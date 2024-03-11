Момент настал: Медведев призвал снимать российское кино о войне
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 марта в своем телеграм-канале призвал снимать российское кино о войне
Российское кино стало более качественным, чем 10–15 лет назад, считает Медведев. Тем не менее, по его словам, "надо идти вперед, снимать о войне".
"Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", - написал Медведев.
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