рассказал обозреватель.
Это была рекордная контратака противника. Такими действиями ВСУ маскируют самое главное – переход к стратегической обороне. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил о строительстве трех линий укреплений, добавил военный.

"Вы же видите эти колоссальные надолбы, бетонные укрепления, треугольники и колючую проволоку [которую ставит Украина]. Вы же видите экскаваторы, которые зарывают украинскую армию по самые ноздри. Это явные признаки оборонительной тактики", - отметил Баранец.

Это означает, что "под шумок" террористических операций на границе и контрударов штурмовых групп ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 04:08
Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный УгледарНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
 
НовостиРоссияУкраинаВиктор БаранецнаступлениеВСУоборонаукрепленияСВОатака
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления
04:50Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину
04:40Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление
04:30"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду
04:20Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ
04:10Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота
04:00"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину
03:50"Настанет самое трудное время": политолог о том, что будет, если Трамп заморозит конфликт по линии фронта
03:40"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ
03:30Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться
03:20Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы
03:10Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"
03:00Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"
23:56Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
23:31В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
23:16Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ
22:53Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области
22:45ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ
22:23Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину
22:01Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"
Лента новостейМолния