https://ukraina.ru/20240312/1053832435.html
Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию
Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию - 12.03.2024 Украина.ру
Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия потребовал от грузинских властей прекращения прямого авиасообщения с Россией, а также выдачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Арахамия написал 11 марта в своём телеграм-канале
2024-03-12T10:10
2024-03-12T10:10
2024-03-12T10:10
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владимир путин
слуга народа
верховная рада
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Депутат начал с того, что назвал власть Грузии пророссийской, и отметил, что власти выдвигают к Украине требования по выдаче граждан Грузии для нормализации отношений.При этом Арахамия обратился к грузинским властям со своим планом.В первую очередь, депутат потребовал выпустить из тюрьмы и вернуть на Украину Михаила Саакашвили. Его задержали в Грузии осенью 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов.Арахамия потребовал от Грузии также прекратить прямое авиасообщение с Россией. В мае прошлого президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию совершила российская авиакомпания "Азимут".Глава фракция "Слуга народа" потребовал от Грузии прекращения помощи Москве в уклонении от санкций.По мнению Арахамии, после выполнения его требований "нормализация отношений будет происходить легко".
https://ukraina.ru/20240222/1053461704.html
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новости, грузия, украина, россия, давид арахамия, саакашвили, владимир путин, слуга народа, верховная рада, антироссийские санкции, авиасообщение
Новости, Грузия, Украина, Россия, Давид Арахамия, Саакашвили, Владимир Путин, Слуга народа, Верховная Рада, антироссийские санкции, авиасообщение
Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия потребовал от грузинских властей прекращения прямого авиасообщения с Россией, а также выдачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Арахамия написал 11 марта в своём телеграм-канале
Депутат начал с того, что назвал власть Грузии пророссийской, и отметил, что власти выдвигают к Украине требования по выдаче граждан Грузии для нормализации отношений.
При этом Арахамия
обратился к грузинским властям со своим планом.
В первую очередь, депутат потребовал выпустить из тюрьмы и вернуть на Украину Михаила Саакашвили.
Его задержали в Грузии осенью 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов.
Арахамия потребовал от Грузии также прекратить прямое авиасообщение с Россией.
В мае прошлого президент России Владимир Путин
отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию совершила российская авиакомпания "Азимут".
Глава фракция "Слуга народа" потребовал от Грузии прекращения помощи Москве в уклонении от санкций.
По мнению Арахамии, после выполнения его требований "нормализация отношений будет происходить легко".