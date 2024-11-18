https://ukraina.ru/20241118/1058992789.html

Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетой

Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетой - 18.11.2024 Украина.ру

Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетой

Американский бизнесмен Илон Маск, который возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE), заявил, что Москва ответит зеркально на решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом 18 ноября он написал в соцсети X

2024-11-18T11:20

2024-11-18T11:20

2024-11-18T11:20

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Также бизнесмен ответил на высказывание другого пользователя соцсети, который написал: "Либералы любят войну"."Правда", — среагировал Маск.Накануне вечером газета The New York Times сообщила, что Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Официально Белый дом отказался комментировать данную информацию."За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", — сказано в публикации.Неназванные официальные лица США сообщили изданию, что Киев планирует нанести удары по российской территории ранее полученными от США ракетами ATACMS дальностью до 300 километров. Издание уточнило, что эти ракеты будут применены "против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области".Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемРанее глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону нет смысла разрешать ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Подробнее об этом — в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS

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новости, россия, сша, киев, илон маск, джо байден, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, ракеты