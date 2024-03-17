Пушечное мясо и говорящие головы: военный эксперт о самых одиозных подразделениях ВСУ - 17.03.2024 Украина.ру
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Пушечное мясо и говорящие головы: военный эксперт о самых одиозных подразделениях ВСУ
Пушечное мясо и говорящие головы: военный эксперт о самых одиозных подразделениях ВСУ - 17.03.2024 Украина.ру
Пушечное мясо и говорящие головы: военный эксперт о самых одиозных подразделениях ВСУ
Такие украинские подразделения, как "Азов"* или "Кракен"* давно не соблюдают исходные принципы, по которым туда осуществлялся набор. Сейчас это просто расходный материал. Об этом военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-03-17T11:15
2024-03-17T11:17
новости
михаил онуфриенко
"азов"
кракен
русский добровольческий корпус
всу
украина
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"Обратите внимание на полк особого назначения "Азов", который быстренько превратили в бригаду, потом полностью размолотили, а кого не уничтожили, взяли в плен в Мариуполе. Но она снова возродилась из пепла. Это обычное для хунты явление. Прошли те времена, когда с потерей знамени часть расформировалась, и на этом все заканчивалось", - сказал эксперт. По его словам, такая же судьба постигла подразделение "Кракен", которое изначально состояло из уголовников или же "Русский добровольческий корпус"*, сформированный из сбежавших из РФ неонацистов. Есть там несколько говорящих голов, которые от его имени выступают, периодически где-то светятся. И есть пушечное мясо, которое туда набирают. Этническая принадлежность, месторождение или гражданство никого не волнуют, рассказал Онуфриенко. Полный текст интервью Михаила Онуфриенко "Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино" читайте на сайте Украина.ру.*Террористическая организация, запрещена в РФ
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новости, михаил онуфриенко, "азов", кракен, русский добровольческий корпус, всу, украина
Новости, Михаил Онуфриенко, "Азов", Кракен, Русский добровольческий корпус, ВСУ, Украина

Пушечное мясо и говорящие головы: военный эксперт о самых одиозных подразделениях ВСУ

11:15 17.03.2024 (обновлено: 11:17 17.03.2024)
 
© Наталья Юрченко
© Наталья Юрченко
Читать в
Такие украинские подразделения, как "Азов"* или "Кракен"* давно не соблюдают исходные принципы, по которым туда осуществлялся набор. Сейчас это просто расходный материал. Об этом военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Обратите внимание на полк особого назначения "Азов", который быстренько превратили в бригаду, потом полностью размолотили, а кого не уничтожили, взяли в плен в Мариуполе. Но она снова возродилась из пепла. Это обычное для хунты явление. Прошли те времена, когда с потерей знамени часть расформировалась, и на этом все заканчивалось", - сказал эксперт.
По его словам, такая же судьба постигла подразделение "Кракен", которое изначально состояло из уголовников или же "Русский добровольческий корпус"*, сформированный из сбежавших из РФ неонацистов.
Есть там несколько говорящих голов, которые от его имени выступают, периодически где-то светятся. И есть пушечное мясо, которое туда набирают. Этническая принадлежность, месторождение или гражданство никого не волнуют, рассказал Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко "Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино" читайте на сайте Украина.ру.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
 
НовостиМихаил Онуфриенко"Азов"КракенРусский добровольческий корпусВСУУкраина
 
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