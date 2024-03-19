https://ukraina.ru/20240319/1053975987.html

Мир под сенью дракона и орла. России и Китаю выгодно действовать синхронно

Мир под сенью дракона и орла. России и Китаю выгодно действовать синхронно - 19.03.2024 Украина.ру

Мир под сенью дракона и орла. России и Китаю выгодно действовать синхронно

Одним из внешнеполитических итогов президентских выборов в России 15–17 марта 2024 года стало полное признание их Китаем. А также явное желание Китая предложить себя в качестве планетарного миротворца, но в интересах России. Это главное

2024-03-19T15:02

2024-03-19T15:02

2024-03-19T16:49

эксклюзив

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

украина

"формула мира"

владимир зеленский

сергей лавров

politico

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И дело не только в том, что председатель КНР Си Цзиньпин безоговорочно поздравил Владимира Путина с переизбранием. Многие в России и в мире уверены, что с тем результатом, с которым Путин победил, он получил и время, и карт-бланш на более спокойное, последовательное и системное проведение внутренней и внешней политики своей страны, главная цель которых – безопасность России, основы которой сегодня куются в том числе и во время спецвоенной операции (СВО) в Украине.А Китай сразу же выступил за урегулирование украинского военного конфликта так, как это выгодно и ему, и России. Товарищ Си в своей поздравительной телеграмме президенту России написал: "Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ. …Я верю, что под вашим руководством Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства".И добавил, что власти Китая придают большое значение укреплению отношений с Россией и готовы продолжать поддерживать тесные контакты, чтобы способствовать "дальнейшему здоровому, стабильному и углубленному развитию китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху на благо двух стран и их народов".А посол КНР в Швейцарии Ван Шитин рассказал и об отношении Пекина к главной проблеме – войны и мира. В интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung товарищ Ван сообщил, что Китай рассматривает возможность участия в саммите по урегулированию конфликта на территории Украины, потому что Пекин выступает за продвижение мирных переговоров. "…Все стороны должны выступить за прекращение войны. Необходимо предотвратить дальнейшее ухудшение кризиса или даже его выход из-под контроля. Мы внимательно следим за конференцией по Украине, которую организовывает Швейцария, и рассматриваем возможность участия в ней", – сказал Ван.На первый взгляд, для России в этом согласии КНР нет ничего хорошего, потому что упомянутая мирная конференция будет проходить по формуле мира, которую в свое время, еще в сентябре 2022 года, обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. И которую в России уже на всех уровнях назвали дебильным набором неосуществимых требований, который с трудом логически вяжется между собой.Все в мире уже вволю наиздевались и насмеялись над этим эрзац-интеллектуальным порождением возбужденного сознания Зеленского. Несмотря даже на то, что Запад формулу поддержал и были в 2023 году даже проведены ей посвященные международные встречи в Копенгагене (24 июня), в Джидде (5–6 августа), на Мальте (28–29 октября) и даже в Киеве (1 декабря).Но вдруг эта идея всплыла в январе этого года на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. 14 января 2024 года состоялась встреча по украинской формуле мира с участием 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 – Южной Америки, 3 – Северной Америки, 2 – Океании, где всем пытался банковать глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак. Этот чел даже попытался бравурно отчитаться, что, мол, мы ломим: "Хорошим знаком является также постоянный рост числа стран, приобщающихся к работе над общим планом действий, основанном на украинской Формуле мира. Страны регионов глобального Юга все больше включаются в нашу работу. Это свидетельствует о понимании: этот конфликт в Европе вызов для всего человечества".При этом он сам заявил, что в конференции приняла участие 81 страна, а банальный подсчет перечисленных стран говорит, что их всего 80. Но чего не соврешь, чтобы выглядеть значительнее, чем ты есть на самом деле…А вот на следующий день, 15 января, уже президент Швейцарии Виола Амхерд во время совместной пресс-конференции с Зеленским сообщила: "Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию".И сегодня по этому вопросу более-менее уже известно, что мирный саммит в Швейцарии планируется (может состояться) провести к лету текущего года. Что на нем обсудят предложенную Украиной формулу мира Зеленского, которая требует восстановления границ Украины на 1991 год и вывод российской армии за ее пределы. И что Швейцария рассчитывает пригласить туда не только западные страны, но и… Россию. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис еще вовремя ВЭФ в Давосе сказал: "Так или иначе, мы должны найти способ включить Россию в этот процесс. Не будет мира, если Россия не скажет своего слова".А сейчас г-н Кассис настаивает: "БРИКС — это плюс, потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса. Мы проведем эту конференцию только в том случае, если нам удастся охватить широкий подход".