https://ukraina.ru/20240311/1053805670.html

Главное за ночь 11 марта

Главное за ночь 11 марта - 11.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 11 марта

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-03-11T08:09

2024-03-11T08:09

2024-03-11T08:09

новости

джо байден

дональд трамп

минобороны

беспилотники

бпла

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ПВО ночью перехватила и уничтожила четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью и два над Орловской областью, сообщает Минобороны.Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает местное ТВ. В российском МИД ранее заявили, что снос этого памятника в Канаде стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране.Группировка "Центр" уничтожила 350 целей противника, в том числе два пункта управления и 14 опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр СавчукМинистр обороны Канады Билл Блэр упрекнул США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой ЗРК NASAMS и призвал "завершить контракты".Джо Байден является худшим президентом в истории "Разъединенных Штатов Америки", заявил Дональд Трамп. Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена "почти никто не ходит", в то время как на его собственные мероприятия собираются "тысячи людей".

https://ukraina.ru/20240307/1053757986.html

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новости, джо байден, дональд трамп, минобороны, беспилотники, бпла