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"Хамство и безысходность": в России отреагировали на призывы МОК к бойкоту

"Хамство и безысходность": в России отреагировали на призывы МОК к бойкоту - 19.03.2024 Украина.ру

"Хамство и безысходность": в России отреагировали на призывы МОК к бойкоту

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов бойкотировать Игры дружбы, которые должны пройти в России в 2024 году, говорится в заявлении организации

2024-03-19T17:26

2024-03-19T17:26

2024-03-19T17:26

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Заявление МОК началось с призыва к недопущению политизации спорта. В тексте даже сослались на Олимпийскую хартию, которая гласит: "Роль МОК заключается в следующем: (…) противодействовать любому политическому или коммерческому злоупотреблению спортом и спортсменами".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в результате политизации мирового спорта и коммерциализации в МОК "наступает деградация, влекущая создание параллельных структур в спорте".Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы к бойкотированную Игр дружбы "хамством и показателем безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии“.Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что МОК превышает свои полномочия и свою значимость в спорте. "МОК не мешало бы проводить настоящие Игры дружбы, на которые допускаются все спортсмены и страны без ограничений и без всякого политического давления", - заявил он.В оргкомитете Игр дружбы журналистам РИА Новости прокомментировали заявление МОК. "Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта[…]Отметим, что ключевыми принципами проведения Всемирных игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований", - заявили в оргкомитете.Всемирные игры дружбы впервые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Соревнования пройдут по 33 летним видам спорта. А зимние игры дружбы запланированы на 2026 год в Сочи.

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