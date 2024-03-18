В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта - 18.03.2024 Украина.ру
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В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта
В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта - 18.03.2024 Украина.ру
В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта
В Крыму задержали гражданку РФ, которая готовила теракт на железной дороге, сообщили в Федеральной службе безопасности
2024-03-18T12:41
2024-03-18T12:41
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теракт
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В Симферополе задержали 25-летнюю гражданку России. По заданию украинских спецслужб она готовилась к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Крыму с целью нарушения военных перевозок.У диверсантки обнаружили самодельные зажигательные устройства и переписку с украинским координатором. Ей пообещали денежное вознаграждение за выполнение задания.Пресс-служба российского ведомства опубликовала ролик задержания агента. Она собиралась поджечь релейный шкаф с помощью самостоятельно изготовленной жидкости. Смесь она назвала "бандеросмузи".Ранее она протестировала зажигательную смесь и заявила своему куратору, что практического эффекта не будет. Куратор заявил, что важность в том, чтобы "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".В отношении задержанной возбудили уголовное дело о подготовке к теракту. Наказание предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
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новости, крым, россия, симферополь, фсб, теракт
Новости, Крым, Россия, Симферополь, ФСБ, теракт

В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта

12:41 18.03.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Крыму задержали гражданку РФ, которая готовила теракт на железной дороге, сообщили в Федеральной службе безопасности
В Симферополе задержали 25-летнюю гражданку России. По заданию украинских спецслужб она готовилась к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Крыму с целью нарушения военных перевозок.
У диверсантки обнаружили самодельные зажигательные устройства и переписку с украинским координатором. Ей пообещали денежное вознаграждение за выполнение задания.
Пресс-служба российского ведомства опубликовала ролик задержания агента. Она собиралась поджечь релейный шкаф с помощью самостоятельно изготовленной жидкости. Смесь она назвала "бандеросмузи".
Ранее она протестировала зажигательную смесь и заявила своему куратору, что практического эффекта не будет. Куратор заявил, что важность в том, чтобы "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".
В отношении задержанной возбудили уголовное дело о подготовке к теракту. Наказание предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
16 марта, 12:43
"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на ТранссибеФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали. Злоумышленник пытался оправдаться, что просто ночью гулял вдоль железнодорожных путей
 
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