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Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию

Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию - 12.03.2024 Украина.ру

Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия потребовал от грузинских властей прекращения прямого авиасообщения с Россией, а также выдачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Арахамия написал 11 марта в своём телеграм-канале

2024-03-12T10:10

2024-03-12T10:10

2024-03-12T10:10

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верховная рада

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Депутат начал с того, что назвал власть Грузии пророссийской, и отметил, что власти выдвигают к Украине требования по выдаче граждан Грузии для нормализации отношений.При этом Арахамия обратился к грузинским властям со своим планом.В первую очередь, депутат потребовал выпустить из тюрьмы и вернуть на Украину Михаила Саакашвили. Его задержали в Грузии осенью 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов.Арахамия потребовал от Грузии также прекратить прямое авиасообщение с Россией. В мае прошлого президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию совершила российская авиакомпания "Азимут".Глава фракция "Слуга народа" потребовал от Грузии прекращения помощи Москве в уклонении от санкций.По мнению Арахамии, после выполнения его требований "нормализация отношений будет происходить легко".

https://ukraina.ru/20240222/1053461704.html

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новости, грузия, украина, россия, давид арахамия, саакашвили, владимир путин, слуга народа, верховная рада, антироссийские санкции, авиасообщение