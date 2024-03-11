Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне - 11.03.2024 Украина.ру
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Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне
Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне - 11.03.2024 Украина.ру
Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 марта в своем телеграм-канале призвал снимать российское кино о войне
2024-03-11T10:54
2024-03-11T10:54
кино
новости
донбасс
россия
совбез
дмитрий медведев
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Российское кино стало более качественным, чем 10–15 лет назад, считает Медведев. Тем не менее, по его словам, "надо идти вперед, снимать о войне".На днях в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве прошла премьера фильма о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир". По сюжету молодой писатель, которого волнуют деньги и красивая жизнь, попадая на территорию Донбасса пересматривает свои ценности и понимает, что не в деньгах счастье. В кинопрокат кинолента выходит 14 марта.
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кино, Новости, Донбасс, Россия, Совбез, Дмитрий Медведев

Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне

10:54 11.03.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 марта в своем телеграм-канале призвал снимать российское кино о войне
Российское кино стало более качественным, чем 10–15 лет назад, считает Медведев. Тем не менее, по его словам, "надо идти вперед, снимать о войне".
"Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", - написал Медведев.
На днях в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве прошла премьера фильма о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир". По сюжету молодой писатель, которого волнуют деньги и красивая жизнь, попадая на территорию Донбасса пересматривает свои ценности и понимает, что не в деньгах счастье. В кинопрокат кинолента выходит 14 марта.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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киноНовостиДонбассРоссияСовбезДмитрий Медведев
 
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