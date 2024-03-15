https://ukraina.ru/20240315/1053902881.html

Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США

Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США - 15.03.2024 Украина.ру

Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США

Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается предвыборное... Украина.ру, 15.03.2024

2024-03-15T13:09

2024-03-15T13:09

2024-03-15T13:09

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владимир васильев

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Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается предвыборное соперничество Байдена и Трампа и как это скажется на поддержке Украины Соединёнными Штатами, а также объяснил, какие политические процессы сейчас происходят в Евросоюзе и почему этим летом может резко измениться баланс сил в европейской политике.00:51 - обращение Байдена к Конгрессу США: почему он мало говорил об Украине и сделал акцент на американской внутренней политике?04:15 – изменится ли внешняя политика США в отношении Украины, если президентом станет Трамп?10:22 – есть ли сейчас в США альтернатива Трампу и Байдену?15:51 – поддержка Украины и разворовывание российских активов: какой ответ готовит Россия Европейскому союзу?

россия

украина

сша

вашингтон

брюссель

европа

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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