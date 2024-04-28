https://ukraina.ru/20240428/1054796728.html
Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP
Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP - 28.04.2024 Украина.ру
Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP
Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, когда в феврале озвучил цифру в 31 тысячу убитых. Президент Украины сделал это, чтобы не сорвать мобилизацию в стране. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинского депутата
2024-04-28T12:03
2024-04-28T12:03
2024-04-28T12:09
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украинская армия
мобилизация
наступление
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Украинский парламентарий, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что заявление Зеленского в феврале о том, что с 2022 года число убитых составило 31 000 солдат, значительно преуменьшает истинные потери Киева, говорится в тексте Washington Post.По словам украинского депутата, украинской мобилизации препятствовали опасения по поводу неограниченных сроков боевой командировки, недовольство низкой оплатой и опасения, что правительство Украины не будет должным образом заботиться о семьях убитых или раненых.Газета подчеркивает, что из-за острой нехватки военнослужащих в рядах ВСУ и превосходстве России в огневой мощи по всей вероятности, украинское командование не может рассчитывать на переход в наступление в текущем году.Ранее Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине. По нему все украинские военнообязанные должны обновить информацию о себе в отделениях ТЦК и СП.Зарубежные консульства Украины отказались оказывать услуги мужчинам призывного возраста. Кроме этого, украинцам от 18 до 60 лет отказали в оформлении и продлении паспортов за рубежом, для этого им нужно вернуться на территорию Украины.
https://ukraina.ru/20240427/1054763160.html
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, всу, потери всу, украинская армия, мобилизация, наступление
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, украинская армия, мобилизация, наступление
Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP
12:03 28.04.2024 (обновлено: 12:09 28.04.2024)
Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, когда в феврале озвучил цифру в 31 тысячу убитых. Президент Украины сделал это, чтобы не сорвать мобилизацию в стране. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинского депутата
Украинский парламентарий, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что заявление Зеленского в феврале о том, что с 2022 года число убитых составило 31 000 солдат, значительно преуменьшает истинные потери Киева, говорится в тексте Washington Post.
"Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации", - пишут журналисты издания.
По словам украинского депутата, украинской мобилизации препятствовали опасения по поводу неограниченных сроков боевой командировки, недовольство низкой оплатой и опасения, что правительство Украины не будет должным образом заботиться о семьях убитых или раненых.
Газета подчеркивает, что из-за острой нехватки военнослужащих в рядах ВСУ и превосходстве России в огневой мощи по всей вероятности, украинское командование не может рассчитывать на переход в наступление в текущем году.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине. По нему все украинские военнообязанные должны обновить информацию о себе в отделениях ТЦК и СП.
Зарубежные консульства Украины отказались оказывать услуги мужчинам призывного возраста. Кроме этого, украинцам от 18 до 60 лет отказали в оформлении и продлении паспортов за рубежом, для этого им нужно вернуться на территорию Украины.