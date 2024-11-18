Разрешение Байдена на удары ATACMS угрожает только Курской области - СМИ - 18.11.2024 Украина.ру
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Разрешение Байдена на удары ATACMS угрожает только Курской области - СМИ
Разрешение Байдена на удары ATACMS угрожает только Курской области - СМИ - 18.11.2024 Украина.ру
Разрешение Байдена на удары ATACMS угрожает только Курской области - СМИ
Разрешение США на удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS дальностью до 300 километров затронет только Курскую область. Об этом написал американский новостной портал Axios со ссылкой на источник, "знакомый с ситуацией"
2024-11-18T10:51
2024-11-18T10:57
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Также издание заявило, что Вашингтон проинформировал Киев о разрешении на удары еще "около трех дней назад".Байден разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России, сообщили накануне СМИ.Официально Белый дом пока не комментировал эту информацию. Однако ее уже раскритиковали в команде вновь избранного президента США Дональда Трампа. В частности, Илон Маск предупредил, что Россия "ответит зеркально", а сын нового лидера страны - Дональд Трамп-младший - назвал "имбецилами" тех, кто разрешил такое киевскому режиму, но в то же время отметил, что, вероятно, пока еще действующие власти хотят обеспечить себе напоследок триллионные доходы от ВПК страны.Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSВ тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемЕще по теме: Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября.
https://ukraina.ru/20241117/1058981071.html
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новости, россия, сша, киев, джо байден, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, впк, пентагон
Новости, Россия, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, ВПК, Пентагон

Разрешение Байдена на удары ATACMS угрожает только Курской области - СМИ

10:51 18.11.2024 (обновлено: 10:57 18.11.2024)
 
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Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Разрешение США на удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS дальностью до 300 километров затронет только Курскую область. Об этом написал американский новостной портал Axios со ссылкой на источник, "знакомый с ситуацией"
"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что эти армейские тактические ракетные комплексы были разрешены к использованию только в районе Курска", - говорится в материале Axios.
Также издание заявило, что Вашингтон проинформировал Киев о разрешении на удары еще "около трех дней назад".
Байден разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России, сообщили накануне СМИ.
Официально Белый дом пока не комментировал эту информацию. Однако ее уже раскритиковали в команде вновь избранного президента США Дональда Трампа. В частности, Илон Маск предупредил, что Россия "ответит зеркально", а сын нового лидера страны - Дональд Трамп-младший - назвал "имбецилами" тех, кто разрешил такое киевскому режиму, но в то же время отметил, что, вероятно, пока еще действующие власти хотят обеспечить себе напоследок триллионные доходы от ВПК страны.
Ракета ATACMS
Вчера, 23:17
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Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
10 сентября, 17:13
За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас" В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность поддержки киевского режима в части нанесения ударов вглубь России дальнобойным западным оружием
Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.
Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
В тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
16 ноября, 06:30
У Байдена еще 3 месяца, чтобы разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием, но он не станетСейчас на Западе формируется консенсус, что решение об ударах по России ничего не изменит, а лишь принесет потенциальные проблемы и практически нулевой выхлоп
Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
© RT
© RT
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
16 ноября, 12:59
Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружиеГлава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции Партии зеленых в Висбадене 15 ноября потребовала поставить Украине дальнобойные системы вооружения, пишет Tagesspeigel
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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