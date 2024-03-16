https://ukraina.ru/20240316/1053820012.html

"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного

"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного - 16.03.2024 Украина.ру

"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был назначен послом в Великобританию по договоренности с президентом Владимиром Зеленским. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-03-16T08:11

2024-03-16T08:11

2024-03-16T08:11

новости

украина

валерий залужный

всу

посол

великобритания

евгений ющук

владимир зеленский

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Однозначно сказать, что означает назначение Залужного послом в Лондон, сложно. Однако есть некоторые общие правила, которые могут быть ориентирами, рассказал эксперт.Во-первых, обычно посол — это человек, который не имеет никаких двойных функций. То есть, например, не может являться еще и сотрудником разведки.Во-вторых, отправка кого-либо послом — по сути его выдворение из страны. Из Британии организовать госпереворот на Украине будет трудно, отметил Ющук.Теперь же бывший главнокомандующий на госслужбе, назначен президентом работать в город, приятный для жизни высокопоставленного командировочного. Его ждет обеспеченная, удобная в бытовом плане жизнь, добавил Ющук.Это более похоже на договоренность Залужного с Зеленским, одобренную британцами. Ведь именно принимающая сторона решает, соглашаться ей на предложенную кандидатуру посла или нет, резюмировал собеседник издания.

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новости, украина, валерий залужный, всу, посол, великобритания, евгений ющук, владимир зеленский