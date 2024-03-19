"Нападает комариный рой FPV-дронов": эксперт рассказал, как вражеские БПЛА "тестируют" возможности РЭБ - 19.03.2024 Украина.ру
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"Нападает комариный рой FPV-дронов": эксперт рассказал, как вражеские БПЛА "тестируют" возможности РЭБ
"Нападает комариный рой FPV-дронов": эксперт рассказал, как вражеские БПЛА "тестируют" возможности РЭБ - 19.03.2024 Украина.ру
"Нападает комариный рой FPV-дронов": эксперт рассказал, как вражеские БПЛА "тестируют" возможности РЭБ
Запад извлек большую выгоду от поставок на Украину своих новейших беспилотных систем. Их тестируют относительно того, как они поведут себя, когда российские средства РЭБ попытаются их подавить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-03-19T03:00
2024-03-19T03:00
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Украинские военные на Северском направлении применяют большое количество операторов БПЛА. Если в дневное время они не очень заметны, то в ночное время на российских бойцов нападает "целый комариный рой FPV-дронов", рассказал эксперт.Огромным количеством дронов противник создает серьезные помехи российским бойцам для того, чтобы они смогли куда-то продвинуться. Это серьезная проблема, ВС РФ придется перенастраивать системы РЭБ, чтобы заглушить эти беспилотники, добавил военный.Можно сказать, что пока технологические ресурсы противника не дают возможности прорваться вперед. Но какие бы средства против нас не применялись, российские танки это не остановит. Метр за метром российские бойцы освобождают родную землю, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240317/1053932589.html
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новости, украина, запад, бпла, беспилотники, вс рф, дроны, безопасность, сво
Новости, Украина, Запад, БПЛА, беспилотники, ВС РФ, дроны, безопасность, СВО

"Нападает комариный рой FPV-дронов": эксперт рассказал, как вражеские БПЛА "тестируют" возможности РЭБ

03:00 19.03.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийБеспилотники
Беспилотники - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Запад извлек большую выгоду от поставок на Украину своих новейших беспилотных систем. Их тестируют относительно того, как они поведут себя, когда российские средства РЭБ попытаются их подавить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Украинские военные на Северском направлении применяют большое количество операторов БПЛА. Если в дневное время они не очень заметны, то в ночное время на российских бойцов нападает "целый комариный рой FPV-дронов", рассказал эксперт.
Огромным количеством дронов противник создает серьезные помехи российским бойцам для того, чтобы они смогли куда-то продвинуться. Это серьезная проблема, ВС РФ придется перенастраивать системы РЭБ, чтобы заглушить эти беспилотники, добавил военный.
"Запад извлек большую выгоду от поставок на Украину своих новейших беспилотных систем. Они их тестируют относительно того, как они поведут себя, когда наши средства РЭБ попытаются их подавить", - подчеркнул Киселев.
Можно сказать, что пока технологические ресурсы противника не дают возможности прорваться вперед. Но какие бы средства против нас не применялись, российские танки это не остановит. Метр за метром российские бойцы освобождают родную землю, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
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