"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного - 16.03.2024 Украина.ру
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"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного
"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного - 16.03.2024 Украина.ру
"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был назначен послом в Великобританию по договоренности с президентом Владимиром Зеленским. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-03-16T08:11
2024-03-16T08:11
новости
украина
валерий залужный
всу
посол
великобритания
евгений ющук
владимир зеленский
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Однозначно сказать, что означает назначение Залужного послом в Лондон, сложно. Однако есть некоторые общие правила, которые могут быть ориентирами, рассказал эксперт.Во-первых, обычно посол — это человек, который не имеет никаких двойных функций. То есть, например, не может являться еще и сотрудником разведки.Во-вторых, отправка кого-либо послом — по сути его выдворение из страны. Из Британии организовать госпереворот на Украине будет трудно, отметил Ющук.Теперь же бывший главнокомандующий на госслужбе, назначен президентом работать в город, приятный для жизни высокопоставленного командировочного. Его ждет обеспеченная, удобная в бытовом плане жизнь, добавил Ющук.Это более похоже на договоренность Залужного с Зеленским, одобренную британцами. Ведь именно принимающая сторона решает, соглашаться ей на предложенную кандидатуру посла или нет, резюмировал собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, валерий залужный, всу, посол, великобритания, евгений ющук, владимир зеленский
Новости, Украина, Валерий Залужный, ВСУ, посол, Великобритания, Евгений Ющук, Владимир Зеленский

"Похоже на договоренность с Зеленским": эксперт объяснил новое назначение Залужного

08:11 16.03.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был назначен послом в Великобританию по договоренности с президентом Владимиром Зеленским. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Однозначно сказать, что означает назначение Залужного послом в Лондон, сложно. Однако есть некоторые общие правила, которые могут быть ориентирами, рассказал эксперт.
Во-первых, обычно посол — это человек, который не имеет никаких двойных функций. То есть, например, не может являться еще и сотрудником разведки.
Во-вторых, отправка кого-либо послом — по сути его выдворение из страны. Из Британии организовать госпереворот на Украине будет трудно, отметил Ющук.
"Если бы на Западе хотели поменять Зеленского на Залужного и могли влиять на это, как мне представляется, экс-главкома ВСУ отправили бы, скажем так, в отпуск или путешествие. А не на государственный пост — подальше от Украины. Потом Зеленский, допустим, мог погибнуть, а Залужного как политика, временно не работающего и пострадавшего от Зеленского, можно было бы ввести на руководящую должность на Украине", - сказал он.
Теперь же бывший главнокомандующий на госслужбе, назначен президентом работать в город, приятный для жизни высокопоставленного командировочного. Его ждет обеспеченная, удобная в бытовом плане жизнь, добавил Ющук.
Это более похоже на договоренность Залужного с Зеленским, одобренную британцами. Ведь именно принимающая сторона решает, соглашаться ей на предложенную кандидатуру посла или нет, резюмировал собеседник издания.
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВСУпосолВеликобританияЕвгений ЮщукВладимир Зеленский
 
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