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"Ожидаемый идиотизм": военный эксперт об атаках диверсантов в приграничных областях РФ

"Ожидаемый идиотизм": военный эксперт об атаках диверсантов в приграничных областях РФ - 16.03.2024 Украина.ру

"Ожидаемый идиотизм": военный эксперт об атаках диверсантов в приграничных областях РФ

Атаки украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничных областях России как правило приурочены к каким-то важным событиям в РФ. Такое мнение военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко выразил в интервью изданию Украина.ру

2024-03-16T08:01

2024-03-16T08:01

2024-03-16T08:07

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Утром 12 марта группы украинских диверсантов попытались атаковать приграничные населенные пункты РФ в Белгородской и Курской областях. В результате боя они понесли потери в живой силе и технике, после чего были отброшены назад. А если не получится, то хотя бы снять картинку, что вот вам избирательная урна, а вот стоим мы, и здесь развевается наша жовто-блакитная тряпка, какие мы молодцы, после чего уйти, сказал эксперт. Российская армия на этом участке заранее сосредотачивала дополнительные силы, усиливала наблюдение, была повышенная готовность, отметил он.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко "Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, михаил онуфриенко, диверсанты, украина, россия, курская область, белгородская область