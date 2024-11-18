ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами - 18.11.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами
ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами - 18.11.2024 Украина.ру
ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами
Агент украинских спецслужб задержан в Калужской области – он изготавливал самодельные бомбы для терактов на территории России. Об этом 18 ноября сообщила ФСБ.
2024-11-18T10:27
2024-11-18T10:28
новости
россия
калужская область
белгород
фсб
теракт
диверсия
спецслужба
сво
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"ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - сказано в сообщении ЦОС ФСБ РФ.По данным российской спецслужбы, гражданин был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 года. Он создал в своём загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Изготовленные взрывные устройства передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.По этому делу задержано семь граждан России. У изготовителя самодельных взрывных устройств нашли также оружие, боеприпасы и средства связи с украинскими кураторами.В опубликованном ФСБ видео изготовитель СВУ дал признательные показания."В 2023 году был завербован украинскими спецслужбами. По их просьбе я изготавливал самодельные взрывные устройства для осуществления терактов в Российской Федерации и получал за это денежное вознаграждение", - заявил задержанный.Он также признался, не только в изготовлении бомб и их закладках в тайники, но и в полученном задании лично осуществить теракт."Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - рассказал задержанный.Больше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября
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новости, россия, калужская область, белгород, фсб, теракт, диверсия, спецслужба, сво
Новости, Россия, Калужская область, Белгород, ФСБ, теракт, диверсия, спецслужба, СВО

ФСБ задержала в Калужской области украинского агента, готовившего теракты с бомбами

10:27 18.11.2024 (обновлено: 10:28 18.11.2024)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Агент украинских спецслужб задержан в Калужской области – он изготавливал самодельные бомбы для терактов на территории России. Об этом 18 ноября сообщила ФСБ.
"ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - сказано в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
По данным российской спецслужбы, гражданин был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 года. Он создал в своём загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Изготовленные взрывные устройства передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.
По этому делу задержано семь граждан России. У изготовителя самодельных взрывных устройств нашли также оружие, боеприпасы и средства связи с украинскими кураторами.
В опубликованном ФСБ видео изготовитель СВУ дал признательные показания.
"В 2023 году был завербован украинскими спецслужбами. По их просьбе я изготавливал самодельные взрывные устройства для осуществления терактов в Российской Федерации и получал за это денежное вознаграждение", - заявил задержанный.
Он также признался, не только в изготовлении бомб и их закладках в тайники, но и в полученном задании лично осуществить теракт.
"Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - рассказал задержанный.
Больше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября
 
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