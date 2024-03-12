Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ - 12.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240312/1053832903.html
Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ
Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ - 12.03.2024 Украина.ру
Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, мирная жительница получила осколочные ранения. Об этом сообщил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-03-12T10:37
2024-03-12T10:37
новости
белгородская область
шебекино
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050322789_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bef2af11ed91e661d2d5bb802d1c703e.jpg
Гладков добавил, что в городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. В результате обстрела также повреждены два легковых автомобиля.Позднее глава Белгородской области сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. В Минобороны РФ уточнили, что системами противовоздушной обороны в округе сбиты 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и 1 ракета ТРК "Точка-У".Гладков добавил, что округ при этом находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения.Утром 12 марта Гладков сообщил о массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Под атаку попали Белгородский район, Шебекинский городской округ и Борисовский район.
https://ukraina.ru/20240312/1053831542.html
белгородская область
шебекино
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050322789_83:0:1150:800_1920x0_80_0_0_75c9c3e303088da93d3971b0b028903b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, минобороны рф
Новости, Белгородская область, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, Минобороны РФ

Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ

10:37 12.03.2024
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
Читать в
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, мирная жительница получила осколочные ранения. Об этом сообщил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", - написал глава региона.
Гладков добавил, что в городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. В результате обстрела также повреждены два легковых автомобиля.
Позднее глава Белгородской области сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. В Минобороны РФ уточнили, что системами противовоздушной обороны в округе сбиты 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и 1 ракета ТРК "Точка-У".
Гладков добавил, что округ при этом находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения.
Утром 12 марта Гладков сообщил о массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Под атаку попали Белгородский район, Шебекинский городской округ и Борисовский район.
09:00
Провал Макрона, сорванные атаки дронов, радикальная партия ВСУшников. Главное на Украине на утро 12 марта
 
НовостиБелгородская областьШебекиноРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВСУобстрелыМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ
10:25К 10-летию возвращения Крыма в Россию: крымчанин Веселовский о главных изменениях и главных угрозах
10:10Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию
09:00Провал Макрона, сорванные атаки дронов, радикальная партия ВСУшников. Главное на Украине на утро 12 марта
08:04Главное за ночь 12 марта
08:00Как расширялось НАТО: четвёртая волна
06:48Хроника энергетической войны. США судятся, Россия зарабатывает
06:28Без рабочих, без техники, без денег. Сможет ли Зеленский построить 2000 километров фортификаций
06:06Совет Папы Римского оскорбил украинцев
05:45"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться
05:37Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав России
05:30"Проблемы индейцев не волнуют шерифа": эксперт о том, что будет, когда США решат внутренние конфликты
05:20"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины
05:13Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в Европе
05:00Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России
04:57Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ
04:45"Нам жалко людей, они этого не понимают": эксперт о том, почему не наносятся удары по центру Киева
04:35Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году
04:30"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине
04:20Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко
Лента новостейМолния