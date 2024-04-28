https://ukraina.ru/20240428/1054796728.html

Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP

Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP - 28.04.2024 Украина.ру

Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP

Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, когда в феврале озвучил цифру в 31 тысячу убитых. Президент Украины сделал это, чтобы не сорвать мобилизацию в стране. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинского депутата

2024-04-28T12:03

2024-04-28T12:03

2024-04-28T12:09

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наступление

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Украинский парламентарий, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что заявление Зеленского в феврале о том, что с 2022 года число убитых составило 31 000 солдат, значительно преуменьшает истинные потери Киева, говорится в тексте Washington Post.По словам украинского депутата, украинской мобилизации препятствовали опасения по поводу неограниченных сроков боевой командировки, недовольство низкой оплатой и опасения, что правительство Украины не будет должным образом заботиться о семьях убитых или раненых.Газета подчеркивает, что из-за острой нехватки военнослужащих в рядах ВСУ и превосходстве России в огневой мощи по всей вероятности, украинское командование не может рассчитывать на переход в наступление в текущем году.Ранее Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине. По нему все украинские военнообязанные должны обновить информацию о себе в отделениях ТЦК и СП.Зарубежные консульства Украины отказались оказывать услуги мужчинам призывного возраста. Кроме этого, украинцам от 18 до 60 лет отказали в оформлении и продлении паспортов за рубежом, для этого им нужно вернуться на территорию Украины.

https://ukraina.ru/20240427/1054763160.html

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, всу, потери всу, украинская армия, мобилизация, наступление