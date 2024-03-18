"Русский инженер" раскрыл причину, почему ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой и на Запорожье - 18.03.2024 Украина.ру
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"Русский инженер" раскрыл причину, почему ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой и на Запорожье
"Русский инженер" раскрыл причину, почему ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой и на Запорожье - 18.03.2024 Украина.ру
"Русский инженер" раскрыл причину, почему ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой и на Запорожье
У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Мотивация у ВСУ еще есть, но она меняется. Далеко не все верят, что им надо немного продержаться, а потом дойти до границ 1991 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-03-18T04:00
2024-03-18T04:00
новости
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запорожье
оборона
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У ВСУ есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону хватит на достаточно долгий срок, сообщил специалист.Большая часть оборонительных позиций ВСУ основывается не на дотах и дзотах, а на системе взводных и ротных опорных пунктов, которые представляют из себя простую земельную фортификацию, рассказал обозреватель.Полевая фортификация ВСУ, которая роется своими силами, уже обеспечивает 50% прочности линии обороны. При этом выкопать ее можно простыми лопатами, добавил Васильев.У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Это большая масса военных, которая организована, вооружена и снабжена. Даже если Запад резко прекратит поставки, то ВСУ не останутся без вооружения, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240314/1053885457.html
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новости, запад, авдеевка, запорожье, оборона, вооружение, всу, украина, россия, ресурсы, мотивация
Новости, Запад, Авдеевка, Запорожье, оборона, вооружение, ВСУ, Украина, Россия, ресурсы, мотивация

"Русский инженер" раскрыл причину, почему ВСУ продолжают удерживать позиции под Авдеевкой и на Запорожье

04:00 18.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of UkraineВСУ оружие окоп ООС АТО
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of Ukraine
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У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Мотивация у ВСУ еще есть, но она меняется. Далеко не все верят, что им надо немного продержаться, а потом дойти до границ 1991 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
У ВСУ есть определенные запасы техники и боеприпасов, которых хватит минимум на два-три месяца. Внешняя подпитка Украины не прекращается, поэтому ресурсов на оборону хватит на достаточно долгий срок, сообщил специалист.
Большая часть оборонительных позиций ВСУ основывается не на дотах и дзотах, а на системе взводных и ротных опорных пунктов, которые представляют из себя простую земельную фортификацию, рассказал обозреватель.
Полевая фортификация ВСУ, которая роется своими силами, уже обеспечивает 50% прочности линии обороны. При этом выкопать ее можно простыми лопатами, добавил Васильев.

"Мотивация у вэсэушников еще есть, но она меняется. Далеко не все верят, что им надо немного продержаться, а потом дойти до границ 1991 года. Многие воюют по принципу "дерусь, потому что дерусь", - подчеркнул он.

У противника на фронте остается примерно 400–500 тысяч человек. Это большая масса военных, которая организована, вооружена и снабжена. Даже если Запад резко прекратит поставки, то ВСУ не останутся без вооружения, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 15:45
Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной УкраиныРоссийские подразделения отразили очередную попытку прорыва украиской ДРГ на территорию России. На это раз у села Сподарюшино. Потери противника составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц другой бронетехники.
 
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