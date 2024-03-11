"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
В случае внезапных ударов со стороны системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП будут размещаться в самых выгодных позиционных районах страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На данный момент в России непрерывно производятся системы ПВО, ПРО, РЭБ и РЭП (средство радиоэлектронного подавления). В случае внезапных ударов со стороны НАТО все эти четыре вида вооружений будут размещаться в самых выгодных позиционных районах РФ, включая Дальний Восток и Камчатку, рассказал политолог.
Если речь пойдет о "Быстром глобальном ударе" (новая ядерная стратегия США, которую они приняли в 2020 году), российское командование будет размещать эти четыре вида вооружений поближе к территории Америки, добавил он.
Возможно, российское командование даже будет размещать там оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) с дальностью полета в 5-6 тысяч километров. Если РФ будет контролировать берега Тихого океана, теоретически под ответный удар может попасть часть территории США, указал эксперт.
"Парни, которые вдруг нацелились нас вот так быстренько взять и убить, все равно не будут жить в "счастливом мире", где нас нет. Большая вероятность, что они умрут первыми", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.