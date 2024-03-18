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Россияне уничтожили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью

Россияне уничтожили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью - 18.03.2024 Украина.ру

Россияне уничтожили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир", запущенных Украиной. Об этом 18 марта сообщили в Минобороны России

2024-03-18T10:54

2024-03-18T10:54

2024-03-18T10:55

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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в материале.Около 8:00 утра в Белгороде и Белгородском районе сработал сигнал о ракетной опасности. Позже его отменили.Вооруженные силы Украины усилили атаки на приграничные территории из-за выборов президента России, прошедших с 15 по 17 марта.За минувшую неделю при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.Он уточнил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии."Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live" указал, что за период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ."Если брать всю линию соприкосновения, то за период выборов, у меня нет еще данных за последние сутки, но это явно будет количество более 60 человек, которые пострадали непосредственно в ходе этих действий, когда люди шли на выборы", - сказал Мирошник.Особенно разрушительные удары пришлись по Белгородской области.

https://ukraina.ru/20240318/1053940143.html

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белгородская область, новости, россия, белгород, родион мирошник, вооруженные силы украины, снаряды, пво