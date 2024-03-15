Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США - 15.03.2024 Украина.ру
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Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США
Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США - 15.03.2024 Украина.ру
Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США
Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается предвыборное... Украина.ру, 15.03.2024
2024-03-15T13:09
2024-03-15T13:09
видео
владимир васильев
россия
украина
сша
политика
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выборы
президентские выборы
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Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается предвыборное соперничество Байдена и Трампа и как это скажется на поддержке Украины Соединёнными Штатами, а также объяснил, какие политические процессы сейчас происходят в Евросоюзе и почему этим летом может резко измениться баланс сил в европейской политике.00:51 - обращение Байдена к Конгрессу США: почему он мало говорил об Украине и сделал акцент на американской внутренней политике?04:15 – изменится ли внешняя политика США в отношении Украины, если президентом станет Трамп?10:22 – есть ли сейчас в США альтернатива Трампу и Байдену?15:51 – поддержка Украины и разворовывание российских активов: какой ответ готовит Россия Европейскому союзу?
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видео, владимир васильев, россия, украина, сша, политика, евросоюз, выборы, президентские выборы, президент, администрация президента, дональд трамп, джо байден, вашингтон, брюссель, активы, замороженные активы, конфискация, европа, ес, деньги, всу, война, видео
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Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США

13:09 15.03.2024
 
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Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается предвыборное соперничество Байдена и Трампа и как это скажется на поддержке Украины Соединёнными Штатами, а также объяснил, какие политические процессы сейчас происходят в Евросоюзе и почему этим летом может резко измениться баланс сил в европейской политике.

00:51 - обращение Байдена к Конгрессу США: почему он мало говорил об Украине и сделал акцент на американской внутренней политике?
04:15 – изменится ли внешняя политика США в отношении Украины, если президентом станет Трамп?
10:22 – есть ли сейчас в США альтернатива Трампу и Байдену?
15:51 – поддержка Украины и разворовывание российских активов: какой ответ готовит Россия Европейскому союзу?
 
ВидеоВладимир ВасильевРоссияУкраинаСШАполитикаЕвросоюзвыборыпрезидентские выборыпрезидентАдминистрация президентаДональд ТрампДжо БайденВашингтонБрюссельактивызамороженные активыконфискацияЕвропаЕСденьгиВСУвойна
 
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