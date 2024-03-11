Главное за ночь 11 марта - 11.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 11 марта
Главное за ночь 11 марта - 11.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 11 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-03-11T08:09
2024-03-11T08:09
новости
джо байден
дональд трамп
минобороны
беспилотники
бпла
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ПВО ночью перехватила и уничтожила четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью и два над Орловской областью, сообщает Минобороны.Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает местное ТВ. В российском МИД ранее заявили, что снос этого памятника в Канаде стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране.Группировка "Центр" уничтожила 350 целей противника, в том числе два пункта управления и 14 опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр СавчукМинистр обороны Канады Билл Блэр упрекнул США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой ЗРК NASAMS и призвал "завершить контракты".Джо Байден является худшим президентом в истории "Разъединенных Штатов Америки", заявил Дональд Трамп. Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена "почти никто не ходит", в то время как на его собственные мероприятия собираются "тысячи людей".
https://ukraina.ru/20240307/1053757986.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, дональд трамп, минобороны, беспилотники, бпла
Новости, Джо Байден, Дональд Трамп, Минобороны, беспилотники, БПЛА

Главное за ночь 11 марта

08:09 11.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
ПВО ночью перехватила и уничтожила четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью и два над Орловской областью, сообщает Минобороны.
Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает местное ТВ. В российском МИД ранее заявили, что снос этого памятника в Канаде стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране.

Группировка "Центр" уничтожила 350 целей противника, в том числе два пункта управления и 14 опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук
Министр обороны Канады Билл Блэр упрекнул США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой ЗРК NASAMS и призвал "завершить контракты".
Джо Байден является худшим президентом в истории "Разъединенных Штатов Америки", заявил Дональд Трамп. Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена "почти никто не ходит", в то время как на его собственные мероприятия собираются "тысячи людей".
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
7 марта, 09:48
"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партииПобеда бывшего президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны. Такой точкой зрения поделился редакционный совет газеты New York Times
 
НовостиДжо БайденДональд ТрампМинобороныбеспилотникиБПЛА
 
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