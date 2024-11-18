https://ukraina.ru/20241118/1058992365.html

Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times

Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times - 18.11.2024 Украина.ру

Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times

Нет уверенности, что Вашингтон поддержит Великобританию в ее стремлениях дать Украине разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ по аналогии с американскими ATACMS. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства 18 ноября сообщила газета The Times

2024-11-18T10:47

2024-11-18T10:47

2024-11-18T10:47

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Технические характеристики Storm Shadow и ATACMS отличаются, именно поэтому разрешение одного не влечет за собой разрешение другого: обе ситуации рассматриваются отдельно. В то же время британские ракеты основаны на американских технологиях, поэтому Лондону нужно разрешение Вашингтона на применение этих боеприпасов, пишут журналисты.Накануне вечером газета The New York Times сообщила, что уходящий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Официально Белый дом отказался комментировать данную информацию."За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", — сказано в публикации.Неназванные официальные лица США сообщили изданию, что Киев планирует нанести удары по российской территории ранее полученными от США ракетами ATACMS. Эти ракеты будут применены против российских войск в Курской области.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону нет смысла разрешать ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Подробнее об этом — в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS

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