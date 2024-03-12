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Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ

Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ - 12.03.2024 Украина.ру

Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, мирная жительница получила осколочные ранения. Об этом сообщил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале

2024-03-12T10:37

2024-03-12T10:37

2024-03-12T10:37

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Гладков добавил, что в городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. В результате обстрела также повреждены два легковых автомобиля.Позднее глава Белгородской области сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. В Минобороны РФ уточнили, что системами противовоздушной обороны в округе сбиты 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и 1 ракета ТРК "Точка-У".Гладков добавил, что округ при этом находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения.Утром 12 марта Гладков сообщил о массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Под атаку попали Белгородский район, Шебекинский городской округ и Борисовский район.

https://ukraina.ru/20240312/1053831542.html

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новости, белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, минобороны рф