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Главное за ночь 13 марта

Главное за ночь 13 марта - 13.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 13 марта

ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в Сумской и Харьковской областях.

2024-03-13T08:04

2024-03-13T08:04

2024-03-13T08:29

россия

владимир путин

дмитрий киселев

ес

харьковская область

воронежская область

удары

взрыв

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Более 30 БПЛА было сбито над Воронежской областью, также беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.Владимир Путин дал интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Киселеву. Главное из него читайте уже скоро на нашем канале.Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, - сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к глобальному финансовому кризису, - пишет Рейтер со ссылкой на европейского чиновника.

россия

харьковская область

воронежская область

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россия, владимир путин, дмитрий киселев, ес, харьковская область, воронежская область, удары, взрыв