"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США - 11.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240311/1053786001.html
"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США - 11.03.2024 Украина.ру
"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
В случае внезапных ударов со стороны системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП будут размещаться в самых выгодных позиционных районах страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T04:30
2024-03-11T04:30
новости
россия
сша
алексей самойлов
нато
вс рф
вооружение
рэб
пво
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/08/1014950806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_65bb318db9f749f5411e317f9d2e683f.jpg
На данный момент в России непрерывно производятся системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП (средство радиоэлектронного подавления). В случае внезапных ударов со стороны НАТО все эти четыре вида вооружений будут размещаться в самых выгодных позиционных районах РФ, включая Дальний Восток и Камчатку, рассказал политолог.Если речь пойдет о "Быстром глобальном ударе" (новая ядерная стратегия США, которую они приняли в 2020 году), российское командование будет размещать эти четыре вида вооружений поближе к территории Америки, добавил он.Возможно, российское командование даже будет размещать там оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) с дальностью полета в 5-6 тысяч километров. Если РФ будет контролировать берега Тихого океана, теоретически под ответный удар может попасть часть территории США, указал эксперт.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240308/1053768354.html
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/08/1014950806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ede9590caa20817ea7244cd0b39eef5d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, алексей самойлов, нато, вс рф, вооружение, рэб, пво, ракеты, безопасность, ракетный удар
Новости, Россия, США, Алексей Самойлов, НАТО, ВС РФ, вооружение, РЭБ, ПВО, ракеты, безопасность, ракетный удар

"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США

04:30 11.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
В случае внезапных ударов со стороны системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП будут размещаться в самых выгодных позиционных районах страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На данный момент в России непрерывно производятся системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП (средство радиоэлектронного подавления). В случае внезапных ударов со стороны НАТО все эти четыре вида вооружений будут размещаться в самых выгодных позиционных районах РФ, включая Дальний Восток и Камчатку, рассказал политолог.
Если речь пойдет о "Быстром глобальном ударе" (новая ядерная стратегия США, которую они приняли в 2020 году), российское командование будет размещать эти четыре вида вооружений поближе к территории Америки, добавил он.
Возможно, российское командование даже будет размещать там оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) с дальностью полета в 5-6 тысяч километров. Если РФ будет контролировать берега Тихого океана, теоретически под ответный удар может попасть часть территории США, указал эксперт.
"Парни, которые вдруг нацелились нас вот так быстренько взять и убить, все равно не будут жить в "счастливом мире", где нас нет. Большая вероятность, что они умрут первыми", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Кочетков интервью
8 марта, 13:44
Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу На наших женщинах держится большая часть этой тяжелой войны. Без них мужчинам на фронте было бы тяжело воевать. Поэтому я бы хотел пожелать всем девушкам счастья и здоровья.
 
НовостиРоссияСШААлексей СамойловНАТОВС РФвооружениеРЭБПВОракетыбезопасностьракетный удар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США
05:10ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово
05:10"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
05:00Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
04:50"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
04:40Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
04:30"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
04:20Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки
04:10Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
04:00"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации
03:50Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО
03:40"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов
03:30Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
03:20"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации
03:10Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе
03:00Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
18:30Легенда об украинском Робин Гуде
18:20Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на Украине
17:53На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
17:18Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
Лента новостейМолния