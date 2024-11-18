Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена - 18.11.2024 Украина.ру
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Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена
Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена - 18.11.2024 Украина.ру
Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена
Вашингтон проинформировал Киев о том, что президент США Джо Байден разрешит использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России еще "около трех дней назад". Об этом сообщил американский новостной портал Axios, ссылаясь на собственные неназванные источники
2024-11-18T11:04
2024-11-18T11:04
новости
россия
киев
сша
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
пентагон
впк
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Также издание отметило, что по его информации, разрешение США на удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS дальностью до 300 километров затронет только Курскую область.Байден разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России, сообщили накануне СМИ.Официально Белый дом пока не комментировал эту информацию. Однако ее уже раскритиковали в команде вновь избранного президента США Дональда Трампа. В частности, Илон Маск предупредил, что Россия "ответит зеркально", а сын нового лидера страны - Дональд Трамп-младший - назвал "имбецилами" тех, кто разрешил такое киевскому режиму, но в то же время отметил, что, вероятно, пока еще действующие власти хотят обеспечить себе напоследок триллионные доходы от ВПК страны.Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSВ тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемЕще по теме: Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию.
https://ukraina.ru/20241118/1058993146.html
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новости, россия, киев, сша, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон, впк, ракеты
Новости, Россия, Киев, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Пентагон, ВПК, ракеты

Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена

11:04 18.11.2024
 
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
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Вашингтон проинформировал Киев о том, что президент США Джо Байден разрешит использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России еще "около трех дней назад". Об этом сообщил американский новостной портал Axios, ссылаясь на собственные неназванные источники
Также издание отметило, что по его информации, разрешение США на удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS дальностью до 300 километров затронет только Курскую область.
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10:51
Разрешение Байдена на удары ATACMS угрожает только Курской области - СМИРазрешение США на удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS дальностью до 300 километров затронет только Курскую область. Об этом написал американский новостной портал Axios со ссылкой на источник, "знакомый с ситуацией"
Байден разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по территории России, сообщили накануне СМИ.
Официально Белый дом пока не комментировал эту информацию. Однако ее уже раскритиковали в команде вновь избранного президента США Дональда Трампа. В частности, Илон Маск предупредил, что Россия "ответит зеркально", а сын нового лидера страны - Дональд Трамп-младший - назвал "имбецилами" тех, кто разрешил такое киевскому режиму, но в то же время отметил, что, вероятно, пока еще действующие власти хотят обеспечить себе напоследок триллионные доходы от ВПК страны.
ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
09:30
Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноябряПрезидент США Джо Байден одобрил удары американским дальнобойным оружием по территории России. Синхронно подобное решение в отношении Storm Shadow/SCALP приняли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Тема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.
Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.
Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
В тот момент большинство экспертов сошлись во мнении, что разговоры о дальнобойных ракетах были лишь пугалками для Москвы. Подобное мнение в интервью изданию Украина.ру высказывал, например, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Однако не все в России поверили, что 81-летний Байден побоится "сжечь мосты". Российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
© RT
© RT
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
Еще по теме: Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию.
 
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