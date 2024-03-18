https://ukraina.ru/20240318/1053942269.html

Вместо материнского капитала ─ бесплатное жильё. Экономист Олег Мазур о решении демографической проблемы

Вместо материнского капитала ─ бесплатное жильё. Экономист Олег Мазур о решении демографической проблемы - 18.03.2024 Украина.ру

Вместо материнского капитала ─ бесплатное жильё. Экономист Олег Мазур о решении демографической проблемы

Доктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур о дефиците рабочей силы, экономическом измерении проблемы мигрантов и о том, как добиться роста населения в России

2024-03-18T14:01

2024-03-18T14:01

2024-03-18T16:21

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капитал

мигранты

новые регионы

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– Олег Анатольевич, сейчас много говорят о нехватке населения в России и о необходимости повышать рождаемость. Что это значит с экономической точки зрения?– Главная цель для выживания и развития России – это увеличение населения России. Кстати, в плане действий правительства это тоже цель номер один. Это правильно. Но какие там цифры? В плане каждый год уменьшение населения на 300–400 тысяч. И только потом, где-то к концу периода, через десять или больше лет – увеличение населения на 20–30 тысяч. Разве это план спасения и развития России?На территории Российской Федерации может спокойно жить полмиллиарда человек. Об этом писал еще Менделеев. Конечно, он не мог учесть падение рождаемости в связи с урбанизацией, Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войну, не учел он и "русский крест" 90-х, когда мы потеряли около 15 млн населения. Тем не менее у нас действительно может жить около полумиллиарда человек.Развиваться в экономике эффективно и наиболее быстрыми темпами смогут лишь те государства или те союзы государств, у которых будет полмиллиарда и больше населения. Не случайно европейцы объединились в ЕС – у них как раз полмиллиарда, у Китая три раза по полмиллиарда, у Индии уже больше, чем в Китае, у США триста с чем-то миллионов, но вместе с Канадой и Мексикой, которые, по сути, подчинены США экономически, тоже около полумиллиарда набирается.В России же всего 145 миллионов человек – это очень мало.– Глава Российского института демографии недавно сказала, что нужно бороться за мигрантов. Некоторые накинулись на нее с критикой, другие прикинули, что ее слова разумны. Как я понимаю, речь о том, что не хватает рабочих рук.– Сейчас дикий дефицит рабочей силы. Мало платят, поэтому люди вместо того, чтобы идти работать рабочими и инженерами, занимаются так называемой сервисной экономикой. Очень много рабочей силы занято у нас в избыточно раздутой сфере торговли и сервиса, думаю, в два-три раза больше, чем нужно для экономики. А это повышает цены. Каждый даже самый мелкий предприниматель хочет иметь деньги, достаточные для жизни, это естественно, а у него небольшие объемы торговли, значит, высокие индивидуальные издержки, и он будет поднимать цены.Для выживания страны необходим приоритет материального производства. Тогда в России станет больше заводов и фабрик, и их не уничтожит конкурирующий с ними финансовый капитал США.– И все же некоторые предприниматели видят спасение в мигрантах из Средней Азии. Если отбросить все идеологические моменты вокруг этого вопроса, насколько это обосновано экономически?– Во-первых, там ресурс не такой большой, нельзя его переоценивать. А во-вторых, как ни отбрасывай идеологические моменты, миграция создает серьезные культурные и межнациональные проблемы. Хотя, конечно, во многом разговоры о мигрантской преступности преувеличены. Она существует, но бандитизма и преступности у нас хватало и без мигрантов. Что, в Подмосковье в девяностых мигранты банды организовывали?Главное же в том, что привлечение мигрантов давит на цену рабочей силы в сторону понижения, а ее необходимо увеличивать. Объективно, учитывая количество товаров и услуг, которые нужны российским рабочим для поддержания жизни, воспроизводства и развития, стоимость рабочей силы в России сегодня составляет порядка 250 тысяч рублей, а зарплаты, т. е. цена рабочей силы, меньше 100 тысяч, 50–60 тысяч, если не считать Москву. Получается, зарплаты ниже стоимости рабочей силы от трех до пяти раз. Может экономика нормально развиваться в этих условиях? Конечно, нет.– А что насчет мигрантов в краткосрочной перспективе?– Я думаю, это тупиковый путь, хотя по нему, конечно, будут идти. По этому пути идут все развитые капиталистические страны. Некоторые думают, что в Евросоюз пускают мигрантов какие-то дураки. Но там не дураки. Часть мигрантов, конечно, бездельничает, живет на пособия, но очень значительная часть работает. Посмотрите на конвейеры в Западной Европе – там много турок, арабов, африканцев.