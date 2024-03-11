https://ukraina.ru/20240311/1053786001.html

"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США

"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США - 11.03.2024 Украина.ру

"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США

В случае внезапных ударов со стороны системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП будут размещаться в самых выгодных позиционных районах страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-03-11T04:30

2024-03-11T04:30

2024-03-11T04:30

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На данный момент в России непрерывно производятся системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП (средство радиоэлектронного подавления). В случае внезапных ударов со стороны НАТО все эти четыре вида вооружений будут размещаться в самых выгодных позиционных районах РФ, включая Дальний Восток и Камчатку, рассказал политолог.Если речь пойдет о "Быстром глобальном ударе" (новая ядерная стратегия США, которую они приняли в 2020 году), российское командование будет размещать эти четыре вида вооружений поближе к территории Америки, добавил он.Возможно, российское командование даже будет размещать там оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) с дальностью полета в 5-6 тысяч километров. Если РФ будет контролировать берега Тихого океана, теоретически под ответный удар может попасть часть территории США, указал эксперт.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.

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