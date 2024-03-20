https://ukraina.ru/20240320/1053979035.html

Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление

Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление - 20.03.2024 Украина.ру

Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление

"Под шумок" террористических операций и контрударов штурмовых групп ВСУ переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Однажды на Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-20T04:40

2024-03-20T04:40

2024-03-20T04:40

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Еще до президентских выборов в России штурмовые группы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения пытались нащупать слабые места в обороне. Однажды на Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки, рассказал обозреватель.Это была рекордная контратака противника. Такими действиями ВСУ маскируют самое главное – переход к стратегической обороне. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил о строительстве трех линий укреплений, добавил военный.Это означает, что "под шумок" террористических операций на границе и контрударов штурмовых групп ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, виктор баранец, наступление, всу, оборона, укрепления, сво, атака