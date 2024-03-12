Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию - 12.03.2024 Украина.ру
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Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию
Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию - 12.03.2024 Украина.ру
Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия потребовал от грузинских властей прекращения прямого авиасообщения с Россией, а также выдачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Арахамия написал 11 марта в своём телеграм-канале
2024-03-12T10:10
2024-03-12T10:10
новости
грузия
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давид арахамия
саакашвили
владимир путин
слуга народа
верховная рада
антироссийские санкции
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Депутат начал с того, что назвал власть Грузии пророссийской, и отметил, что власти выдвигают к Украине требования по выдаче граждан Грузии для нормализации отношений.При этом Арахамия обратился к грузинским властям со своим планом.В первую очередь, депутат потребовал выпустить из тюрьмы и вернуть на Украину Михаила Саакашвили. Его задержали в Грузии осенью 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов.Арахамия потребовал от Грузии также прекратить прямое авиасообщение с Россией. В мае прошлого президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию совершила российская авиакомпания "Азимут".Глава фракция "Слуга народа" потребовал от Грузии прекращения помощи Москве в уклонении от санкций.По мнению Арахамии, после выполнения его требований "нормализация отношений будет происходить легко".
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новости, грузия, украина, россия, давид арахамия, саакашвили, владимир путин, слуга народа, верховная рада, антироссийские санкции, авиасообщение
Новости, Грузия, Украина, Россия, Давид Арахамия, Саакашвили, Владимир Путин, Слуга народа, Верховная Рада, антироссийские санкции, авиасообщение

Арахамия потребовал лишить Саакашвили возможности улететь в Россию

10:10 12.03.2024
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія МосейчукДавид Арахамия
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : скриншот видео YouTube-канала Наталія Мосейчук
Читать в
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия потребовал от грузинских властей прекращения прямого авиасообщения с Россией, а также выдачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Арахамия написал 11 марта в своём телеграм-канале
Депутат начал с того, что назвал власть Грузии пророссийской, и отметил, что власти выдвигают к Украине требования по выдаче граждан Грузии для нормализации отношений.
При этом Арахамия обратился к грузинским властям со своим планом.
В первую очередь, депутат потребовал выпустить из тюрьмы и вернуть на Украину Михаила Саакашвили.
Его задержали в Грузии осенью 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, насильственном разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов.
Арахамия потребовал от Грузии также прекратить прямое авиасообщение с Россией.
В мае прошлого президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию совершила российская авиакомпания "Азимут".
Глава фракция "Слуга народа" потребовал от Грузии прекращения помощи Москве в уклонении от санкций.
По мнению Арахамии, после выполнения его требований "нормализация отношений будет происходить легко".
Саакашвили, суд Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 04:39
Саакашвили просят помиловать. Вернётся ли он в политику с новой кровавой авантюрой?Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил властям Грузии помиловать находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили. Грузинские парламентарии охарактеризовали это предложение как дипломатический скандал
 
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