https://ukraina.ru/20240315/1053895141.html

Вертолётный десант в Козинке и другие бои, трагедия в Донецке. Главное на Украине на утро 15 марта

Вертолётный десант в Козинке и другие бои, трагедия в Донецке. Главное на Украине на утро 15 марта - 15.03.2024 Украина.ру

Вертолётный десант в Козинке и другие бои, трагедия в Донецке. Главное на Украине на утро 15 марта

Украинские военные высадили десант в Козинке и продолжили попытку прорвать госграницу на других направления. В Донецке от украинского обстрела погибли три ребёнка

2024-03-15T09:17

2024-03-15T09:17

2024-03-15T10:36

эксклюзив

хроники

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О десанте в Козинке, что в Белгородской области, стало известно вечером 14 марта около 19 часов. "Раз украинцы пошли на такое, значит, задача от кураторов "гулять на все деньги". То, что они тренировали подобного рода вещи, я писал еще на "Повёрнутых на войне", – писал автор посвящённого вертолётной тематике популярного телеграм-канала "Воевода вещает".Он также прокомментировал заявление тех, кто сравнил произошедшее с Гостомельским десантом."Те, кто называют этот десант украинской версией Гостомеля. Не надо даже сравнивать высадку с десятков вертолетов на 150 км вглубь вражеской территории и тот "пуксреньк", что украинцы парой изобразили на 10 км. Не преуменьшайте подвиг наших десантников и лётчиков!" – указывалось в публикации канала.При этом автор отметил, что, скорее всего, украинские военные попытаются пробиться к своему десанту.Он также разместил видео тренировок десантирования украинских военных."То, что они это тренируют, я писал несколько раз. Но считал, что таким образом они попробуют форсировать Днепр", – отметил автор.Он также указал на то, с какими усилиями ВСУ бьются в одну и ту же часть государственной границы с Россией"Наряд сил, который ВСУ задействует для этого пиара, одновременно и удивляет, и настораживает. В то время пока по линии фронта на нескольких участках наши продолжают идти вперёд, наркоман из Киева согласовал очень странную операцию", – отметил он.Позднее стало известно о том, что десант был отброшен."Продолжаются бои в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Противник атаковал крупными силами при поддержке бронетехники. К вечеру в районе Козинки был высажен десант, завязались бои в административном центре населённого пункта, противник был отброшен", – писал в ночь на 15 марта в своей сводке проект "Рыбарь".В утренней сводке 15 марта телеграм-канал "Два майора" также упомянул об отражении десанта ВСУ."Противник третьи сутки пытается прорвать государственную границу на Курском и Белгородском участках. Вчера при попытке захода в Тёткино группа противника была накрыта огнём и бежала. На участке Белгородской области ВСУ потеряли убитыми несколько десятков человек и бронетехнику против н. п. Сподарюшино. Бои шли на нескольких участках границы. К вечеру нацисты доставили десант на вертолётах к н. п. Козинка, враг пытался закрепиться, к ночи сообщили, что ВСУ выбиты из села. Бои продолжались. Накаты противника мотопехотными группами в несколько эшелонов, массовое применение ударных БПЛА и артиллерии, задействование авиации говорит о полномасштабной армейской операции противника, а не работе отдельных ДРГ", – указывалось в публикации.Ранее, ещё до высадки десанта, российский военкор Александр Коц указал на то, что масштабность атаки на государственную границу России в Курской и Белгородской областях свидетельствует о том, что речь не идёт об обычной диверсии и что ВСУ ещё могут пойти на прорыв."По Белгородчине. Не оставляет ощущение, что противник пока не показал всю силу. И все эти дни они проводят разведку боем на разных участках государственной границы в поисках бреши, в которую могут политься основные силы. Пока это тонкое место ему найти не удалось. Но это уже не просто диверсия. Это масштабная военная операция, военный смысл которой даже не стоит пытаться разгадать. Его нет, но это слабое утешение для жителей приграничных районов, которые вынуждены сейчас покидать свои дома. Враг подтаскивает подкрепления в надежде измотать нас на одном участке границы. Но наши парни героически сдерживают этот натиск, нанося огромные потери противнику", – писал Коц.