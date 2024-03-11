https://ukraina.ru/20240311/1053811204.html

Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне

Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне - 11.03.2024 Украина.ру

Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 марта в своем телеграм-канале призвал снимать российское кино о войне

2024-03-11T10:54

2024-03-11T10:54

2024-03-11T10:54

кино

новости

донбасс

россия

совбез

дмитрий медведев

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Российское кино стало более качественным, чем 10–15 лет назад, считает Медведев. Тем не менее, по его словам, "надо идти вперед, снимать о войне".На днях в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве прошла премьера фильма о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир". По сюжету молодой писатель, которого волнуют деньги и красивая жизнь, попадая на территорию Донбасса пересматривает свои ценности и понимает, что не в деньгах счастье. В кинопрокат кинолента выходит 14 марта.

https://ukraina.ru/20240122/1052822128.html

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кино, новости, донбасс, россия, совбез, дмитрий медведев