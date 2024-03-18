https://ukraina.ru/20240318/1053899796.html

"Русский инженер" раскрыл причину, почему ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой и на Запорожье

"Русский инженер" раскрыл причину, почему ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой и на Запорожье - 18.03.2024 Украина.ру

"Русский инженер" раскрыл причину, почему ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой и на Запорожье

У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Мотивация у ВСУ еще есть, но она меняется. Далеко не все верят, что им надо немного продержаться, а потом дойти до границ 1991 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-03-18T04:00

2024-03-18T04:00

2024-03-18T04:00

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У ВСУ есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону хватит на достаточно долгий срок, сообщил специалист.Большая часть оборонительных позиций ВСУ основывается не на дотах и дзотах, а на системе взводных и ротных опорных пунктов, которые представляют из себя простую земельную фортификацию, рассказал обозреватель.Полевая фортификация ВСУ, которая роется своими силами, уже обеспечивает 50% прочности линии обороны. При этом выкопать ее можно простыми лопатами, добавил Васильев.У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Это большая масса военных, которая организована, вооружена и снабжена. Даже если Запад резко прекратит поставки, то ВСУ не останутся без вооружения, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240314/1053885457.html

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