И вот теперь идею мирного саммита в Швейцарии поддержал Китай. Как, в принципе, того и требовал еще в Давосе Зеленский, который тогда говорил: "Мы бы очень хотели, чтобы Китай был вовлечен в нашу формулу. Также был приобщен к саммиту. Но ведь не все зависит от нашего желания. Посмотрим. Будем надеяться, что все цивилизованные страны будут привлечены к саммиту мира".И Китай, как видим, согласился. Но как!С одной стороны, он наряду со Швейцарией однозначно видит себя не только главным миротворцем, под сенью которого и должна проводится мирная конференция, но и главным посредником в урегулировании конфликта в Европе, в который глубоко интегрирован и втянут по самое никуда весь коллективный Запада во главе с США.Такое миротворчество и посредничество, если оно достигнет успеха, однозначно повысят международный авторитет и вес Китая на планете, соразмеряя их с экономическим вкладом в развитие планеты и военным потенциалом Поднебесной. И параллельно выведут в лидеры нарождающегося многополярного мира, где Китай по праву займет свое достойное место.Самый заметным сдвигом в китайском отношении к украинской проблематике и СВО Росси в Украине стало то, что в январе текущего года в Давосе Китай не участвовал в упомянутой конференции мира" 80 стран. Его пригласили, а он продинамил, не захотел пачкаться. Тем более что у Китая есть свой мирный план урегулирования конфликта в Европе.А вот сейчас, уже в марте 2024-го, Китай однозначно выступил за участие России в возможном мирном процессе. И в Европу опять отправился спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который, по имеющейся информации, в ходе своего турне знакомил европейцев с двумя условиями Москвы для ее согласия на переговоры: прекращение поставок оружия на Украину и отмена указа Зеленского о запрете переговоров с Путиным.9 марта газета South China Morning Post написала со ссылкой на свои источники, что Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит. Против, ясное дело, выступала Украина. Но тогда опять слово взял Китай: американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Китай пригрозил бойкотировать встречи по Украине без России. То есть Китай, предупредил, что пропустит подобные встречи, если Россию на них не пригласят.А это значит, что мирный саммит может либо вообще сорваться, либо как уже это было, пройти без России и Китая и стоящих за их спиной странами Глобального Юга. Хотя бы потому что Россия уже фактически отказала Швейцарии в возможности единоличного посредничества в конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров еще в феврале этого года заявил об отсутствии доверия Москвы к Берну как медиатору-посреднику из-за того, что Швейцария позабыла о своем нейтралитете и поддержала Украину. "Они тут, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием", -- сказал Лавров.С другой стороны, Китай однозначно поможет России. И это важно, потому что уже всем очевидно, что победителем в СВО выйдет именно она. И каждый в этом тандеме – Китай и Россия – получит свое, искомое. Если Китаю достанется международное реноме миротворца и посредника, то всеми делами по непосредственному устроению украинских дел будет заниматься Россия. Она и сможет добиться в Украине обеспечения своей безопасности так, как ей в идеале это и нужно. И ради чего вообще затевалась СВО.А за спиной России будет стоять Китай. Как когда-то в Пекине обозначил, а потом в Москве подтвердил сам товарищи Си, спиной к спине. "Этот стратегический выбор, который оказывает далеко идущее влияние на обе страны и весь мир в целом, был, есть и будет непоколебим. Китай готов работать вместе с Россией, чтобы в полной мере использовать политические преимущества двусторонних отношений и достичь еще больших успехов в практическом сотрудничестве между двумя странами по всем направлениям", -- сказал Си еще в феврале 2022 года.И, конечно же, будет очень интересно наблюдать за визитом товарища Си во Францию, куда он собирается в начале мая сего года. К 60-летию установления дипломатических отношений между Францией и КНР. Франция сегодня занимает резко антироссийскую позицию, что контрастирует с позицией Китая.Но и Китай ничуть не забывает о своих национальных интересах, которые он не путает с хорошими отношениями с Россией. И сейчас агентство Bloomberg сообщило, что в этом марте Китай намерен импортировать рекордные объемы российской нефти. "В этом месяце азиатская страна готова получать около 1,7 млн баррелей российской нефти в день", – написало агентство.А все потому, что Москва предоставила Пекину новую скидку на нефть Sokol. И с начала года Китай увеличил закупки российской нефти Sokol в три раза – с 53 тыс. до 168 тыс. баррелей в сутки. Но не от хорошей жизни Москва демпингует, а потому, что европейские рынки полупотеряны, а Индия вспомнила, что она -- стратегический партнер США, и снизила закупку российской нефти, опасаясь западных санкций. Хотя в прошлом 2023 году именно Индия дала России возможность заработать на продаже нефти рекордные 37 млрд долл.Вот вам, собственно, и урок защиты национальных интересов. Дружба дружбой, а деньги любят счет. А не хочет давать их Индия – даст Китай и наоборот. России же нужны деньги на модернизацию собственной экономики, чтобы в свое время соскочить с иглы нефтегазовой сырьевой зависимости. Главное – суметь момент не прозевать и баланс разумных отношений между партнерами и конкурентами поддерживать. Но это уже другой разговор.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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