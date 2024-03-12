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Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ
Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ - 12.03.2024 Украина.ру
Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, мирная жительница получила осколочные ранения. Об этом сообщил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-03-12T10:37
2024-03-12T10:37
2024-03-12T10:37
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Гладков добавил, что в городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. В результате обстрела также повреждены два легковых автомобиля.Позднее глава Белгородской области сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. В Минобороны РФ уточнили, что системами противовоздушной обороны в округе сбиты 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и 1 ракета ТРК "Точка-У".Гладков добавил, что округ при этом находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения.Утром 12 марта Гладков сообщил о массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Под атаку попали Белгородский район, Шебекинский городской округ и Борисовский район.
https://ukraina.ru/20240312/1053831542.html
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новости, белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, минобороны рф
Новости, Белгородская область, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, Минобороны РФ
Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, мирная жительница получила осколочные ранения. Об этом сообщил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", - написал
глава региона.
Гладков добавил, что в городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. В результате обстрела также повреждены два легковых автомобиля.
Позднее глава Белгородской области сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. В Минобороны РФ уточнили, что системами противовоздушной обороны в округе сбиты 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и 1 ракета ТРК "Точка-У".
Гладков добавил, что округ при этом находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения.
Утром 12 марта Гладков сообщил о массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Под атаку попали Белгородский район, Шебекинский городской округ и Борисовский район.