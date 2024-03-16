Выборы-2024 и феномен российской демократии
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Ни оппозиции. Ни свободы. Ни выбора", – это вякнул глава Евросовета Шарль Мишель. Ему виднее конечно – уж он-то выбран… клубом глав государств и правительств. Впрочем, вопросы к российским выборам возникают у многих людей
Российская демократия – она, конечно, демократия, но она российская. И работает совсем не так, как не работают западные демократии (к вопросу западных демократий мы вернёмся ещё).
Первое и главное – естественной моделью управления Россией является самодержавная монархия. Никакие другие формы тут не приживаются – климат неподходящий.
По поводу климата, кстати, не шутка – складывание гиперцентрализованного государства было следствием приспособления к природно-климатическим условиям центральной России. Главную роль играла чрезвычайная рассеянность населения по огромной, труднопроходимой территории. Плюс, понятно, влияние византийского и ордынского наследия, хотя они предоставили не суть, а дизайн получившейся конструкции.
Так или иначе, какую систему власти не собирались бы строить в России, и как бы не называлось главное должностное лицо, всё равно выходил пулемёт. Помнится, даже демократичнейший Александр Фёдорович Керенский ухитрился сосредоточить в своих руках несколько постов и вполне себе "глядел в наполеоны", что в окарикатуренном виде обыграл потом Эйзенштейн. Большевики, вон, придумали невиданное в истории государство рабочих и крестьян с Советской властью и парткомами – получилась та самая монархия…
Далее возникает закономерный вопрос – о какой демократии может идти речь в условиях самодержавной монархии? Как ни странно, о демократии в этих условиях говорить можно, хотя бояре, конечно, недовольны.
21 февраля, 05:20Сначала "победить Путина", чтобы потом строить демократию. Украинские эксперты запутались в терминологииНа Украине обсуждают усложнившуюся после потери Авдеевки ситуацию на линии боевого соприкосновения, нарастающие трудности в экономике, внутриполитические проблемы, фактически состоявшееся на Украине отмирание всех демократических свобод.
Во-первых, на Руси существует давняя традиция избрания царей.
Пошло это ещё с времён докиевской Руси, когда, по легенде, русичи пригласили на княжение варягов. Сюжет этот легендарный (хотя что-то такое вероятно действительно было), но практика призвания князя народным вече действительно существовала, причём не только в Новгороде и Пскове.
Царя на Руси, что характерно, тоже избирали – первый русский царь (по официальному титулу) Иван Васильевич Грозный уезжал из Москвы в Александров и там дожидался, пока народ не пойдёт к нему челом бить. Народ надежды монарха не обманул.
Позже только в ответ на просьбы потенциальных подданных взошли на престол Борис Годунов и Михаил Романов. А вот Василий Шуйский традицией пренебрёг. Им тоже пренебрегли.
Даже полноправное воцарение Петра Алексеевичапроходило в условиях, напоминающих избирательную кампанию – в активной конкурентной борьбе с фактической правительницей царевной Софьей Алексеевной.
Потом, понятно, настали времена уже "классического" самодержавия, когда механизмы избрания уже не работали, а "случайности рождения" исправлялись путём дворцовых переворотов, но это происходило уже в рамках избранной народом династии.
Кстати, феномен "выборной монархии" сыграл свою роль после революции 1905 года – одной из причин остановки транзита к конституционной монархии было как раз противоречие между высшей властью императора и высшей исполнительной властью главы правительства.
Во-вторых, статус монарха накладывает на главу государства совершенно особые обязательства в коммуникации с подданными.
Ещё во времена Киевской Руси князья Рюриковой династии находились в весьма своеобразных отношениях с народными массами. Даже в тех случаях, когда механизмы вечевой демократии почему-то не работали, князья не засиживались в городах, где их не принимали – равноудалялись, не дожидаясь бунта.
Во все последующие периоды коммуникация между народными массами и монархом по-разному. Бывало, цари доводили подданных до бунта. Хотя частенько без всякой задней мысли. Например, "соляной бунт" 1648 года был следствием весьма прогрессивной, но плохо объяснённой населению налоговой реформы.
В конечном же итоге царь ощущает себя в большей степени обязанным прислушиваться к мнению народа, чем "демократический" чиновник, что особенно хорошо видно сейчас.
В общем, российская демократия – явление не слишком рациональное. Если изначальные основы именно такого государственного устройства России понятны, то вот дальнейший характер отношений между царём и подданными выглядит несколько мистически.
Западная демократия более рациональна и рассудочна. Её основа – процедура.
Увы и ах, следование демократической процедуре отнюдь не всегда означает демократию. Гитлер, например, пришёл к власти в соответствии с демократической процедурой (не на выборах – выборы он проиграл, но был назначен на пост канцлера рейхспрезидентом Паулем фон Гинденбургом в обмен на прекращение кампании обвинений семьи президента в коррупции).
Следование процедуре совершенно не мешает "демократически избранным" политикам по всему миру откровенного плевать на интересы и запросы своих избирателей.
Украинские избиратели на протяжении трёх десятилетий голосовали за сближение с Россией, но все без исключения президенты вели их на Запад. И это ведь не потому, что украинская демократия какая-то неправильная. Наоборот, когда Украина пыталась следовать процедуре Запад заметно морщился (забавно, что происходит это и сейчас – ведь отказ Зеленского от проведения выборов именно следование процедуре), зато, когда Украина спускала процедуру в канализацию, Запад восторженно аплодировал. Это точно демократия?
Сейчас вот британцы раз за разом требуют от правительства больше интересовать их делами, чем военной помощью, но каждый новый премьер начинает с того, что клянётся день и ночь думать исключительно об Украине, а о британцах вообще не думать. Потому что недостойны.
Вот честно – когда на этом фоне смотришь на то, как российская власть реагирует на запросы общества (туго и со скрипом, но на удивление быстро), сам по себе догадываешься, что с вопросами демократии в России и на Западе не всё так однозначно…
Кстати, по какой такой процедуре приходили к власти Ющенко, Турчинов и Саакашвили? Саакашвили, кстати, на выборах 2004 года, которые состоялись после государственного переворота, получил 96% голосов, в то время как ближайший конкурент – менее 2%. Причём это результаты, пересчитанные от реальной явки – от общего количества зарегистрированных избирателей он получил порядка 110%, но такие данные показывать было как-то неудобно… Ничего страшного, вся эта дичь была Западом признана, и я не припомню, чтобы Шарль Мишель возражал против избрания президентом Порошенко при живом и не снятом с поста в соответствии с конституционной процедурой президенте Януковиче.
Кого-то ещё смущают 77% у Путина против 12% у Грудинина в России в 2018 году? Если уж на то пошло, то с моей, например, точки зрения, наличие двух кандидатов с примерно равными рейтингами свидетельствует вовсе не о демократии, а о шизофрении.
15 ноября 2022, 16:32Европа: фашизм и демократия
Какой из этого вывод?
Россия безусловно является демократическим государством, причём именно сейчас она по степени демократичности далеко опережает страны Запада, чья элита, кажется уже необратимо оторвалась и от своих народов, и от здравого смысла. Да, выглядит эта демократия не так, как в классике, но вас интересует дизайн или суть? Шашечки или ехать?
Ну а раз демократия есть, то ей надо пользоваться. В частности, исполнять характерные для демократии ритуалы, одним из которых является участие в выборах. Поверьте, в выборах, на которых и так пользующийся всенародной поддержкой президент получит мандат в очередной раз, смысла куда больше, чем в избрании очередного временщика, не ощущающего ответственности за страну и не имеющего ресурса для выполнения собственной программы.