https://ukraina.ru/20240316/1053843544.html
"Ожидаемый идиотизм": военный эксперт об атаках диверсантов в приграничных областях РФ
"Ожидаемый идиотизм": военный эксперт об атаках диверсантов в приграничных областях РФ - 16.03.2024 Украина.ру
"Ожидаемый идиотизм": военный эксперт об атаках диверсантов в приграничных областях РФ
Атаки украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничных областях России как правило приурочены к каким-то важным событиям в РФ. Такое мнение военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко выразил в интервью изданию Украина.ру
2024-03-16T08:01
2024-03-16T08:01
2024-03-16T08:07
новости
михаил онуфриенко
диверсанты
украина
россия
курская область
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101957/17/1019571732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6827aec1433cdd06197b45bece926198.jpg
Утром 12 марта группы украинских диверсантов попытались атаковать приграничные населенные пункты РФ в Белгородской и Курской областях. В результате боя они понесли потери в живой силе и технике, после чего были отброшены назад. А если не получится, то хотя бы снять картинку, что вот вам избирательная урна, а вот стоим мы, и здесь развевается наша жовто-блакитная тряпка, какие мы молодцы, после чего уйти, сказал эксперт. Российская армия на этом участке заранее сосредотачивала дополнительные силы, усиливала наблюдение, была повышенная готовность, отметил он.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко "Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино" читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
курская область
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101957/17/1019571732_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c9476852f5d499460794e54d0711a1f3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, михаил онуфриенко, диверсанты, украина, россия, курская область, белгородская область
Новости, Михаил Онуфриенко, диверсанты, Украина, Россия, Курская область, Белгородская область
"Ожидаемый идиотизм": военный эксперт об атаках диверсантов в приграничных областях РФ
08:01 16.03.2024 (обновлено: 08:07 16.03.2024)
Атаки украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничных областях России как правило приурочены к каким-то важным событиям в РФ. Такое мнение военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко выразил в интервью изданию Украина.ру
Утром 12 марта группы украинских диверсантов попытались атаковать приграничные населенные пункты РФ в Белгородской и Курской областях. В результате боя они понесли потери в живой силе и технике, после чего были отброшены назад.
"Это ожидаемый идиотизм противника. Каждый раз, когда в России что-то происходит настолько важное, как выборы, противник обязательно попытается напасть где-то в Белгородской, Курской или Брянской области с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и пытаться его в течение нескольких дней удерживать", - прокомментировал Онуфриенко.
А если не получится, то хотя бы снять картинку, что вот вам избирательная урна, а вот стоим мы, и здесь развевается наша жовто-блакитная тряпка, какие мы молодцы, после чего уйти, сказал эксперт.
Российская армия на этом участке заранее сосредотачивала дополнительные силы, усиливала наблюдение, была повышенная готовность, отметил он.