Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times - 18.11.2024 Украина.ру
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Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times
Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times - 18.11.2024 Украина.ру
Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times
Нет уверенности, что Вашингтон поддержит Великобританию в ее стремлениях дать Украине разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ по аналогии с американскими ATACMS. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства 18 ноября сообщила газета The Times
2024-11-18T10:47
2024-11-18T10:47
новости
россия
сша
вашингтон
джо байден
ллойд остин
пентагон
the times
ракеты
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Технические характеристики Storm Shadow и ATACMS отличаются, именно поэтому разрешение одного не влечет за собой разрешение другого: обе ситуации рассматриваются отдельно. В то же время британские ракеты основаны на американских технологиях, поэтому Лондону нужно разрешение Вашингтона на применение этих боеприпасов, пишут журналисты.Накануне вечером газета The New York Times сообщила, что уходящий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Официально Белый дом отказался комментировать данную информацию."За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", — сказано в публикации.Неназванные официальные лица США сообщили изданию, что Киев планирует нанести удары по российской территории ранее полученными от США ракетами ATACMS. Эти ракеты будут применены против российских войск в Курской области.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону нет смысла разрешать ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Подробнее об этом — в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
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новости, россия, сша, вашингтон, джо байден, ллойд остин, пентагон, the times, ракеты
Новости, Россия, США, Вашингтон, Джо Байден, Ллойд Остин, Пентагон, The Times, ракеты

Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times

10:47 18.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Нет уверенности, что Вашингтон поддержит Великобританию в ее стремлениях дать Украине разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ по аналогии с американскими ATACMS. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства 18 ноября сообщила газета The Times
Технические характеристики Storm Shadow и ATACMS отличаются, именно поэтому разрешение одного не влечет за собой разрешение другого: обе ситуации рассматриваются отдельно. В то же время британские ракеты основаны на американских технологиях, поэтому Лондону нужно разрешение Вашингтона на применение этих боеприпасов, пишут журналисты.
"Это может означать, что США по-прежнему не разрешат применение Storm Shadow, несмотря на частные запросы правительства Великобритании", — говорится в публикации.
Накануне вечером газета The New York Times сообщила, что уходящий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Официально Белый дом отказался комментировать данную информацию.
"За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", — сказано в публикации.
Неназванные официальные лица США сообщили изданию, что Киев планирует нанести удары по российской территории ранее полученными от США ракетами ATACMS. Эти ракеты будут применены против российских войск в Курской области.
Ракета ATACMS
Вчера, 23:17
Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПрезидент США Джозеф Байден разрешает Киеву наносить удары по России американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом 17 ноября со ссылкой на официальные лица США сообщила газета New York Times
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону нет смысла разрешать ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.
Подробнее об этом — в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
 
НовостиРоссияСШАВашингтонДжо БайденЛлойд ОстинПентагонThe Timesракеты
 
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