В ЕС тоже решают задачу привлечения рабочей силы таким образом, чтобы зарплаты их местных рабочих не сильно росли. Ведь основная проблема падения западноевропейской и центральноевропейской экономики – это более дорогая по сравнению с Китаем, Индией и некоторыми другими странами рабочая сила. Власти на Западе хотят придавить свой рабочий класс, и это им в чем-то удается.Почему в США Демократическая партия не хочет ставить стену на границе с Мексикой? Потому что большинство мигрантов работают на полях, плантациях, конвейерах, в сервисе, а платить им можно меньше, чем своим рабочим. Наша буржуазия мало чем отличается в этом отношении. Конечно, дешевле нанять мигрантов из Узбекистана, чем платить серьезную заработную плату российским рабочим. С точки зрения текущего момента – это решение, и Москва развивается во многом потому, что вкалывают мигранты. Но я думаю, что это тупиковый вариант со стратегической точки зрения.— И что тогда делать?— Прежде всего, надо поощрять культурно близкую миграцию. Я интернационалист и ни в коем случае не против кого-либо из людей любой национальности, но с точки зрения развития страны нужны те, кто готов в стране жить. Ведь значительная часть мигрантов из Средней Азии приехала, заработала и уехала, их вклад в развитие страны этим закончился, а нужно, чтобы приезжали, укоренялись здесь, рожали детей. Поэтому нужно тех мигрантов поощрять, которые здесь остаются жить и развиваться, вне зависимости от национальности. Но они должны проявлять желание, стремление к освоению культуры нашей страны и обязательно русского языка. Не надо очень легко давать гражданство России – это неправильно. Нужны экзамены, определенные барьеры должны быть. Кроме того, получающие гражданство должны выполнять воинский долг. Если мобилизация – значит, мобилизация для них тоже.– Сейчас очень странно получается, что мигранты из Средней Азии часто получают гражданство гораздо проще, чем культурно близкие и русскоязычные беженцы с Украины.– Я этого не понимаю, думаю, здесь работает коррупция. Конечно, нужно делать все, чтобы с беженцами не проникали вражеские разведывательные и диверсионные группы, но никакой дискриминации приезжающих с Украины быть не должно. Тем более они все русскоязычные.Но еще раз повторю, решение демографического вопроса с помощью мигрантов, пусть они даже все будут русскоязычными, стратегически тупиковое. Россия увеличилась на пять регионов, если считать вместе с Крымом, население возросло на несколько миллионов, но и это не полное решение демографической проблемы России. Нам необходим значительный естественный рост населения. Решение проблемы, когда у коренных народов России — русских, удмуртов, чувашей и всех остальных — будут преобладать семьи с тремя детьми и более.Как это сделать? Прежде всего, путем решения квартирного вопроса. Я 11 лет назад защитил докторскую диссертацию и в своей работе сделал расчет, какие понадобятся средства, если многодетным семьям давать государственное жилье. Могут быть и другие схемы.— Например?– Давать ипотеку не всем подряд, а молодым семьям. Причем по следующей схеме: родили первого ребенка – 25% долга государство выплатило, родили второго ребенка – еще 25% государство выплатило, родили третьего ребенка – все 100% ипотеки государство выплатило, долга больше нет. А если четверо детей, давать дом. На самом деле, некоторые российские регионы уже пытаются нечто подобное реализовать — жилье как основной стимул для создания полноценных семей с тремя детьми.В отличие от так называемого материнского капитала это был бы стимул. Материнский капитал я назвал так называемым, потому что это странный, вводящий в заблуждение термин. Можно подумать, что у нас женщины — капиталисты.Так вот, я посчитал, что тех денег, которые истратили на Олимпиаду в Сочи, хватило бы на десять лет реализации этой программы, а население бы увеличилось за счет этого фактора на 3 миллиона человек. Финансы для реализации такой программы есть даже сейчас. У нас каждый год безвозвратно выводится за рубеж денег и имущества на 200 млрд долларов и более. В 2022 году, когда началась СВО, по сведениям академика Глазьева, из России вывели имущества на 220 млрд долларов. Я удивляюсь стойкости и мощи ресурсов нашей экономики, которая выдерживает такое.Выдача квартир, конечно, не стопроцентное решение демографической проблемы, но семьям с тремя детьми их надо давать бесплатно. В Белоруссии за третьего ребенка списывают 50% ипотечного долга, не весь долг, хотя у Белоруссии нет таких ресурсов, как у России.Если сейчас врагу России – финансовому капиталу США – удастся одержать верх, России не выжить, как в 90-е годы. Уже никто из врагов не остановится, и уничтожать страну будут до конца. А одним из важнейших факторов выживания России является рост населения, и у России есть ресурсы, чтобы этот рост обеспечить.

https://ukraina.ru/20240308/1053759127.html

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россия, экономика, брикс, китай, сша, ес, демография, капитал, мигранты, новые регионы, интервью