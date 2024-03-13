Главное за ночь 13 марта - 13.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 13 марта
Главное за ночь 13 марта - 13.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 марта
ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в Сумской и Харьковской областях.
2024-03-13T08:04
2024-03-13T08:29
россия
владимир путин
дмитрий киселев
ес
харьковская область
воронежская область
удары
взрыв
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Более 30 БПЛА было сбито над Воронежской областью, также беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.Владимир Путин дал интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Киселеву. Главное из него читайте уже скоро на нашем канале.Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, - сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к глобальному финансовому кризису, - пишет Рейтер со ссылкой на европейского чиновника.
россия
харьковская область
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, ес, харьковская область, воронежская область, удары, взрыв
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, ЕС, Харьковская область, Воронежская область, удары, взрыв

Главное за ночь 13 марта

08:04 13.03.2024 (обновлено: 08:29 13.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в Сумской и Харьковской областях.

Более 30 БПЛА было сбито над Воронежской областью, также беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.

Владимир Путин дал интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Киселеву. Главное из него читайте уже скоро на нашем канале.

Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, - сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к глобальному финансовому кризису, - пишет Рейтер со ссылкой на европейского чиновника.
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевЕСХарьковская областьВоронежская областьударывзрыв
 
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