Главное за ночь 13 марта
08:04 13.03.2024 (обновлено: 08:29 13.03.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в Сумской и Харьковской областях.
Более 30 БПЛА было сбито над Воронежской областью, также беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.
Владимир Путин дал интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Киселеву. Главное из него читайте уже скоро на нашем канале.
Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, - сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к глобальному финансовому кризису, - пишет Рейтер со ссылкой на европейского чиновника.