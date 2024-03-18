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Не нужно бить по Германии: "Русский инженер" объяснил, почему Западу надо отвечать не зеркально, но умно
Не нужно бить по Германии: "Русский инженер" объяснил, почему Западу надо отвечать не зеркально, но умно - 18.03.2024 Украина.ру
Не нужно бить по Германии: "Русский инженер" объяснил, почему Западу надо отвечать не зеркально, но умно
России необязательно отвечать Западу "зеркально". Нет никакого смысла направлять ракеты в сторону Германии, потому что больше половина немецкого населения - на стороне РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-03-18T03:00
2024-03-18T03:00
2024-03-18T03:00
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В случае ответного удара РФ не нужно запускать ракеты через Польшу, их можно запустить из Калининграда или из акватории Балтийского моря. Но России нет никакого смысла бить по Германии, потому что больше половина немецкого населения - на стороне РФ, рассказал обозреватель.России необязательно отвечать Западу "зеркально". Франция поставляет оружие на Украину, но зато в африканских странах, которые находятся в сфере влияния Парижа, пошли государственные перевороты, добавил он. Таким образом Франции был нанесен гораздо больший ущерб, нежели России. Таким образом Париж лишился влияния над африканскими странами, которые говорят на французском языке, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240315/1053891912.html
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новости, россия, германия, запад, ракеты, ракетный удар, франция, африка, вооружение, война
Новости, Россия, Германия, Запад, ракеты, ракетный удар, Франция, Африка, вооружение, война
Не нужно бить по Германии: "Русский инженер" объяснил, почему Западу надо отвечать не зеркально, но умно
России необязательно отвечать Западу "зеркально". Нет никакого смысла направлять ракеты в сторону Германии, потому что больше половина немецкого населения - на стороне РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев