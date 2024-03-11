Главное за ночь 11 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
ПВО ночью перехватила и уничтожила четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью и два над Орловской областью, сообщает Минобороны.
Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает местное ТВ. В российском МИД ранее заявили, что снос этого памятника в Канаде стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране.
Группировка "Центр" уничтожила 350 целей противника, в том числе два пункта управления и 14 опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук
Группировка "Центр" уничтожила 350 целей противника, в том числе два пункта управления и 14 опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук
Министр обороны Канады Билл Блэр упрекнул США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой ЗРК NASAMS и призвал "завершить контракты".
Джо Байден является худшим президентом в истории "Разъединенных Штатов Америки", заявил Дональд Трамп. Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена "почти никто не ходит", в то время как на его собственные мероприятия собираются "тысячи людей".
7 марта, 09:48"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партииПобеда бывшего президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны. Такой точкой зрения поделился редакционный совет газеты New York Times