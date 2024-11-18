https://ukraina.ru/20241118/1058992059.html
ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами
ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами - 18.11.2024 Украина.ру
ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами
Агент украинских спецслужб задержан в Калужской области – он изготавливал самодельные бомбы для терактов на территории России. Об этом 18 ноября сообщила ФСБ.
2024-11-18T10:27
2024-11-18T10:27
2024-11-18T10:28
новости
россия
калужская область
белгород
фсб
теракт
диверсия
спецслужба
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bab4914d85425c1a181d5a8f81bddee.jpg
"ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - сказано в сообщении ЦОС ФСБ РФ.По данным российской спецслужбы, гражданин был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 года. Он создал в своём загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Изготовленные взрывные устройства передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.По этому делу задержано семь граждан России. У изготовителя самодельных взрывных устройств нашли также оружие, боеприпасы и средства связи с украинскими кураторами.В опубликованном ФСБ видео изготовитель СВУ дал признательные показания."В 2023 году был завербован украинскими спецслужбами. По их просьбе я изготавливал самодельные взрывные устройства для осуществления терактов в Российской Федерации и получал за это денежное вознаграждение", - заявил задержанный.Он также признался, не только в изготовлении бомб и их закладках в тайники, но и в полученном задании лично осуществить теракт."Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - рассказал задержанный.Больше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября
россия
калужская область
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_90e7c2903c1f345e389f5fe0e1f5a52e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, калужская область, белгород, фсб, теракт, диверсия, спецслужба, сво
Новости, Россия, Калужская область, Белгород, ФСБ, теракт, диверсия, спецслужба, СВО
ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами
10:27 18.11.2024 (обновлено: 10:28 18.11.2024)
Агент украинских спецслужб задержан в Калужской области – он изготавливал самодельные бомбы для терактов на территории России. Об этом 18 ноября сообщила ФСБ.
"ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - сказано в сообщении
ЦОС ФСБ РФ.
По данным российской спецслужбы, гражданин был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 года. Он создал в своём загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Изготовленные взрывные устройства передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде
и Брянске
во время президентских выборов в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.
По этому делу задержано семь граждан России. У изготовителя самодельных взрывных устройств нашли также оружие, боеприпасы и средства связи с украинскими кураторами.
В опубликованном ФСБ видео изготовитель СВУ дал признательные показания.
"В 2023 году был завербован украинскими спецслужбами. По их просьбе я изготавливал самодельные взрывные устройства для осуществления терактов в Российской Федерации и получал за это денежное вознаграждение", - заявил задержанный.
Он также признался, не только в изготовлении бомб и их закладках в тайники, но и в полученном задании лично осуществить теракт.
"Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - рассказал задержанный.