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ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами

ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами - 18.11.2024 Украина.ру

ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами

Агент украинских спецслужб задержан в Калужской области – он изготавливал самодельные бомбы для терактов на территории России. Об этом 18 ноября сообщила ФСБ.

2024-11-18T10:27

2024-11-18T10:27

2024-11-18T10:28

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"ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - сказано в сообщении ЦОС ФСБ РФ.По данным российской спецслужбы, гражданин был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 года. Он создал в своём загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Изготовленные взрывные устройства передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.По этому делу задержано семь граждан России. У изготовителя самодельных взрывных устройств нашли также оружие, боеприпасы и средства связи с украинскими кураторами.В опубликованном ФСБ видео изготовитель СВУ дал признательные показания."В 2023 году был завербован украинскими спецслужбами. По их просьбе я изготавливал самодельные взрывные устройства для осуществления терактов в Российской Федерации и получал за это денежное вознаграждение", - заявил задержанный.Он также признался, не только в изготовлении бомб и их закладках в тайники, но и в полученном задании лично осуществить теракт."Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - рассказал задержанный.Больше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября

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