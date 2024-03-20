"Настанет самое трудное время": политолог о том, что будет, если Трамп заморозит конфликт по линии фронта
Даже если экс-президент США Дональд Трамп победит на американских выборах, он вряд ли пойдет на какое-то мирное соглашение, выгодное для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
В России многие ждут итогов выборов в США. Но даже если экс-президент США Дональд Трамп победит на американских выборах, он вряд ли пойдет на какое-то мирное соглашение, выгодное для России, сообщил политолог.
"Что хорошего мы (Россия. - Ред.) увидели от него (экс-президента США Дональда трампа. - Ред.) за четыре года президентства? Выход из договора РСМД и соглашения по открытому небу? Демонстративный удар по Сирии вблизи наших военных баз?", - отметил Фененко.
Можно представить, что произойдет, если Трамп предложит заморозить военные действия по линии фронта, указал эксперт. Вот когда для России настанет самое трудное время: пойти на заморозку конфликта, до конца не освободив ни одну из областей, которые вошли в состав Российской Федерации, добавил он.
Фененко добавил, что по мнению англичан якобы "уменьшаются цели": сначала денацификация Украины, потом освобождение Новороссии, потом Донбасса, потом не всего Донбасса. На Западе хотят навязать РФ логику редукции больших целей к локальным задачам. Получится или нет — зависит во многом от России, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.