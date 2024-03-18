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В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта
В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта - 18.03.2024 Украина.ру
В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта
В Крыму задержали гражданку РФ, которая готовила теракт на железной дороге, сообщили в Федеральной службе безопасности
2024-03-18T12:41
2024-03-18T12:41
2024-03-18T12:41
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В Симферополе задержали 25-летнюю гражданку России. По заданию украинских спецслужб она готовилась к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Крыму с целью нарушения военных перевозок.У диверсантки обнаружили самодельные зажигательные устройства и переписку с украинским координатором. Ей пообещали денежное вознаграждение за выполнение задания.Пресс-служба российского ведомства опубликовала ролик задержания агента. Она собиралась поджечь релейный шкаф с помощью самостоятельно изготовленной жидкости. Смесь она назвала "бандеросмузи".Ранее она протестировала зажигательную смесь и заявила своему куратору, что практического эффекта не будет. Куратор заявил, что важность в том, чтобы "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".В отношении задержанной возбудили уголовное дело о подготовке к теракту. Наказание предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ukraina.ru/20240316/1053923624.html
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новости, крым, россия, симферополь, фсб, теракт
Новости, Крым, Россия, Симферополь, ФСБ, теракт
В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта
В Крыму задержали гражданку РФ, которая готовила теракт на железной дороге, сообщили в Федеральной службе безопасности
В Симферополе задержали 25-летнюю гражданку России. По заданию украинских спецслужб она готовилась к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Крыму с целью нарушения военных перевозок.
У диверсантки обнаружили самодельные зажигательные устройства и переписку с украинским координатором. Ей пообещали денежное вознаграждение за выполнение задания.
Пресс-служба российского ведомства опубликовала ролик задержания агента. Она собиралась поджечь релейный шкаф с помощью самостоятельно изготовленной жидкости. Смесь она назвала "бандеросмузи".
Ранее она протестировала зажигательную смесь и заявила своему куратору, что практического эффекта не будет. Куратор заявил, что важность в том, чтобы "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".
В отношении задержанной возбудили уголовное дело о подготовке к теракту. Наказание предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.