Он также процитировал знакомого военного медика с места событий."Жарко, Саша, жарко. Мужики бьются по-настоящему. Легко раненые отказываются от госпитализации, остаются в бою. Украинцев крошим пачками, видно кучи дерьма с жёлтыми повязками 200. Не забирают они их. И прут. Их опять крошим. Арта, авиация, танки, пехота, работают отлично, не дают подойти. Но прут как будто под чем-то. Вообще, тут пример мужества и отваги. Нет ни одного пятисотого, кто придумал себе болезнь и т. д. Все стоят на позициях. Под вечер стихает и ночь, но рано утром опять будут делать попытки... Опять крошить будем..." – писал военкору военврач.Коц пожелал военным победы."Держитесь, парни! Обломайте рога этим утыркам", – писал военкор.Другой российский военкор – Александр Симонов – поддержал коллегу в предположении, что ВСУ могут готовить основной удар."Да, Саш, полностью с тобой согласен. Все это видится именно как разведка боем. Основной удар, вероятно, нас еще ждёт. Но мне с мест парни тоже сообщают, что все стоят насмерть и у противника просто огромные потери. Это прям факт. Особенно, кстати, хвалят погранцов и наше ПВО. Несмотря на то что по Белгородчине все-таки долетает, пэвэошники, учитывая все обстоятельства, небо закрывают на пять с плюсом. Не пройдёт там противник. Не пройдёт. Держите за всех наших парней кулаки. Они своей грудью границу закрыли и держат", – написал Симонов в своём телеграм-канале.Утром 15 марта Коц в своём телеграм-канале рассказал о судьбе десанта в Козинке."Судьба десанта на Козинку в Белгородской области. Вчера противник перепрыгнул через голову нелепых и бессмысленных решений своего командования. На трёх вертолетах был высажен спецназ под селом Козинки (на самой границе) в Грайворонском районе Белгородчины с задачей захватить населенный пункт. И создать условия для продвижения основных сил в сторону Грайворона. Так вот ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку. На территории Российской Федерации противника нет. Это подтвердил и губернатор Гладков, проехав по Грайворонскому району", – отметил Коц.По его словам, за такое нужно судить и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов. – Ред.) и украинского верховного главнокомандующего – президента Владимира Зеленского."Какое-то маниакальное стремление уничтожить свои самые мотивированные и подготовленные части. Собственно, Залужный всегда был против таких пиар-атак. А мясник Сырский на все согласный. Вот вам и логика замены главкома ВСУ", – подчеркнул Коц.Тем временем обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне напряжённой. В 08:12 губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде."Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – призвал Гладков горожан.Спустя 13 минут он сообщил об отмене сигнала.Трагедия в ДонецкеУтром 15 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о трагедии в городе."В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора с последующим возгоранием. Погибло трое детей – девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения", – написал он в своём телеграм-канале.Примечательно, что накануне, 14 марта, исполнилось два года с момента трагедии в центре Донецка. Тогда ВСУ ударили по столице ДНР из ракетного комплекса "Точка-У". Погибло 22 человека, среди которых были женщины и дети."Ровно 2 года назад, 14 марта 2022 года, по центру Донецка был нанесён ракетный удар "Точкой-У". Именно в тот день я впервые увидел, что такое кассетный боеприпас. За несколько дней до произошедшего по всем соцсетям распространялась информация о проведении митинга жён мобилизованных возле администрации, ровно в то время и в том месте, куда и прилетело", – вспоминал советник главы ДНР Ростислав Антонов.Примечательно, что на Западе за тот теракт Украину не только не осудили, но и попытались использовать фото с места теракта в качестве обвинения России в "ударе по Киеву".

https://ukraina.ru/20240314/1053891496.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники