https://ukraina.ru/20240316/1053924739.html

Выборы-2024 и феномен российской демократии

Выборы-2024 и феномен российской демократии - 16.03.2024 Украина.ру

Выборы-2024 и феномен российской демократии

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Ни оппозиции. Ни свободы. Ни выбора", – это вякнул глава Евросовета Шарль Мишель. Ему виднее конечно – уж он-то выбран… клубом глав государств и правительств. Впрочем, вопросы к российским выборам возникают у многих людей

2024-03-16T15:05

2024-03-16T15:05

2024-03-16T15:05

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Российская демократия – она, конечно, демократия, но она российская. И работает совсем не так, как не работают западные демократии (к вопросу западных демократий мы вернёмся ещё).Первое и главное – естественной моделью управления Россией является самодержавная монархия. Никакие другие формы тут не приживаются – климат неподходящий.По поводу климата, кстати, не шутка – складывание гиперцентрализованного государства было следствием приспособления к природно-климатическим условиям центральной России. Главную роль играла чрезвычайная рассеянность населения по огромной, труднопроходимой территории. Плюс, понятно, влияние византийского и ордынского наследия, хотя они предоставили не суть, а дизайн получившейся конструкции.Так или иначе, какую систему власти не собирались бы строить в России, и как бы не называлось главное должностное лицо, всё равно выходил пулемёт. Помнится, даже демократичнейший Александр Фёдорович Керенский ухитрился сосредоточить в своих руках несколько постов и вполне себе "глядел в наполеоны", что в окарикатуренном виде обыграл потом Эйзенштейн. Большевики, вон, придумали невиданное в истории государство рабочих и крестьян с Советской властью и парткомами – получилась та самая монархия…Далее возникает закономерный вопрос – о какой демократии может идти речь в условиях самодержавной монархии? Как ни странно, о демократии в этих условиях говорить можно, хотя бояре, конечно, недовольны.Во-первых, на Руси существует давняя традиция избрания царей.Пошло это ещё с времён докиевской Руси, когда, по легенде, русичи пригласили на княжение варягов. Сюжет этот легендарный (хотя что-то такое вероятно действительно было), но практика призвания князя народным вече действительно существовала, причём не только в Новгороде и Пскове.Царя на Руси, что характерно, тоже избирали – первый русский царь (по официальному титулу) Иван Васильевич Грозный уезжал из Москвы в Александров и там дожидался, пока народ не пойдёт к нему челом бить. Народ надежды монарха не обманул.Позже только в ответ на просьбы потенциальных подданных взошли на престол Борис Годунов и Михаил Романов. А вот Василий Шуйский традицией пренебрёг. Им тоже пренебрегли.Даже полноправное воцарение Петра Алексеевичапроходило в условиях, напоминающих избирательную кампанию – в активной конкурентной борьбе с фактической правительницей царевной Софьей Алексеевной.Потом, понятно, настали времена уже "классического" самодержавия, когда механизмы избрания уже не работали, а "случайности рождения" исправлялись путём дворцовых переворотов, но это происходило уже в рамках избранной народом династии.Кстати, феномен "выборной монархии" сыграл свою роль после революции 1905 года – одной из причин остановки транзита к конституционной монархии было как раз противоречие между высшей властью императора и высшей исполнительной властью главы правительства.Во-вторых, статус монарха накладывает на главу государства совершенно особые обязательства в коммуникации с подданными.Ещё во времена Киевской Руси князья Рюриковой династии находились в весьма своеобразных отношениях с народными массами. Даже в тех случаях, когда механизмы вечевой демократии почему-то не работали, князья не засиживались в городах, где их не принимали – равноудалялись, не дожидаясь бунта.Во все последующие периоды коммуникация между народными массами и монархом по-разному. Бывало, цари доводили подданных до бунта. Хотя частенько без всякой задней мысли. Например, "соляной бунт" 1648 года был следствием весьма прогрессивной, но плохо объяснённой населению налоговой реформы.В конечном же итоге царь ощущает себя в большей степени обязанным прислушиваться к мнению народа, чем "демократический" чиновник, что особенно хорошо видно сейчас.В общем, российская демократия – явление не слишком рациональное. Если изначальные основы именно такого государственного устройства России понятны, то вот дальнейший характер отношений между царём и подданными выглядит несколько мистически.Западная демократия более рациональна и рассудочна. Её основа – процедура.Увы и ах, следование демократической процедуре отнюдь не всегда означает демократию. Гитлер, например, пришёл к власти в соответствии с демократической процедурой (не на выборах – выборы он проиграл, но был назначен на пост канцлера рейхспрезидентом Паулем фон Гинденбургом в обмен на прекращение кампании обвинений семьи президента в коррупции).Следование процедуре совершенно не мешает "демократически избранным" политикам по всему миру откровенного плевать на интересы и запросы своих избирателей.Украинские избиратели на протяжении трёх десятилетий голосовали за сближение с Россией, но все без исключения президенты вели их на Запад. И это ведь не потому, что украинская демократия какая-то неправильная. Наоборот, когда Украина пыталась следовать процедуре Запад заметно морщился (забавно, что происходит это и сейчас – ведь отказ Зеленского от проведения выборов именно следование процедуре), зато, когда Украина спускала процедуру в канализацию, Запад восторженно аплодировал. Это точно демократия?Сейчас вот британцы раз за разом требуют от правительства больше интересовать их делами, чем военной помощью, но каждый новый премьер начинает с того, что клянётся день и ночь думать исключительно об Украине, а о британцах вообще не думать. Потому что недостойны.Вот честно – когда на этом фоне смотришь на то, как российская власть реагирует на запросы общества (туго и со скрипом, но на удивление быстро), сам по себе догадываешься, что с вопросами демократии в России и на Западе не всё так однозначно…Кстати, по какой такой процедуре приходили к власти Ющенко, Турчинов и Саакашвили? Саакашвили, кстати, на выборах 2004 года, которые состоялись после государственного переворота, получил 96% голосов, в то время как ближайший конкурент – менее 2%. Причём это результаты, пересчитанные от реальной явки – от общего количества зарегистрированных избирателей он получил порядка 110%, но такие данные показывать было как-то неудобно… Ничего страшного, вся эта дичь была Западом признана, и я не припомню, чтобы Шарль Мишель возражал против избрания президентом Порошенко при живом и не снятом с поста в соответствии с конституционной процедурой президенте Януковиче.Кого-то ещё смущают 77% у Путина против 12% у Грудинина в России в 2018 году? Если уж на то пошло, то с моей, например, точки зрения, наличие двух кандидатов с примерно равными рейтингами свидетельствует вовсе не о демократии, а о шизофрении.Какой из этого вывод?Россия безусловно является демократическим государством, причём именно сейчас она по степени демократичности далеко опережает страны Запада, чья элита, кажется уже необратимо оторвалась и от своих народов, и от здравого смысла. Да, выглядит эта демократия не так, как в классике, но вас интересует дизайн или суть? Шашечки или ехать?Ну а раз демократия есть, то ей надо пользоваться. В частности, исполнять характерные для демократии ритуалы, одним из которых является участие в выборах. Поверьте, в выборах, на которых и так пользующийся всенародной поддержкой президент получит мандат в очередной раз, смысла куда больше, чем в избрании очередного временщика, не ощущающего ответственности за страну и не имеющего ресурса для выполнения собственной программы.

https://ukraina.ru/20240221/1053423855.html

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мнения, россия, украина, запад, демократия, выборы, царь