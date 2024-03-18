https://ukraina.ru/20240318/1053940329.html
Россияне уничтожили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью
Россияне уничтожили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью - 18.03.2024 Украина.ру
Россияне уничтожили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир", запущенных Украиной. Об этом 18 марта сообщили в Минобороны России
2024-03-18T10:54
2024-03-18T10:54
2024-03-18T10:55
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в материале.Около 8:00 утра в Белгороде и Белгородском районе сработал сигнал о ракетной опасности. Позже его отменили.Вооруженные силы Украины усилили атаки на приграничные территории из-за выборов президента России, прошедших с 15 по 17 марта.За минувшую неделю при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.Он уточнил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии."Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live" указал, что за период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ."Если брать всю линию соприкосновения, то за период выборов, у меня нет еще данных за последние сутки, но это явно будет количество более 60 человек, которые пострадали непосредственно в ходе этих действий, когда люди шли на выборы", - сказал Мирошник.Особенно разрушительные удары пришлись по Белгородской области.
https://ukraina.ru/20240318/1053940143.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, новости, россия, белгород, родион мирошник, вооруженные силы украины, снаряды, пво
Белгородская область, Новости, Россия, Белгород, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, снаряды, ПВО
Россияне уничтожили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью
10:54 18.03.2024 (обновлено: 10:55 18.03.2024)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир", запущенных Украиной. Об этом 18 марта сообщили в Минобороны России
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в материале.
Около 8:00 утра в Белгороде и Белгородском районе сработал сигнал о ракетной опасности. Позже его отменили.
Вооруженные силы Украины усилили атаки на приграничные территории из-за выборов президента России, прошедших с 15 по 17 марта.
За минувшую неделю при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
"В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром, а также два ребенка в детской областной больнице", - сказал Иконников во время оперативного совещания правительства.
Он уточнил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
"Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live" указал, что за период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов России пострадали в результате атак ВСУ.
"Если брать всю линию соприкосновения, то за период выборов, у меня нет еще данных за последние сутки, но это явно будет количество более 60 человек, которые пострадали непосредственно в ходе этих действий, когда люди шли на выборы", - сказал Мирошник.
Особенно разрушительные удары пришлись по Белгородской области.