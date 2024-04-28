Верховный суд Украины принял иск об отмене выборов президента - украинские СМИ - 28.04.2024 Украина.ру
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Верховный суд Украины принял иск об отмене выборов президента - украинские СМИ
Верховный суд Украины принял иск об отмене выборов президента - украинские СМИ - 28.04.2024 Украина.ру
Верховный суд Украины принял иск об отмене выборов президента - украинские СМИ
Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова к Верховной раде относительно переноса президентских выборов. Об этом сообщает издание "Страна"
2024-04-28T12:36
2024-04-28T12:36
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вашингтон
владимир зеленский
верховная рада
верховный суд
иск
суд
выборы
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ВС Украины начал производство по иску к Верховной раде, который подал житель Чернигова Олег Серик. Он требует признать незаконным бездействие парламента относительно переноса выборов президента на Украине, сообщает украинское издание.Олег Серик считает подобное бездействие Верховной рады Украины "противоправным и нарушающим права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе".Житель Чернигова требует признать противоправным бездействие украинского парламента относительно назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 г.Истец заявляет, что Верховная рада вопреки своим обязанностям не назначила выборы президента Украины в законодательно определенные сроки."Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще 3 дня на отклик по этому пояснению", — отмечает "Страна".Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 года. Верховная рада в ноябре 2023 года подписала документ, согласно которому они должны пройти не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения. Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский."Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет", - добавил Неменский.
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новости, украина, чернигов, вашингтон, владимир зеленский, верховная рада, верховный суд, иск, суд, выборы
Новости, Украина, Чернигов, Вашингтон, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Верховный Суд, иск, Суд, выборы

Верховный суд Украины принял иск об отмене выборов президента - украинские СМИ

12:36 28.04.2024
 
© CC0, PixabayСуд правосудие уголовный кодекс молоток
Суд правосудие уголовный кодекс молоток
© CC0, Pixabay
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Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова к Верховной раде относительно переноса президентских выборов. Об этом сообщает издание "Страна"
ВС Украины начал производство по иску к Верховной раде, который подал житель Чернигова Олег Серик. Он требует признать незаконным бездействие парламента относительно переноса выборов президента на Украине, сообщает украинское издание.
Олег Серик считает подобное бездействие Верховной рады Украины "противоправным и нарушающим права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе".
Житель Чернигова требует признать противоправным бездействие украинского парламента относительно назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 г.
Истец заявляет, что Верховная рада вопреки своим обязанностям не назначила выборы президента Украины в законодательно определенные сроки.
"Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще 3 дня на отклик по этому пояснению", — отмечает "Страна".
Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 года. Верховная рада в ноябре 2023 года подписала документ, согласно которому они должны пройти не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения.
Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
"Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет", - добавил Неменский.
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12:36Верховный суд Украины принял иск об отмене выборов президента - украинские СМИ
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